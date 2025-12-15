Наследство Левона Оганезова: квартира на Кутузовском проспекте, но последнее пристанище он нашел в Нью-Йорке

Не стало Левона Оганезова — выдающегося композитора и пианиста. Он ушел из жизни за две недели до своего 85-летия (25 декабря).
В последние годы композитор лечился от рака и жил с семьей в Нью-Йорке. О смерти артиста сообщила в соцсетях его дочь Мария.
Судьбоносные встречи Левона Оганезова
Леонтию Саркисовичу (настоящее имя композитора. — Прим. ред.) довелось сотрудничать с Иосифом Кобзоном, Клавдией Шульженко, Валентиной Толкуновой, Андреем Мироновым. С последним Оганезов был особенно дружен. На протяжении пяти лет они выступали со спектаклем "Прощай, конферансье!" авторства Григория Горина. И в этой постановке Оганезов исполнял большую и важную роль.
Творческий путь Левона Оганезова в 1980-е был связан с Владимиром Винокуром: сначала он присоединился к его команде для моноспектакля "Выхожу один я…", а затем они вдвоем подготовили номер "Попутная песня" для новогоднего "Голубого огонька".
Где Левон Оганезов жил в детстве
Благодаря роду деятельности Левон Оганезов побывал во многих странах мира, но особое место в его жизни все же занимала родная Москва.
В интервью изданию "Москвич. Mag" Леонтий Саркисович рассказывал, что до 1939 года его родители жили в самом центре, на Новослободской, прямо напротив станции метро. Но их дом попал под снос из-за нового строительства. Семьи, которых переселяли из центра, получили землю на Перовом Поле. Там в 1940 году он и появился на свет.
Левон Оганезов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"У нас был большой дом, сад, огород — жили как на даче. В честь моего рождения папа посадил пирамидальный тополь, который до сих пор жив. Вижу его сейчас, когда проезжаем мимо. Однажды даже вышел и подержался за ствол, хотя, конечно, в мистику не верю", — вспоминал Левон Оганезов.
Последние годы Левон Оганезов жил в квартире на Кутузовском проспекте, напротив театра "Мастерская Петра Фоменко".
"Но если бы не работа, связанная с гастролями и поездками в центр на запись, жил бы себе в пригороде, подстригал бы шиповник вместо роз", — сетовал знаменитый композитор.
Фактически Левон Оганезов жил на две страны — Россию и Америку.
Левон Оганезов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Семья композитора
У композитора остались жена Софья, с которой он прожил больше 55 лет, дочери Мария и Дарья, а также внучки Вероника, Наташа и Алиса.
Пять лет назад в своем интервью Левон Оганезов признавался, что ему нравится Нью-Йорк и Торонто, но летает он туда только из-за детей. Именно в Нью-Йорке и состоится прощание с композитором. Хотя он мечтал провести последние дни в городе детства.
"Но Москву ни на что не променяю, потому что здесь у меня часть души, — признавался мэтр в интервью "Москвич. Mag". — Здесь моя биосфера. Так что у меня без вариантов: жить и умереть в Москве".
