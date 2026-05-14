Многомиллионное наследство Зои Богуславской: квартира на Котельнической набережной, дача в Переделкино и Центр Вознесенского

Ушла из жизни женщина-легенда Зоя Богуславская. Писатель, театральный и литературный критик, эссеист, повлиявшая на развитие отечественной культуры. И, конечно, Муза выдающегося поэта Андрея Вознесенского.
В браке с Вознесенским она прожила 46 лет. История их знакомства – это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя можно ли назвать несчастьем эпизод, когда во время встречи с творческой интеллигенцией Никита Хрущев отчитал Андрея Вознесенского за беспартийность? Скорее, мелкие неприятности…
Тем не менее, Зоя нашла для поэта правильные слова, которые смогли вывести его из подавленного состояния.
Они практически сразу поняли, что «одной крови». Всего через две недели после знакомства Андрей Вознесенский сделал Зое Богуславской предложение.
Где жили Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский
Поначалу они жили на съемной квартире. Но потом благодаря помощи поэта Сергея Михалкова в 1965 году получили собственную жилплощадь.
На протяжении нескольких десятилетий Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский жили в квартире на Котельнической набережной. Там они принимали многочисленных гостей, среди которых были американский писатель Курт Воннегут, драматург Артур Миллер и сенатор Эдвард Кеннеди.
В 2013 году у главного входа в дом была установлена мемориальная доска в честь Андрея Вознесенского, на которой в качестве эпиграфа выбрана первая строка его стихотворения «Сага»: «Ты меня никогда не забудешь».
В последние годы Андрей Вознесенский со своей Музой жил и работал в Переделкино, знаменитом поселке писателей под Москвой, недалеко от дачи-музея Бориса Пастернака, которого он считал своим учителем. (Цены за жилье в тех краях достигают сотни миллионов рублей).
Зоя Богуславская. Фото: Генриетта Перьян/ Global Look Press
Зоя Богуславская хранила память о муже
Два раза в год Вознесенский проводил поэтические чтения, что стало его доброй традицией. Там, в 2010 году, и оборвалась жизнь знаменитого поэта.
Соседом Зои Богуславской и Андрея Вознесенского был еще один знаменитый «шестидесятник» - Евгений Евтушенко.
Общих детей у пары не было. Однако у Зои Богуславской есть 74-летний сын Леонид от брака с ученым-инженером Борисом Каганом.
После смерти Андрея Вознесенского Зоя Богуславская посвятила свою жизнь увековечиванию памяти поэта и сохранению его творческого наследия. Именно она инициировала литературную премию «Парабола». Также по инициативе писательницы и ее сына Леонида в Замоскворечье был открыт Центр Вознесенского.
Для этого семья выкупила бывшую усадьбу штабс-капитана Демидова постройки 1917 года. Это памятник архитектуры XIX века.
Леонид Борисович также имеет и канадское гражданство. По данным Википедии, он является одним из крупнейших инвесторов в IT-компании, основателем и генеральным партнером компании RTB Global.
По закону наследником первой очереди является сын Зои Богуславской, если, конечно, она не составила завещание на другого человека… Однако это маловероятно.
