Личная жизнь Левона Оганезова: познакомился с женой в автобусе, прожил с ней всю жизнь, а дети уехали в Америку

Не стало известного пианиста и композитора Левона Оганезова. В одном из своих интервью Леонтий Саркисович (настоящее имя музыканта) признавался, что хочет провести свои последние дни в Москве. Но у судьбы были свои планы на виртуозного музыканта.
Последние годы композитор провел в Нью-Йорке, где и прошло прощание с ним. Левон Оганезов ушел в окружении любящей семьи — жены, с которой прожил больше 55 лет, дочек и внучек.
Как познакомились и поженились Левон Оганезов и его жена Софья
До встречи с будущей женой Софьей Левон Оганезов считался дамским угодником. И его ничуть не смущало такое положение вещей.
К тому же в семье музыканта строго соблюдались грузинские традиции. И будущая жена сына обязательно должна была получить одобрение его матери. Левон Оганезов представлял родителям нескольких девушек, но ни одна из них не устраивала его маму.
Ситуация изменилась, когда молодой человек случайно познакомился с Софьей Вениаминовной. Левон называл ее Софой. Их встреча произошла в автобусе, где он уступил ей место, а затем пригласил на свидание, пошутив, что у него в чемодане вкусные фрукты.
Между ними вспыхнули чувства. И вскоре Левон привел избранницу домой. Мать, Мария Сергеевна, снова выразила неодобрение, считая эту девушку неподходящей партией для сына. Однако на этот раз Левон проявил твердость и не подчинился ее воле.
Пара сыграла свадьбу в 1969 году и прожила в любви и согласии всю жизнь. У них родились две дочери — Мария и Дарья. Несмотря на полученное музыкальное образование, они не стали продолжать путь отца, а выбрали предпринимательскую деятельность.
Левон Оганезов с женой Софьей. Фото:
Что известно о детях Левона Оганезова
После окончания Гнесинского училища, тогда 19-летняя Мария переехала в Америку. Там она вышла замуж за Максима. И они уже более 20 лет воспитывают двух дочерей — Нику и Наташу, которые в детстве пели в Нью-Йоркском хоре и проявляли таланты к языкам и музыке.
Чтобы иметь стабильный заработок, Мария получила в США финансовое образование и работала аналитиком в компании General Electric. Однако впоследствии она вернулась к творческой сфере, основав вместе с подругой в Нью-Йорке продюсерскую компанию.
Дарья училась в Центральной музыкальной школе, но не выбрала музыкальную стезю. Ее карьера сложилась в другой сфере.
Младшая дочь Левона Оганезова окончила университет Кларка и магистратуру по PR и международным отношениям в университете Нью-Йорка. Она уже несколько лет возглавляет отдел фестивалей в компании, проводящей крупнейший в мире балетный конкурс для начинающих.
Дарья счастлива в браке с Вадимом Королем, партнером в успешной мебельной фирме. Вместе они растят дочь Алису.
Левон Оганезов с внучкой. Фото: Global Look Press
Последние годы Левона Оганезова
Последние годы Левон Оганезов, живя преимущественно в США, почти не выступал в России.
Его болезненный вид и трудности с речью во время онлайн-интервью Андрею Малахову весной 2025 года явно указали на серьезный недуг.
Тем не менее ни артист, ни его семья не дали по этому поводу никаких комментариев. Впоследствии выяснилось, что у прославленного композитора рак.
