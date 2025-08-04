На ком был женат Дмитрий Дибров до Полины: секретарь, журналистка ТАСС, модель из Ростова

Сейчас в эпицентре внимания — ситуация в семье Дмитрия Диброва. Телеведущий разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Причина — измена Полины с другом семьи, бизнесменом и отцом шестерых детей Романом Товстиком.
Интересы Дмитрия в суде намерен представлять адвокат Александр Добровинский.
Кстати, со своей нынешней женой Дибров прожил дольше всего. А что известно о других его супругах?
Первая жена — Эльмира
Первой женой Дмитрия стала москвичка Эльмира. Они с Дмитрием одногодки. Эльмира трудилась секретарем в редакции “Политиздата” и училась в Историко-архивном институте (сейчас РГГУ).
В 1983 году состоялась свадьба пары. В 1984 году у влюбленных родился сын Денис. Однако брак распался через три года.
Дмитрий также пошутил, что в то время у них обоих “не было мозгов, но было сердце”.
После развода общение с сыном не сложилось — возможно, из-за вмешательства Эльмиры, а может, из-за нежелания Дениса видеться с отцом. Сейчас сыну Диброва 41 год. Он окончил Институт телевидения и радио, работал выпускающим режиссером новостей на одном из телеканалов.
Дмитрий Дибров. Фото: Рамиль Галиев / "Комсомольская правда"
Журналистка ТАСС Ольга
Вскоре после развода Дмитрий познакомился с Ольгой, журналисткой ТАСС. В то время 26-летний Дибров работал заведующим молодежной редакцией этого информагентства. А его будущая избранница специализировалась на Германии. Девушка тоже пережила развод. Оба поняли, что у них много общего, и начали встречаться. А потом поженились. Родилась дочь Лада.
Спустя семь лет супругов развел трудоголизм Дмитрия. По словам телеведущего, он много работал на “Останкино”, что не нравилось его жене.
Позже Ольга уехала в столицу Франции вместе с дочерью. Лада пошла по стопам звездного папы и стала журналисткой. В 2018 году дочь Диброва вышла замуж, а через год у нее родилась дочка Мия. Дмитрий общается и хорошо ладит с внучкой.
Дмитрий Дибров с бывшей женой Александрой. Фото: "Комсомольская правда"
Модель из Ростова
В 2008 году телеведущий решил жениться в третий раз. И повел в ЗАГС модель из Ростова-на-Дону Александру Шевченко. А потом выяснилась одна любопытная деталь.
Девушка приходилась внучкой отчиму Диброва. Однако этот факт не смутил шоумена, как и разница в возрасте в 26 лет.
Но недолго музыка играла. Чуть меньше через год новоявленные молодожены расстались.
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