Наряды недели: Долина с ключом на шее, Север в перьях и Жасмин с бургундской помадой

Одним из самых ярких событий недели стало вручение VIII Международной музыкальной премии BraVo. Это событие проходило на Исторической сцене Большого театра.

Поэтому звезды, посетившие мероприятие, конечно, не могли ударить в грязь лицом. Они подбирали наряды в соответствии со статусом этого знаменитого храма искусства.

Лариса Долина и ее любимый бренд

Большой переполох среди журналистов вызвало появление Ларисы Долиной. Бытует мнение, что после скандала с квартирой Лариса Александровна старается держаться в стороне от всех. Но в этот раз певица была весьма словоохотлива при общении с прессой. Призналась, что больше не хочет замуж, поскольку была там уже три раза, а еще, что хорошо ладит с зятем.

Кроме того, певица рассказала, что отдает предпочтение бренду Schiaparelli, о чем и говорил выбор ее наряда. Именно Эльза Скиапарелли догадалась внедрить молнию в пространство вечернего платья. И надо сказать, это соседство смотрится весьма уместно.

Вот и Лариса Долина вышла в свет в том самом платье с молнией. А на молнии можно было увидеть небольшой ключик. Миниатюрный ключ стал элементом и колье певицы, которое прекрасно гармонировало с сережками артистки.

Долина призналась, что очень любит использовать в своем образе замки и ключи. Охотно верим!