Кто станет лидером в шоу "Выжить в Стамбуле" после ухода Гордон: "После протянул руку, а я отказался ее пожать"

25 января на ТНТ покажут новый выпуск реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". В прошлой серии программу покинула одна из самых сильных участниц - юрист Екатерина Гордон. А меж тем борьба на проекте разворачивается нешуточная.
Кто теперь будет бороться за неформальное лидерство? Давайте порассуждаем.
Как Серега обнародовал переписку с Катей Гордон
Первый, кто приходит на ум, - это, безусловно, рэпер Серега из звездной команды. Уже после выхода недавнего выпуска выяснилось, что у Сереги и Екатерины Гордон были свои особые взаимоотношения. Недавно музыкант опубликовал переписку со своей коллегой по цеху.
В ходе этой переписки выяснилось, что опасаясь быстрого вылета с шоу, Екатерина обратилась к известному исполнителю с предложением о взаимной поддержке. Не к кому-нибудь, а именно к нему. Как человеку, который может влиять на мнение команды.
Певица убеждала артиста в своей "понятийной" надежности и предупреждала, что его тоже могут вскоре "зацепить".
"Давайте играть в свою игру и делать свое шоу", — агитировала она, как утверждает музыкант.
Серега, обнародовав скриншоты переписки, сообщил, что сначала не планировал портить репутацию Кати Гордон, но затем передумал скрывать правду от зрителей. Артиста также возмутили ее комментарии о другом участнике — Кузьме Сапрыкине. Екатерина не очень корректно высказалась о его родном городе – Сызрани.
"Примерно 161 тысяча граждан из Сызрани смотрят нас, и ты систематически унижаешь их своим, на мой взгляд, неподобающим поведением, которое умаляет их достоинство, - отметил артист.
Между тем, этот город подарил стране многих известных и достойных людей, среди которых не только мой друг и коллега, актер Кузьма Сапрыкин, но и заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Ильич Островский".
По этому комментарию можно также понять, кто будет поддерживать Серегу на всех этапах испытаний. Конечно, Кузьма Сапрыкин.
В прошлом выпуске симпатию Сереге выражала и Мария Горбань, о чем высказалась и Катя Гордон. Мол, Мария видит в рэпере сильного, брутального мужчину, который сможет справиться со всеми обстоятельствами. Сама же Екатерина уверена, что женщина должна управляться со всеми испытаниями, в том числе и на реалити-шоу, самостоятельно.
Вообще, музыкант с самого начала проекта начал вести себя как вожак стаи. Сразу же выдвинул свою кандидатуру на малые испытания. Сказал, что не боится трудностей, готов ринуться в бой хоть сейчас. Но в итоге на малое испытание отправилась Ирина Шибецкая, а не брутальный рэпер.
Правда, впоследствии оказалось, что это было испытание не на вылет, а на право выбора новеньких участников. В этом состязании победила журналистка Алена Блин, которая взяла в команду своего помощника Сергея Степанцова. А Ирина привела в коллектив актера Антона Жижина.
Серега и Магомед Муртазалиев. Фото: канал ТНТ
Почему Серега не пожал руку сопернику из народной команды
В прошлом выпуске Серега стал и главным возмутителем спокойствия. Правда, по его словам изданию Voice, его специально выставили в неприглядном свете. Речь идет о поединке между Серегой и тренером по волейболу Игорем Прохоровым.
Артист счел, что испытание, где победил соперник, прошло некорректно. Серега демонстративно не подал Игорю руки, заявил о нарушении правил и потребовал переигровки. Ведущие — Ляйсан Утяшева и Павел Воля — отклонили его протест и утвердили итог испытания.
Как объяснил впоследствии Серега, инцидент был связан с его собственной импровизацией — каскадерским трюком, которого не было в планах. После этого, по его ощущениям, правила стали "придумывать на ходу", что и привело к недопониманию.
По мнению Сереги, абсурд ситуации заключался в том, что реального поединка не состоялось — зритель увидел лишь эффектный уход артиста, который фактически добровольно отдал сопернику балл.
"Я тогда обратился к Игорю за поддержкой: "Старик, ты же стоял рядом, когда озвучивали правила. Ты разве не слышал?". А он сделал вид, что не при делах, потом сказал, что не будет спорить с организаторами. После протянул руку, а я отказался ее пожать", - отметил Серега в комментариях.
По словам рэпера, он пошел на такой шаг отнюдь не из-за неуважения к сопернику, а поскольку не признал поединок состоявшимся. Серега отметил, что чувствовал себя глубоко уязвленным — и как мужчина, и как актёр.
"Решили выставить меня дураком", — сказал он изданию Voice.
Кто станет лидером "народников": Леонид Вахитов или Алена Блин
Ну а в народной команде за лидерство сражаются военный пенсионер и коуч Леонид Вахитов, мастер спорта по пауэрлифтингу Влада Золотова, и конечно, журналист Алена Блин.
Леонид Вахитов. Фото: телеканал ТНТ
Отчасти во многом благодаря именно Леониду Алена два раза ходила на испытания. Это было его решение как неформального лидера команды. Свои претензии к журналистке Вахитов объяснил в своем Телеграм-канале.
По его словам, когда в первом выпуске звезды не освободили Алену из клетки, она еще долго выясняла с ними отношения. И многое из той перепалки не вошло в эфир.
Как утверждает Вахитов, кроме того, журналистка называла лес, где ей пришлось жить вместе с "народниками", помойкой. И едва попав в коллектив, принялась выяснять, кто из его представителей – самый слабый игрок.
Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
Меж тем в следующих сериях на виллу отправится именно народная команда, а соперники будут прислуживать им. И скорее всего, Алена Блин осуществит месть звездам, которые не взяли ее в свою команду.
А вот как она это сделает, если действительно решится на ответный удар,- увидим в следующих сериях.
А как вы думаете, кого можно назвать лидерами проекта "Выжить в Стамбуле"? Делитесь в комментариях!
