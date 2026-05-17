Наряды недели: Хилькевич в платье цвета глициния, Диброва с красной сумочкой и жена Соколовского в коротких шортах

Одним из самых ярких событий недели стала премьера второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». Фишка проекта заключается в том, что пара участвует в сложных испытаниях на скорость, силу, выносливость, терпение.

При этом один из партнеров должен определить, сможет ли его вторая половина выполнить задание. И если ставка сработает, то пара получает иммунитет и пополняет призовой фонд.

Премьеру посетили как участники проекта, так и те, кто мог бы потенциально появиться в нем.

Полина Диброва в удлиненном пиджаке

Например, в программу приглашали Полину Диброву и Романа Товстика. Однако влюбленные сочли, что реалити-шоу хватает им и в реальной жизни. Но, возможно, когда в их судьбе все устаканится, зрители увидят эту пару на передаче.

Ну а пока на красную дорожку Полина надела удлиненный пиджак в продольную полоску, под которым виднелась белая блузка, и красную сумочку через плечо. К сумочке был прикреплен футляр для телефона.

А вот Роман придерживается демократичного стиля. На нем – белая футболка, синяя бейсболка и черная куртка. Также Роман Товстик надел нательный крестик.