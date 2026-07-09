Личная жизнь Екатерины Шкуро: не рассталась с мужем из-за беременности, снова выходит замуж через полгода после разрыва

Победительница реалити-шоу «Сокровища императора» Екатерина Шкуро объявила о помолвке. Она опубликовала фото в белом платье с открытыми плечами, продемонстрировав обручальное кольцо с крупным бриллиантом.
Екатерина Шкуро принимает поздравления с помолвкой
«Я сказала да! За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала. Моя главная мечта как девочки была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось.
Я сейчас безумно счастлива и совсем скоро все в подробностях расскажу... А пока принимаю поздравления!» — написала Шкуро в Telegram-канале.
Примечательно, что еще в начале января Екатерина Шкуро разорвала отношения с хоккеистом и блогером Дмитрием Козловым, отцом ее двоих детей (Авроре три года, Амуру — полтора). Бывшие супруги пробыли вместе пять лет.
Отношения Екатерины Шкуро с Дмитрием Козловым
31 декабря 2020 года актриса и юмористка сделала публичное заявление о своих отношениях с Дмитрием. Ровно спустя год они показали обручальные кольца, а вскоре Шкуро объявила, что ждет ребенка.
Позже в беседе с журналистами она рассказала, что незадолго до свадьбы они с партнером думали о разрыве из-за плотного рабочего графика. Но известие о беременности подарило влюбленным еще один шанс.
14 июля 2022 года у пары родилась дочь Аврора. В ноябре 2024-го Екатерина стала мамой во второй раз — на свет появился сын, которого назвали Амуром.
Беременность не стала помехой для ее профессиональной деятельности: актриса продолжала участвовать в съемках, а находясь в декрете, активно вела блоги, делилась с подписчиками переживаниями и размышляла, как назвать ребенка.
Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов. Фото: соцсети
В феврале 2026 года Шкуро начала публиковать намеки на сложности в семейной жизни. А к концу месяца подтвердила, что они с супругом живут порознь с января. Как пояснила актриса, ей надоело нести на себе все домашние дела и организационные вопросы.
«За 5 лет наших отношений были накопительные ситуации, которые каждый раз давали трещинки в общей картине нашей семьи.
Я очень многое недоговаривала, терпела, хотела как лучше, поддерживала и, как это обычно бывает, в какой-то момент это становится нормой. И я тупо устала», — пояснила Екатерина Шкуро.
Екатерина считает, что раздельное проживание лучше, чем постоянные ссоры в присутствии детей. Также она упомянула, что обращалась за консультацией к психологу.
Ну и теперь в жизни Екатерины Шкуро начинается новая глава. Правда, имя избранника она пока скрывает.
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