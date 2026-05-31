Наряды недели: Ковальчук в дерзком декольте, Стриженова в голубом платье, дочь Михайлова – девушка Бонда

Одним из ярких событий уходящей недели стало закрытие XIII Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите. И звезды, появившиеся на нем, как всегда выбирали наряды с чувством, с толком, с расстановкой.
Анна Ковальчук с дерзким декольте
Так, Анна Ковальчук надела длинное бархатное платье-годе с дерзким декольте, обнаженными плечами и с перьями внизу. Шею звезды сериала «Мастер и Маргарита» украсил чокер. Спутником Анны стал актер Алексей Комашко.
Екатерина Стриженова в голубом
На Екатерине Стриженовой, появившейся на багуловой дорожке (так на Забайкальском кинофестивале назвали дорожку, на которую выходят звезды, по цвету багульника, растущего в тех краях) - голубое платье на пуговицах. А сверху – блейзер с пайетками.
Волосы Екатерины уложены в пучок. Образ дополнили длинные серьги. Актрису сопровождал муж Александр Стриженов, облачившийся в строгий костюм с бабочкой.
Ирина Безрукова поддержала отечественного производителя и появилась на багуловой дорожке в платье цвета спелой брусники российского бренда Vassa.
Любовь Толкалина для выхода в свет выбрала черный шелковую рубашку с блестящей каймой и такого же цвет расклешенные брюки.
Ирина Линдт вышла на багуловую дорожку в блестящем топе, синей рубашке и брюках.
Мирослава Михайлова – девушка Джеймса Бонда
Много внимания привлекли влюбленные актеры: Петр Рыков и дочь Александра Михайлова Мирослава Михайлова. Мирослава надела светлое платье с цветочным принтом, а сверху длинный плащ цвета зеленый мох.
В этом наряде актриса была похожа на девушку Бонда, ну а ее спутник – на самого агента 007.
