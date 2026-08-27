Личная жизнь Полада Бюльбюль оглы: третий «брак» с женщиной на 33 года моложе, трое детей и одна настоящая любовь

Бывший посол Азербайджана в России, а ныне депутат Милли Меджлиса, а также певец и актер Полад Бюльбюль оглы женился в третий раз. Его супругой стала Этери Джафарова — заслуженная артистка Азербайджана, танцовщица и педагог, моложе мужа на 33 года.

Третий брак?

Этери ранее была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля народного танца.

В настоящее время она преподает на кафедре национального и современного танца Бакинской хореографической академии и участвует в различных культурных проектах, государственных мероприятиях и фестивалях. С артистами их связывает многолетнее творческое сотрудничество.

Заметками такого содержания в эти дни пестрят большинство отечественных СМИ. Однако Полад Бюльбюль оглы заявил, что на самом деле никакой свадьбы не было.

Певец отметил, что не разводился со своей супругой Гюльнарой Шихалиевой, с которой вместе практически 30 лет. По его словам, сообщения о новой свадьбе не соответствуют действительности. И на самом деле сейчас артист отдыхает в Турции.

Странно, что в медиапространстве вообще возникли такие новости. Певца вроде сложно назвать Казановой.