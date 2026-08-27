Личная жизнь Полада Бюльбюль оглы: третий «брак» с женщиной на 33 года моложе, трое детей и одна настоящая любовь

Бывший посол Азербайджана в России, а ныне депутат Милли Меджлиса, а также певец и актер Полад Бюльбюль оглы женился в третий раз. Его супругой стала Этери Джафарова — заслуженная артистка Азербайджана, танцовщица и педагог, моложе мужа на 33 года.
Третий брак?
Этери ранее была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля народного танца.
В настоящее время она преподает на кафедре национального и современного танца Бакинской хореографической академии и участвует в различных культурных проектах, государственных мероприятиях и фестивалях. С артистами их связывает многолетнее творческое сотрудничество.
Заметками такого содержания в эти дни пестрят большинство отечественных СМИ. Однако Полад Бюльбюль оглы заявил, что на самом деле никакой свадьбы не было.
Певец отметил, что не разводился со своей супругой Гюльнарой Шихалиевой, с которой вместе практически 30 лет. По его словам, сообщения о новой свадьбе не соответствуют действительности. И на самом деле сейчас артист отдыхает в Турции.
Странно, что в медиапространстве вообще возникли такие новости. Певца вроде сложно назвать Казановой.
Полад Бюльбюль оглы. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Две жены Полада Бюльбюль оглы
Артист был женат два раза.
Первой женой Полада Бюльбюль оглы стала оперная певица Бэла Руденко — лирико‑колоратурное сопрано, народная артистка СССР, солистка Большого театра, преподаватель и профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Ко времени знакомства Бэла была на 12 лет старше певца, и у нее за плечами был другой брак.
В этом союзе у пары родился сын Теймур Полад оглы Мамедов, которому сейчас 51 год. Он тоже связал жизнь с музыкой — работает концертмейстером группы фаготов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, является заслуженным артистом России и ведёт предпринимательскую деятельность.
Говорят, что причиной распада этой семьи стали частые гастроли артиста и слухи о его изменах. Больше Бэла замуж не выходила.
А вот Полад Бюльбюль оглы с 1997 года состоит в браке с Гюльнарой Шихалиевой. У супругов есть дочь Лейла, актриса и певица, и сын Муртуза, который также выбрал музыкальную стезю.
Гюльнару певец называл самой настоящей любовью в своей жизни.
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