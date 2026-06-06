Лепс заплел косичку, а Иванчикова вышла в прозрачном платье перед детьми

Это в Голливуде принято выходить на красные дорожки в «голых» платьях и совсем уж эксцентричных нарядах - рэпер Канье Уэст выгуливает девушку Бьянку Цензори босиком и чуть ли не на поводке, как собаку. У нас в стране традиционных ценностей это неприемлемо! И все же представители шоу-бизнеса, чтобы подогреть интерес к себе, нет-нет да и удивят публику внешним видом. Самые дерзкие, неоднозначные и странные - в подборке «Телепрограммы».

Странный наряд

Конечно, для концерта артисты зачастую специально подбирают эпатажные наряды - чтобы быть в топе, публику постоянно надо удивлять. Таков закон шоу-бизнеса. Но одно дело - произвести эффект, другое - ударить в грязь лицом, а третье - не попасть в формат мероприятия, не отдав себе отчета, где и перед кем выступаешь.

Так случилось с солисткой группы IOWA Катей Иванчиковой, которая прибыла выступать в Великом Новгороде на концерте к Дню защиты детей. 1 июня посмотреть и послушать звонкие хиты группы пришли детишки и их родители. Поверх обтягивающего комбинезона в полоску исполнительница надела прозрачное платье с объемным каркасным декором по бокам. Что это было? И главное - зачем? Ведь все происходило на семейном празднике на площади Победы-Софийской, названной так в честь Победы в Великой Отечественной войне и в честь главного храма Руси - Святой Софии.

Гражданские активисты, а еще ведущий Борис Корчевников и депутат Виталий Милонов, надзирающие за нравственностью в стране, обратились с требованием отменить артистку после такого позора. Однако Иванчикова вообще не поняла, о чем речь.

- Мы работали в этой концепции два больших концерта в Москве и Петербурге! - объяснила IOWA. - Ни одного комментария! Ни одного!!!

Эксперимент с прической

Вот уж кого меньше всего можно было заподозрить в желании выделяться. И без вызывающего образа весьма эпатажный певец может и ярко ответить представителям СМИ, и смачно шмякнуть словом на премьере, и просто стильными очками сверкнуть так, что мало не покажется. Эксперименты с внешностью - как будто бы уже давно не для состоявшегося 63-летнего артиста. Но так только казалось.

Григорий Викторович удивил публику, когда опубликовал в социальных сетях кадры со съемок клипа на песню «Счастливая судьба». Вроде бы все как обычно: традиционный классический стиль - черный пиджак, белая рубашка, серьга и платок в кармане... Однако внимание поклонников привлекла совсем другая деталь - тонкая косичка, заплетенная с левой стороны.

Часть публики с радостью приняла новый имидж - с таким «локоном страсти» Лепс стал похож то ли на самурая из аниме, то ли на Джонни Деппа. Другая часть прикола не поняла. Вроде как мужские косички - давно уже за пределами трендов, да и брутальному сочинскому певцу такие понты совершенно ни к чему.

«Стилиста на мыло», - написали в комментариях. «Его не существует. Как нравится, так и хожу», - ответил народный артист России.

Моана по-нашему

На фестивале «Жара» в Баку Лолита Милявская решила блеснуть всем, что имеет, и произвести феноменальное впечатление на лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который был в зале. И Лола пошла ва-банк! Во время исполнения хита «На Титанике» артистка скинула накидку и предстала перед аудиторией в облегающем полупрозрачном платье расцветки «Моана», чем повергла в шок почти всех. Зрители отреагировали на перформанс однозначно: «Кажется, это первый всадник Апокалипсиса», «Вот как выглядит ужас, летящий на крыльях ночи», «Русская Бейонсе, блин!». Конечно, она понимала, как выглядит. И ни капли не стеснялась этого.

- На последнем такте песни я сняла накидку и сказала, что хочу остаться последней толстой артисткой в шоу-бизнесе, поскольку все уже похудели, - призналась Лолита. - Это не более чем шутка, поэтому у кого нет чувства юмора, так у них своя реакция, а на что мне отвечать. Я разместила фотожабу и сама получила удовольствие от этого.

Черный плащ

В очень и очень необычном - мягко говоря, нечистом - образе появилась на публике выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева. Дело было на той же премии «Жара». Только Юля решила произвести фурор, надев одежду, словно вынутую из мусорного бака. Вокалистка предстала в черном кожаном плаще, прозрачном мини-платье, колготках и лакированных сапогах на высокой платформе - вещи натурально были облиты черной краской.

А еще визажисты сделали Савичевой макияж с акцентом на черные тени, а стилисты обмазали волосы грязью. «Залитая гудроном Савичева появилась на красной дорожке» - примерно такие заголовки получила артистка в СМИ.

Но это было намеренно! Так Савичева выказала протест. И против грязи в прессе, и против показного гламура на премьерах.

- Все очень боятся показать себя настоящими, - считает Юля. - Я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким, какой он есть, и показывал это другим людям!