Кто станет лидером в шоу "Выжить в Стамбуле" после ухода Гордон: "После протянул руку, а я отказался ее пожать"

25 января на ТНТ покажут новый выпуск реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". В прошлой серии программу покинула одна из самых сильных участниц - юрист Екатерина Гордон. А меж тем борьба на проекте разворачивается нешуточная.

Кто теперь будет бороться за неформальное лидерство? Давайте порассуждаем.

Как Серега обнародовал переписку с Катей Гордон

Первый, кто приходит на ум, - это, безусловно, рэпер Серега из звездной команды. Уже после выхода недавнего выпуска выяснилось, что у Сереги и Екатерины Гордон были свои особые взаимоотношения. Недавно музыкант опубликовал переписку со своей коллегой по цеху.

В ходе этой переписки выяснилось, что опасаясь быстрого вылета с шоу, Екатерина обратилась к известному исполнителю с предложением о взаимной поддержке. Не к кому-нибудь, а именно к нему. Как человеку, который может влиять на мнение команды.

Певица убеждала артиста в своей "понятийной" надежности и предупреждала, что его тоже могут вскоре "зацепить".

"Давайте играть в свою игру и делать свое шоу", — агитировала она, как утверждает музыкант.

Серега, обнародовав скриншоты переписки, сообщил, что сначала не планировал портить репутацию Кати Гордон, но затем передумал скрывать правду от зрителей. Артиста также возмутили ее комментарии о другом участнике — Кузьме Сапрыкине. Екатерина не очень корректно высказалась о его родном городе – Сызрани.

"Примерно 161 тысяча граждан из Сызрани смотрят нас, и ты систематически унижаешь их своим, на мой взгляд, неподобающим поведением, которое умаляет их достоинство, - отметил артист. Между тем, этот город подарил стране многих известных и достойных людей, среди которых не только мой друг и коллега, актер Кузьма Сапрыкин, но и заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Ильич Островский".

По этому комментарию можно также понять, кто будет поддерживать Серегу на всех этапах испытаний. Конечно, Кузьма Сапрыкин.

В прошлом выпуске симпатию Сереге выражала и Мария Горбань, о чем высказалась и Катя Гордон. Мол, Мария видит в рэпере сильного, брутального мужчину, который сможет справиться со всеми обстоятельствами. Сама же Екатерина уверена, что женщина должна управляться со всеми испытаниями, в том числе и на реалити-шоу, самостоятельно.

Вообще, музыкант с самого начала проекта начал вести себя как вожак стаи. Сразу же выдвинул свою кандидатуру на малые испытания. Сказал, что не боится трудностей, готов ринуться в бой хоть сейчас. Но в итоге на малое испытание отправилась Ирина Шибецкая, а не брутальный рэпер.

Правда, впоследствии оказалось, что это было испытание не на вылет, а на право выбора новеньких участников. В этом состязании победила журналистка Алена Блин, которая взяла в команду своего помощника Сергея Степанцова. А Ирина привела в коллектив актера Антона Жижина.