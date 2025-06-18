Лепс и Аврора: история четырех предложений и возможного бегства

62-летний певец Григорий Лепс и его 19-летняя пассия Аврора Киба продолжают демонстрировать нежные чувства. Пару дней назад Аврора опубликовала видео в своем блоге, где это хорошо видно.
"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа"
Артист и его юная возлюбленная посетили праздничное мероприятие, где исполнили совместный танец под песню "Я люблю тебя до слез". Лепс обнимал свою невесту, нежно прикасаясь к ней. В завершение девушка послала артисту воздушный поцелуй. Словно показала, как они счастливы вместе.
"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа. А та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", — подписала Аврора это видео.
Киба уже называет себя женой Лепса. Хотя о свадьбе еще речи не было. Или, возможно, пара расписалась втайне от общественности. Но журналисты бы все-равно раскопали такой факт.
Впрочем, Аврора делает громкие заявления не в первый раз. На шоу "Мастер игры" она объявила, что 62-летний жених делал ей предложение четыре раза.
Случилось это во время разговора наедине с Джокером проекта Филиппом Киркоровым. Филипп Бедросович пытался понять, для чего Аврора принимает участие в шоу. А потом он начал выводить ее на эмоции.
Сказал, что на проект приходят люди состоявшиеся: артисты, спортсмены, экстрасенсы. Мол, а ты кто такая? Невеста кого-то? А что ты представляешь из себя без жениха?
Аврора не растерялась перед поп-королем.
"Я та, которой Лепс четыре раза делал предложение. И задавать мне вопрос, кто я такая, не вращаясь в тех кругах, где я росла как принцесса, странно, — ответила Аврора Киба.
— Я девочка из обеспеченной семьи. Получила два средних образования в Москве: международное и российское. Сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира по дизайну".
Возникает вопрос, когда Григорий Лепс успел сделать ей предложение аж четыре раза? Но для начала напомним вам основные этапы их романа.
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Как развивался роман Григория Лепса и Авроры Кибы
Ключевым событием в жизни Авроры стало лето 2024 года. Тогда она появилась на Петербургском международном экономическом форуме в сопровождении недавно разведенного Григория Лепса.
Журналисты стали спрашивать, кем певцу приходится эта девушка. Он ответил уклончиво: "Аврора пока не решила, но, скорее всего, невеста".
Вскоре после этого события Киба опубликовала в социальных сетях фотографию с кольцом на безымянном пальце, что подтвердило их помолвку.
Этот союз вызвал негативную реакцию и критику в обществе из-за огромной разницы в возрасте.
Авроре начали говорить, что ее роман с певцом — это контракт. Но она снова с сарказмом отвечала оппонентам: "Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге?"
"У Григория действительно проблемы с тестом"
Чувство юмора она подключила, и когда ей задали вопиюще неприятный вопрос. Мол, а не противно ли иметь "кекс" с дедом.
"Вы знаете, насколько я знаю, у Григория действительно проблемы с тестом… Но он прекрасно готовит мясо!" — ответила тогда Аврора.
Несмотря на критику, отношения Григория Лепса и Авроры развиваются. По словам друзей певца, с начала романа Лепс преобразился.
Так, он избавился от вредных привычек и стал больше времени уделять физическим упражнениям. Сам артист не скрывает, что мечтает о детях от своей молодой возлюбленной.
Вот только с четырехкратным предложением руки и сердца так и не ясно. Получается, Лепс звал пассию замуж каждые три месяца?
Так она накапливала баллы? Или Григорий Викторович хотел сбежать от юной невесты? Надеялся, что она не готова к семейной жизни и ответит отказом. И он без зазрения совести расстанется с ней. Сделал же все, что мог? Но вряд ли это так…
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Букеты белых роз
А Киба меж тем так и продолжает хвастаться щедростью солидного жениха.
Недавно Аврора поделилась впечатлениями от сюрприза, который ей преподнес Лепс. Прилетев в Москву из Лондона, она обнаружила дома роскошный подарок от своего избранника.
Григорий Викторович организовал доставку двух огромных букетов белых роз для Авроры.
Девушка сразу же сделала фото и видео с цветами и опубликовала их в социальных сетях. Как же не похвастаться такой красотой?
Справка
Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. В детстве посещала балетную школу. Но в 14 лет бросила занятия, чем разочаровала своих родителей. После школы Аврора решила связать свою жизнь с дизайном и поступила в Лондонский колледж моды.
Григорий Лепс хорошо знаком с ее родными — бизнесменом Ильей Беляковым и светской львицей Татьяной Кибой.
Впервые о романе Григория Лепса и Авроры заговорили год назад. Тогда они появились на красной дорожке премии канала "Муз-ТВ" и на Петербургском международном экономическом форуме.
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