Личная жизнь Ксении Алферовой и Егора Бероева: свадьба вдвоем, слухи о романе Егора с фигуристкой и тайный разрыв

Распалась еще одна красивая пара – Егор Бероев и Ксения Алферова. О расставании актеров стало известно случайно, когда на премьере фильма корреспондент НТВ попросил Ксению сфотографироваться рядом с Егором, а она отказалась это делать. И вот теперь выяснилось, что разрыв произошел еще в 2022 году, но артисты смогли скрыть этот факт от прессы.
Егор Бероев о Ксении Алферовой: "Я расстался с ней в 2022 году"
"Дорогие друзья, читатели, журналисты. В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать… Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", - написал Егор Бероев в личном блоге.
Также Егор отметил, что благодарен Ксении за все годы, проведенные вместе, и попросил представителей прессы не лезть в их жизнь и не распространять грязные сплетни.
Кстати, эта пара всегда отличалась скрытностью. Они утаили от общественности свое венчание и молчали, когда в прессе появлялись слухи о романе Егора Бероева с яркой спортсменкой. Впрочем, обо всем по порядку…
Знакомство и тайная свадьба пары
Первая встреча Ксении и Егора произошла на презентации новых сериалов Первого канала. Бероев позже вспоминал, что его поразила красота актрисы, и артист сразу почувствовал непреодолимое желание быть рядом с ней.
Судьба благоприятствовала его чувствам: вскоре их пути снова пересеклись на съемках сериала "Московские окна", где обаяние актера покорило и саму Ксению.
От того памятного знакомства до бракосочетания прошло лишь два года. Примечательно, что свою свадьбу влюбленные сыграли в строжайшей тайне, не посвятив в планы даже родных.
На свое венчание Бероев и Ксения не звали гостей, желая, чтобы этот момент принадлежал только им. И на первый семейный ужин также приехали только вдвоем. Эту традицию оберегать личную жизнь от посторонних глаз пара решила сохранить и в будущем. Вскоре интерес прессы к ним угас: в этой семье всегда царила гармония, и поводов для пересудов просто не находилось.
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Лев Шерстенников/ Global Look Press
Слухи о романе Егора Бероева с Екатериной Гордеевой
Однако в 2009 году артисты нарушили собственное правило, согласившись на участие в шоу "Ледниковый период-2". Этот шаг едва не привел к краху их брака.
Ксения начала кататься в паре с фигуристом Повиласом Ванагасом, в то время как Егор Бероев - с Екатериной Гордеевой.
Жизнь Екатерины напоминала сюжет мелодрамы. Ее первый супруг, Сергей Гриньков, в дуэте с которым она завоевала две олимпийские золотые медали и четыре титула чемпионки мира, в 1995 году умер от сердечного приступа прямо на тренировке. Катя осталась одна с маленькой дочерью и пережила глубокую депрессию.
Через четыре года она вернулась на лед, создав пару с еще одним олимпийским чемпионом — Ильей Куликом. Сначала их связывала только работа, но со временем дружба переросла в романтические отношения: они поженились и стали родителями дочери Лизы.
Несмотря на жизнь в США, Гордеева ненадолго приехала в Россию для участия в шоу "Ледниковый период". Ее творческий союз с Бероевым мгновенно покорил зрителей и стал одним из самых ярких на проекте Первого канала.
В их номерах публика заметила искреннюю симпатию, нежность и страсть, что порождало многочисленные предположения о романе. А когда фотографы запечатлели Егора и Катю во время приватного ужина, в кулуарах зашептались о реальных отношениях пары.
В тот период пресса заговорила о возможном разводе Егора Бероева с Ксенией Алферовой. Пара старалась игнорировать сплетни и избегала публичных комментариев. Однако когда слезы Ксении после сложного выступления на "Ледниковом периоде" стали трактовать как реакцию на измену мужа, она больше не смогла молчать.
Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: Global Look Press
"У моего мужа роман с Гордеевой? Напишите, что я надеюсь, что мы с Егором будем жить ещё долго и счастливо! Много-много лет! А все эти разговоры — глупости", — заявила Алферова журналистам.
Были ли ее слова искренними или взвешенным решением мудрой женщины, не готовой разрушить брак из-за мимолетного чувства? Но факт есть факт: пара постаралась дать отношениям второй шанс.
Так, во время европейских гастролей шоу "Ледниковый период" Бероев и Алферова путешествовали на арендованной машине отдельно от всей труппы, и со стороны казались совершенно счастливыми.
С тех пор минуло много лет. Актеры воспитывали дочь Евдокию, продолжали успешную карьеру и посвящали себя общему важному делу — основанному ими фонду "Я есть!", помогающему детям с особенностями развития. Также они курировали парня с синдромом Дауна по имени Влад.
Когда Влад остался без матери, его могли отправить в приют. Но супруги не допустили этого и поселили молодого человека у себя в доме в деревне.
И все вроде было тихо. Поэтому новость о разрыве пары прозвучала как гром среди ясного неба.
Странно было бы говорить о примирении, если расставание произошло больше трех лет назад. Но хочется пожелать артистам, чтобы каждый из них нашел свое личное счастье.
А вы жалеете о том, что эта пара распалась? Делитесь в комментариях!
Читайте также: