Молодая жена Араза Агаларова: из простой саратовской семьи, занимается продажей текстиля, годится миллиардеру во внучки

Перефразируя персонажа Олега Басилашвили в фильме "Служебный роман", сейчас СМИ обсуждают только одну новость.
В Сети появились совместные снимки Араза Агаларова с молодой женой
70-летний бизнесмен Араз Агаларов тайно женился на 26-летней Алене Ивановой. В прессе сообщается, что у пары есть ребенок. А может, и не один.
Избранница миллиардера избегает публичности: сменила фамилию, закрыла соцсети и не появляется в медиа.
Однако в Сети обнародовали их совместный снимок с фестиваля DREAM Fest в Баку, где Алена в черном платье держит на руках малыша, а рядом находится другой ребёнок.
Ходят слухи, что влюбленные знакомы с 2019 года. Возможно, тогда и закрутился их роман.
Что же еще известно о 26-летней пассии миллиардера, которой через месяц исполнится 27 лет?
Араз Агаларов.
Кто такая Алена Иванова
Она родилась 5 мая 1999 года в простой семье - Марины Николаевны и Вячеслава Яковлевича Ивановых из Саратова.
В тот же год мать девочки завершила обучение в Строительно-архитектурно-дорожном институте при местном техническом университете.
Сама Алена занимается бизнесом.
В июне 2022 года она оформила статус индивидуального предпринимателя, задекларировав дизайнерскую деятельность как основную. Спустя два года бизнесвумен основала компанию "Тиссаж", специализирующуюся на розничной продаже текстильных изделий через профильные магазины.
Кроме того, уроженка Саратова является соучредителем еще двух обществ с ограниченной ответственностью — "Флекслайн-Н" и "Дэйли Хоум Стайл".
Также Алена принимает участие в разных мероприятиях, связанных с индустрией моды.
В 2026 году девушка сменила фамилию Иванова на Агаларову. Об этом ее шаге говорит запись в госреестре.
Ну а в марте журналисты выяснили, что это не простое совпадение. Алена действительно вышла замуж за Араза Агаларова.
Кстати, в соцсетях уже много шутят на тему того, что Алена – любимое имя в семье Агаларовых. Так, сын бизнесмена Эмин Агаларов с 2018 года женат на модели Алене Гавриловой. В 2020 года супруги расставались, а в 2024-м снова сошлись.
Кто-то пишет, что Алене Ивановой по возрасту больше бы подошел Эмин Агаларов. Но Эмин, как известно, любит другую Алену.
Интересно, что разница в возрасте между родителями Алены Ивановой составляет семь лет. Тогда как собственный супруг старше ее почти на 44 года. Теоретически он мог бы быть ее дедушкой.
Но, как говорится, любви все возрасты покорны.
