"Никаких выводов не сделала после истории с квартирой": россияне не могут простить Ларису Долину

На фоне скандала с уходом зрителей с выступления Ларисы Долиной на фестивале "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге Макс-канал "Светский хроник" опубликовал фрагмент ее интервью.
Посмотрев этот небольшой отрывок разговора с Ларисой Александровной, можно отчасти понять, почему зрители до сих пор не простили ее…
Лариса Долина: "Вчера меня клеймили позором, который я не заслужила"
"Вчера меня клеймили позором, который я не заслужила. А завтра снова будут поднимать на пьедестал. Человек так устроен", - заявила артистка в этом интервью.
Макс-канал "Светский хроник" тоже высказал свое мнение по этому поводу.
"Лариса Долина, очевидно, никаких выводов не сделала после истории с квартирой. Зачем вообще такое говорить?", - задается вопросом ресурс.
"Никто эту женщину на пьедестал не ставил – она сама себе это придумала"
А что думают пользователи Сети, которые оставляют комментарии под нашими публикациями о Ларисе Долине и фрагменте ее интервью, выложенным "Светским хроником"? А вот что:
Сергей: "Глаза мои ее бы не видели".
Регина: "Никто эту женщину на пьедестал не ставил – она сама себе это придумала".
Лариса Долина и Александр Панайотов. Фото: Первый канал
Елена М: "Люди не могут простить непорядочного человека"
Ирина Борисова: "Да что же тут непонятного?! Народ очень чутко реагирует на высокомерие и фальшь. Последнее время Долина вознесла сама себя на невиданную высоту.
А тут еще невероятная история с квартирой и мошенниками, которая как лакмусовая бумага, проявила несправедливость в нашей стране".
Мелодия: "Да хоть весь зал выйдет - ей все равно. Деньги то она все равно получит. Зрители ей нужны только ради денег".
Татьяна Бодрова: "Тут она ещё на ТНТ с Бутманом в шоу "Конфетка" выступила... Отвратительное чувство. Ее сейчас пытаются реабилитировать, но все... поезд ушел".
Елена: "Для людей она как красная тряпка для быка! Как совести хватает выходить на сцену!"
Владимир Шанько: "Долина -это что-то нарицательное и не хочется больше слышать эту фамилию в пространстве. Пусть исчезнет из поля зрения".
Михаил Тарасов: "Люди, вставшие и ушедшие с выступления этой "арт-дивы", "королевишны джаза", спасибо вам! Вы настоящие, вы честные и искренние люди!!!
Дай Вам Бог здоровья и впредь оставаться такими же порядочными людьми. Уверен, большая часть русского народа с вами!".
Марина Степанова: "А мы петербуржцы такие, знай наших. То ли еще будет!".
