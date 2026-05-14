Многомиллионное наследство Зои Богуславской: квартира на Котельнической набережной, дача в Переделкино и Центр Вознесенского

Ушла из жизни женщина-легенда Зоя Богуславская. Писатель, театральный и литературный критик, эссеист, повлиявшая на развитие отечественной культуры. И, конечно, Муза выдающегося поэта Андрея Вознесенского.

В браке с Вознесенским она прожила 46 лет. История их знакомства – это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя можно ли назвать несчастьем эпизод, когда во время встречи с творческой интеллигенцией Никита Хрущев отчитал Андрея Вознесенского за беспартийность? Скорее, мелкие неприятности…

Тем не менее, Зоя нашла для поэта правильные слова, которые смогли вывести его из подавленного состояния.

Они практически сразу поняли, что «одной крови». Всего через две недели после знакомства Андрей Вознесенский сделал Зое Богуславской предложение.

Где жили Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский

Поначалу они жили на съемной квартире. Но потом благодаря помощи поэта Сергея Михалкова в 1965 году получили собственную жилплощадь.

На протяжении нескольких десятилетий Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский жили в квартире на Котельнической набережной. Там они принимали многочисленных гостей, среди которых были американский писатель Курт Воннегут, драматург Артур Миллер и сенатор Эдвард Кеннеди.

В 2013 году у главного входа в дом была установлена мемориальная доска в честь Андрея Вознесенского, на которой в качестве эпиграфа выбрана первая строка его стихотворения «Сага»: «Ты меня никогда не забудешь».

В последние годы Андрей Вознесенский со своей Музой жил и работал в Переделкино, знаменитом поселке писателей под Москвой, недалеко от дачи-музея Бориса Пастернака, которого он считал своим учителем.