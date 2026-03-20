"Никаких выводов не сделала после истории с квартирой": россияне не могут простить Ларису Долину

На фоне скандала с уходом зрителей с выступления Ларисы Долиной на фестивале "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге Макс-канал "Светский хроник" опубликовал фрагмент ее интервью.

Посмотрев этот небольшой отрывок разговора с Ларисой Александровной, можно отчасти понять, почему зрители до сих пор не простили ее…

Лариса Долина: "Вчера меня клеймили позором, который я не заслужила"

"Вчера меня клеймили позором, который я не заслужила. А завтра снова будут поднимать на пьедестал. Человек так устроен", - заявила артистка в этом интервью.

Макс-канал "Светский хроник" тоже высказал свое мнение по этому поводу.

"Лариса Долина, очевидно, никаких выводов не сделала после истории с квартирой. Зачем вообще такое говорить?", - задается вопросом ресурс.

"Никто эту женщину на пьедестал не ставил – она сама себе это придумала"

А что думают пользователи Сети, которые оставляют комментарии под нашими публикациями о Ларисе Долине и фрагменте ее интервью, выложенным "Светским хроником"? А вот что:

Сергей: "Глаза мои ее бы не видели".

Регина: "Никто эту женщину на пьедестал не ставил – она сама себе это придумала".