Лепс и Аврора: история четырех предложений и возможного бегства

62-летний певец Григорий Лепс и его 19-летняя пассия Аврора Киба продолжают демонстрировать нежные чувства. Пару дней назад Аврора опубликовала видео в своем блоге, где это хорошо видно.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа"

Артист и его юная возлюбленная посетили праздничное мероприятие, где исполнили совместный танец под песню "Я люблю тебя до слез". Лепс обнимал свою невесту, нежно прикасаясь к ней. В завершение девушка послала артисту воздушный поцелуй. Словно показала, как они счастливы вместе.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа. А та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", — подписала Аврора это видео.

Киба уже называет себя женой Лепса. Хотя о свадьбе еще речи не было. Или, возможно, пара расписалась втайне от общественности. Но журналисты бы все-равно раскопали такой факт.

Впрочем, Аврора делает громкие заявления не в первый раз. На шоу "Мастер игры" она объявила, что 62-летний жених делал ей предложение четыре раза.

Случилось это во время разговора наедине с Джокером проекта Филиппом Киркоровым. Филипп Бедросович пытался понять, для чего Аврора принимает участие в шоу. А потом он начал выводить ее на эмоции.

Сказал, что на проект приходят люди состоявшиеся: артисты, спортсмены, экстрасенсы. Мол, а ты кто такая? Невеста кого-то? А что ты представляешь из себя без жениха?

Аврора не растерялась перед поп-королем.

"Я та, которой Лепс четыре раза делал предложение. И задавать мне вопрос, кто я такая, не вращаясь в тех кругах, где я росла как принцесса, странно, — ответила Аврора Киба. — Я девочка из обеспеченной семьи. Получила два средних образования в Москве: международное и российское. Сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира по дизайну".

Возникает вопрос, когда Григорий Лепс успел сделать ей предложение аж четыре раза? Но для начала напомним вам основные этапы их романа.