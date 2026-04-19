Наряды недели: Долина с ключом на шее, Север в перьях и Жасмин с бургундской помадой

Одним из самых ярких событий недели стало вручение VIII Международной музыкальной премии BraVo. Это событие проходило на Исторической сцене Большого театра.
Поэтому звезды, посетившие мероприятие, конечно, не могли ударить в грязь лицом. Они подбирали наряды в соответствии со статусом этого знаменитого храма искусства.
Лариса Долина и ее любимый бренд
Большой переполох среди журналистов вызвало появление Ларисы Долиной. Бытует мнение, что после скандала с квартирой Лариса Александровна старается держаться в стороне от всех. Но в этот раз певица была весьма словоохотлива при общении с прессой. Призналась, что больше не хочет замуж, поскольку была там уже три раза, а еще, что хорошо ладит с зятем.
Кроме того, певица рассказала, что отдает предпочтение бренду Schiaparelli, о чем и говорил выбор ее наряда. Именно Эльза Скиапарелли догадалась внедрить молнию в пространство вечернего платья. И надо сказать, это соседство смотрится весьма уместно.
Вот и Лариса Долина вышла в свет в том самом платье с молнией. А на молнии можно было увидеть небольшой ключик. Миниатюрный ключ стал элементом и колье певицы, которое прекрасно гармонировало с сережками артистки.
Долина призналась, что очень любит использовать в своем образе замки и ключи. Охотно верим!
Лариса Долина. Фото: пресс-служба премии BraVo
Алсу в платье с юбкой Polka dot
Певица Алсу, появившаяся на красной дорожке, не изменила своему образу. Она в очередной раз показала, что женственность и элегантность не выходят из моды.
Певица надела платье, состоящее из бархатного черного верха, и длинной юбки Polka dot (с гороховым принтом). Артистка отметила, что ей очень удобно одеваться в классическом стиле.
Алсу. Фото: пресс-служба премии BraVo
Елена Север в платье с перьями
Певица и актриса Елена Север для выхода в свет предпочла длинное платье по фигуре с большим разрезом, открывающим ее стройные ноги. Платье декорировано перьями.
На руках Елены – элегантные перчатки, на ногах – открытые босоножки. Образ дополнили колье и сережки, конечно, придающие актрисе и певице определенный статус.
Елена Север. Фото: пресс-служба премии BraVo
Две модные Юлии
Пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук предстали в стиле family look. Фишкой образа Алексея стали модные мощные ботинки с лакированным носом.
А вот его жена очень стильно смотрелась в приталенном пиджаке с карманами-обманками и расклешенных брюках.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: пресс-служба премии BraVo
Ее тезка, телеведущая Юлия Барановская пришла на премию BraVo вместе с сыном Артемом. На ней – короткое черное платье на бретелях, сверху которого – гипюровая накидка.
Юлия Барановская с сыном Артемом. Фото: пресс-служба премии BraVo
Жасмин и помада цвета бургунди
А вот певица Жасмин полностью облачилась в гипюровое длинное платье по фигуре и смотрелась в нем очень эффектно. Но главным элементом образа артистки стала яркая помада цвета бургундского вина.
И именно она придавала всему облику певицы некую пикантность. О чем ей не преминул сказать один из журналистов.
Жасмин. Фото: пресс-служба премии BraVo
А какой из этих образов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
Читайте также: