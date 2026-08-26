81-летний Полад Бюльбюль оглы женился на молодой танцовщице

Народный артист Азербайджана, бывший посол в России, а ныне депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюль оглы в третий раз вступил в брак. Избранницей 81-летнего певца и композитора стала 48-летняя Этери Джафарова — заслуженная артистка Азербайджана, танцовщица и педагог. Брак заключен тайно, и подробности личной жизни пара долго держала в секрете.

Этери Джафарова — бывшая солистка Азербайджанского государственного ансамбля танца. Сейчас она преподает на кафедре национального и современного танца Бакинской хореографической академии, участвует в культурных проектах и государственных мероприятиях.

С Бюльбюль оглы ее связывает давнее творческое сотрудничество. В феврале прошлого года во Дворце Гейдара Алиева прошел юбилейный вечер «Qayıdış» («Возвращение»), посвященный 80-летию артиста. Джафарова выступила главным балетмейстером вечера, вышла с Поладом на сцену и солировала в хореографических постановках на темы народных песен. Недавно супруги посетили музыкальный фестиваль в Габале, после чего отправились на отдых в турецкий Бодрум.

Первой женой Бюльбюль оглы была оперная певица Бэла Руденко — солистка Большого театра, народная артистка СССР, профессор Московской консерватории имени Чайковского. В этом союзе родился сын Теймур, которому сейчас 51 год. Он стал музыкантом — концертмейстером группы фаготов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, заслуженным артистом России и бизнесменом.

С 1997 года артист состоял во втором браке с Гюльнарой Шихалиевой. У бывших супругов двое детей: дочь Лейла, ставшая актрисой и певицей, и сын Муртуза, который профессионально занимается музыкой.

Теперь — третий брак. Снова с человеком из творческой среды: музыка и танец объединили пару задолго до того, как отношения стали официальными.