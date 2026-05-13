Личная жизнь Владимира Молчанова: знакомство на спор, предложение в тонущей лодке и вечная любовь с женой-испанкой

Ушел из жизни знаменитый журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Широкая аудитория узнала Владимира Кирилловича благодаря программе «До и после полуночи», в которой он поднимал самый обширный спектр тем: от политики до музыки, от истории до социальных проблем. Передачу называли символом перестроечной оттепели.

Миллионы советских зрительниц были влюблены в аристократизм Молчанова, в его талант рассказчика и эфирную смелость. Но сам он всю жизнь любил только одну женщину.

Как развивался роман Владимира Молчанова и Консуэло

Впервые Владимир Молчанов встретил свою будущую жену еще в студенческие годы в МГУ. Летом вместе с однокурсниками они отправились в колхоз на прополку моркови и картофеля.

Кубинская испанка Консуэло Сегура в 1968 году училась с Владимиром на филологическом факультете и сама решила заговорить с понравившимся молодым человеком. Позже Молчанов узнал, что девушка сделала это на спор с подругой и в итоге выиграла бутылку спиртного.

Однако юноша, которому тогда едва исполнилось 18 лет, об этом не догадывался. В интервью он вспоминал, что в разговоре с Консуэло понял: это любовь с первого взгляда. Вскоре после знакомства и начала бурного романа он решил сделать избраннице предложение.

Судьбоносные слова прозвучали в экстремальной ситуации: компания студентов отправилась на экскурсию в Тарусу на моторной лодке по Оке, чтобы увидеть дом Паустовского. На обратном пути лодка дала течь и едва не затонула.

Молодые люди всерьез испугались за свои жизни, но все завершилось благополучно. Они добрались до берега целыми и невредимыми. Именно в тот напряженный момент Владимир признался возлюбленной в чувствах и позвал замуж.

Консуэло без колебаний согласилась, но поставила условие: он должен познакомиться с ее родителями, жившими на Кубе. Позже мама девушки прилетела в СССР, чтобы лично увидеть избранника дочери.

Жизнь известной пары в браке

После скромной свадьбы Консуэло Сегура и Владимир Молчанов поселились у ее родителей вместе с бабушкой. Мечта супруги переехать в теплую страну не осуществилась. Семья осталась в СССР.

Консуэло работала редактором и соавтором сценариев документальных фильмов мужа.Молчанов ценил, что жена могла честно указывать ему на ошибки. Несмотря на частые рабочие споры, они всегда находили компромисс. Журналист ласково называл супругу Чатой.

Дочь Анна родилась через 12 лет после свадьбы, а в 2004 году подарила родителям внука Дмитрия. Владимир Кириллович был счастлив в браке, но его семейная жизнь оставалась закрытой для публики. Консуэло вела уединенный образ жизни и редко появлялась на людях.