Личная жизнь Ксении Алферовой и Егора Бероева: свадьба вдвоем, слухи о романе Егора с фигуристкой и тайный разрыв

Распалась еще одна красивая пара – Егор Бероев и Ксения Алферова. О расставании актеров стало известно случайно, когда на премьере фильма корреспондент НТВ попросил Ксению сфотографироваться рядом с Егором, а она отказалась это делать. И вот теперь выяснилось, что разрыв произошел еще в 2022 году, но артисты смогли скрыть этот факт от прессы.

Егор Бероев о Ксении Алферовой: "Я расстался с ней в 2022 году"

"Дорогие друзья, читатели, журналисты. В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать… Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", - написал Егор Бероев в личном блоге.

Также Егор отметил, что благодарен Ксении за все годы, проведенные вместе, и попросил представителей прессы не лезть в их жизнь и не распространять грязные сплетни.

Кстати, эта пара всегда отличалась скрытностью. Они утаили от общественности свое венчание и молчали, когда в прессе появлялись слухи о романе Егора Бероева с яркой спортсменкой. Впрочем, обо всем по порядку…

Знакомство и тайная свадьба пары

Первая встреча Ксении и Егора произошла на презентации новых сериалов Первого канала. Бероев позже вспоминал, что его поразила красота актрисы, и артист сразу почувствовал непреодолимое желание быть рядом с ней.

Судьба благоприятствовала его чувствам: вскоре их пути снова пересеклись на съемках сериала "Московские окна", где обаяние актера покорило и саму Ксению.

От того памятного знакомства до бракосочетания прошло лишь два года. Примечательно, что свою свадьбу влюбленные сыграли в строжайшей тайне, не посвятив в планы даже родных.

На свое венчание Бероев и Ксения не звали гостей, желая, чтобы этот момент принадлежал только им. И на первый семейный ужин также приехали только вдвоем. Эту традицию оберегать личную жизнь от посторонних глаз пара решила сохранить и в будущем. Вскоре интерес прессы к ним угас: в этой семье всегда царила гармония, и поводов для пересудов просто не находилось.