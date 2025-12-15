Наследство Левона Оганезова: квартира на Кутузовском проспекте, но последнее пристанище он нашел в Нью-Йорке

Не стало Левона Оганезова — выдающегося композитора и пианиста. Он ушел из жизни за две недели до своего 85-летия (25 декабря).

В последние годы композитор лечился от рака и жил с семьей в Нью-Йорке. О смерти артиста сообщила в соцсетях его дочь Мария.

Судьбоносные встречи Левона Оганезова

Леонтию Саркисовичу (настоящее имя композитора. — Прим. ред.) довелось сотрудничать с Иосифом Кобзоном, Клавдией Шульженко, Валентиной Толкуновой, Андреем Мироновым. С последним Оганезов был особенно дружен. На протяжении пяти лет они выступали со спектаклем "Прощай, конферансье!" авторства Григория Горина. И в этой постановке Оганезов исполнял большую и важную роль.

Творческий путь Левона Оганезова в 1980-е был связан с Владимиром Винокуром: сначала он присоединился к его команде для моноспектакля "Выхожу один я…", а затем они вдвоем подготовили номер "Попутная песня" для новогоднего "Голубого огонька".

Где Левон Оганезов жил в детстве

Благодаря роду деятельности Левон Оганезов побывал во многих странах мира, но особое место в его жизни все же занимала родная Москва.

В интервью изданию "Москвич. Mag" Леонтий Саркисович рассказывал, что до 1939 года его родители жили в самом центре, на Новослободской, прямо напротив станции метро. Но их дом попал под снос из-за нового строительства. Семьи, которых переселяли из центра, получили землю на Перовом Поле. Там в 1940 году он и появился на свет.