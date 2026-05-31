Наряды недели: Ковальчук в дерзком декольте, Стриженова в голубом платье, дочь Михайлова – девушка Бонда

Анна Ковальчук и Алексей Комашко. Фото: Станислав Викулов

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

Содержание

Одним из ярких событий уходящей недели стало закрытие XIII Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите. И звезды, появившиеся на нем, как всегда выбирали наряды с чувством, с толком, с расстановкой.

Анна Ковальчук с дерзким декольте

Так, Анна Ковальчук надела длинное бархатное платье-годе с дерзким декольте, обнаженными плечами и с перьями внизу. Шею звезды сериала «Мастер и Маргарита» украсил чокер. Спутником Анны стал актер Алексей Комашко.

Екатерина Стриженова в голубом

На Екатерине Стриженовой, появившейся на багуловой дорожке (так на Забайкальском кинофестивале назвали дорожку, на которую выходят звезды, по цвету багульника, растущего в тех краях) - голубое платье на пуговицах. А сверху – блейзер с пайетками.

Волосы Екатерины уложены в пучок. Образ дополнили длинные серьги. Актрису сопровождал муж Александр Стриженов, облачившийся в строгий костюм с бабочкой.

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Станислав Викулов

Ирина Безрукова поддержала отечественного производителя и появилась на багуловой дорожке в платье цвета спелой брусники российского бренда Vassa.

Ирина Безрукова. Фото: Станислав Викулов

Любовь Толкалина для выхода в свет выбрала черный шелковую рубашку с блестящей каймой и такого же цвет расклешенные брюки.

Любовь Толкалина. Фото: Станислав Викулов

Ирина Линдт вышла на багуловую дорожку в блестящем топе, синей рубашке и брюках.

Ирина Линдт. Фото: Станислав Викулов

Мирослава Михайлова – девушка Джеймса Бонда

Много внимания привлекли влюбленные актеры: Петр Рыков и дочь Александра Михайлова Мирослава Михайлова. Мирослава надела светлое платье с цветочным принтом, а сверху длинный плащ цвета зеленый мох.

В этом наряде актриса была похожа на девушку Бонда, ну а ее спутник – на самого агента 007.

Петр Рыков и Мирослава Михайлова. Фото: Станислав Викулов

А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также