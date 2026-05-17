Наряды недели: Хилькевич в платье цвета глициния, Диброва с красной сумочкой и жена Соколовского в коротких шортах

Одним из самых ярких событий недели стала премьера второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». Фишка проекта заключается в том, что пара участвует в сложных испытаниях на скорость, силу, выносливость, терпение.
При этом один из партнеров должен определить, сможет ли его вторая половина выполнить задание. И если ставка сработает, то пара получает иммунитет и пополняет призовой фонд.
Премьеру посетили как участники проекта, так и те, кто мог бы потенциально появиться в нем.
Полина Диброва в удлиненном пиджаке
Например, в программу приглашали Полину Диброву и Романа Товстика. Однако влюбленные сочли, что реалити-шоу хватает им и в реальной жизни. Но, возможно, когда в их судьбе все устаканится, зрители увидят эту пару на передаче.
Ну а пока на красную дорожку Полина надела удлиненный пиджак в продольную полоску, под которым виднелась белая блузка, и красную сумочку через плечо. К сумочке был прикреплен футляр для телефона.
А вот Роман придерживается демократичного стиля. На нем – белая футболка, синяя бейсболка и черная куртка. Также Роман Товстик надел нательный крестик.
Полина Диброва и Роман Товстик. пресс-служба телеканала «Пятница!»
Анна Хилькевич в вечернем платье
Актриса Анна Хилькевич и ее муж, Артур Мартиросян принимают участие во втором сезоне реалити-шоу «Ставка на любовь». Анна облачилась в длинное платье цвета глициния с ассиметричным декольте.
На шее артистки – чокер, на руках – крупные браслеты. Анна держит в руках сумку экстравагантной формы.
Анна Хилькевич и Артур Мартиросян. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Рэпер ST и Ассоль Васильева со ставкой на красный цвет
Рэпер STи телеведущая Ассоль Васильева для выхода в свет выбрали спортивный стиль. На Ассоль красный костюм – короткая куртка и расклешенные брюки.
На ее супруге – футболка, олимпийка, джинсы и красная бейсболка, которая гармонирует с образом Ассоль.
ST и Ассоль Васильева. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Дана Борисова в приталенном пиджаке
Телеведущая Дана Борисова пришла на мероприятие одна - в приталенном пиджаке ванильного цвета, сером топе и джинсах.
Дана Борисова. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Жена Влада Соколовского и ее агрессивно-сексуальный стиль
Премьеру шоу также посетили певец Влад Соколовский и его супруга Ангелина. Она выбрала агрессивно-сексуальный стиль: топ с американской проймой и декольте, а также короткие кожаные шорты.
Влад и Ангелина Соколовские. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Пишите в комментариях!
Читайте также: