На ком был женат Дмитрий Дибров до Полины: секретарь, журналистка ТАСС, модель из Ростова

Сейчас в эпицентре внимания — ситуация в семье Дмитрия Диброва. Телеведущий разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Причина — измена Полины с другом семьи, бизнесменом и отцом шестерых детей Романом Товстиком.

Интересы Дмитрия в суде намерен представлять адвокат Александр Добровинский.

Кстати, со своей нынешней женой Дибров прожил дольше всего. А что известно о других его супругах?

Первая жена — Эльмира

Первой женой Дмитрия стала москвичка Эльмира. Они с Дмитрием одногодки. Эльмира трудилась секретарем в редакции “Политиздата” и училась в Историко-архивном институте (сейчас РГГУ).

В 1983 году состоялась свадьба пары. В 1984 году у влюбленных родился сын Денис. Однако брак распался через три года.

Дмитрий также пошутил, что в то время у них обоих “не было мозгов, но было сердце”.

После развода общение с сыном не сложилось — возможно, из-за вмешательства Эльмиры, а может, из-за нежелания Дениса видеться с отцом. Сейчас сыну Диброва 41 год. Он окончил Институт телевидения и радио, работал выпускающим режиссером новостей на одном из телеканалов.