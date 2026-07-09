Личная жизнь Екатерины Шкуро: не рассталась с мужем из-за беременности, снова выходит замуж через полгода после разрыва

Победительница реалити-шоу «Сокровища императора» Екатерина Шкуро объявила о помолвке. Она опубликовала фото в белом платье с открытыми плечами, продемонстрировав обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

Екатерина Шкуро принимает поздравления с помолвкой

«Я сказала да! За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала. Моя главная мечта как девочки была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось. Я сейчас безумно счастлива и совсем скоро все в подробностях расскажу... А пока принимаю поздравления!» — написала Шкуро в Telegram-канале.

Примечательно, что еще в начале января Екатерина Шкуро разорвала отношения с хоккеистом и блогером Дмитрием Козловым, отцом ее двоих детей (Авроре три года, Амуру — полтора). Бывшие супруги пробыли вместе пять лет.

Отношения Екатерины Шкуро с Дмитрием Козловым

31 декабря 2020 года актриса и юмористка сделала публичное заявление о своих отношениях с Дмитрием. Ровно спустя год они показали обручальные кольца, а вскоре Шкуро объявила, что ждет ребенка.

Позже в беседе с журналистами она рассказала, что незадолго до свадьбы они с партнером думали о разрыве из-за плотного рабочего графика. Но известие о беременности подарило влюбленным еще один шанс.

14 июля 2022 года у пары родилась дочь Аврора. В ноябре 2024-го Екатерина стала мамой во второй раз — на свет появился сын, которого назвали Амуром.

Беременность не стала помехой для ее профессиональной деятельности: актриса продолжала участвовать в съемках, а находясь в декрете, активно вела блоги, делилась с подписчиками переживаниями и размышляла, как назвать ребенка.