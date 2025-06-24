Кто победит в 'Сокровищах императора': в Сети появились первые зацепки

Шоу "Сокровища императора" подходит к концу. В финал проекта прошли зеленые — космонавт Антон Шкаплеров с дочкой Кристиной, "фуксики" — Нюша с сестрой Марией Шурочкиной и синие — экстрасенс Лина Джебисашвили с ее возлюбленным Юрием Фунтовым. Программу покинули желтые — Натан и Ирина Дубцова.
Когда близок финал — не только шоу, но и вообще какого-то жизненного этапа, часто возникает щемящее чувство.
Как развивались отношения Натана и Ирины Дубцовой
В этот раз оно, наверное, появилось из-за ухода Натана и Ирины Дубцовой. В шоу "Звезды в джунглях" на артиста вылилось много негатива из-за его интрижки с Лерчек. В проекте "Сокровища императора" он полностью реабилитировался.
Рэпер очень достойно себя вел во время многочисленных выходок Ирины Дубцовой. В первом же выпуске она много говорила о своих болезнях. Хотя имеем ли мы право осуждать человека, у которого действительно температура 39. Наверное, нет.
Потом Ирина периодически пыталась навесить всех собак на партнера по шоу, если он, по ее мнению, что-то делал не так. Вряд ли забудешь их перепалку, когда Натан захотел в туалет. А Ирина Викторовна опасалась, что они не успеют на поезд.
Натан не давал себя в обиду, но делал это по-джентльменски. Просто настаивал на уважении к нему.
В последнем своем выпуске певица ограничилась только жалобой на коленку. Больше артисты не ссорились. Хотя когда во время короткого интервью Ирина Викторовна сказала, что надо быть на позитиве, Натан искренне рассмеялся.
Натан и Ирина Дубцова. Фото: телеканал ТНТ
А так, эта серия получилась светло-грустной. Во время испытания сбора хурмы Натан вспоминал несколько лет, проведенных в Ташкенте. Помните, как говорил Василий Алибабаевич в 'Джентльменах удачи' : "Джамбул! (старое название города). Там тепло,там мой дом, там моя мама".
Ирина Дубцова неплохо справилась с конкурсом по пошиву одежды. Интересно было также наблюдать за тем, как рэпер осваивает национальный китайский музыкальный инструмент.
На полуфинальные испытания Натан и Ирина Дубцова вышли последними, поскольку получили "черную кошку" от зеленых. Это был не их день. Но ушли желтые достойно.
"Я уже очень долгое время не мог действительно верить людям, доверять им по-настоящему. А здесь появилось столько людей, которые я впустил в свое сердце!
Где еще жизнь нам подкинет такой шанс? Знаю, что ей немножко обидно и больно. Ты мое сокровище, не расстраивайся!" — уходя сказал Натан Ирине Дубцовой.
Кстати, несколько раз видела Натана на красных дорожках и немного говорила с ним. Дружелюбен, корректен, приятен.
Какое впечатление оставили зеленые и "фуксики"
Приятное впечатление оставил космонавт Антон Шкаплеров. Он показывает своим примером, что чем умнее человек, тем он скромнее себя ведет.
Антон Шкаплеров — Герой России, кандидат технических наук, обладатель огромного количества медалей. Продемонстрировал ли он хоть когда-нибудь свое превосходство, снобизм по отношению к другим, отказывался ли выполнять какие-то задания? А в полуфинальном выпуске оказалось, что космонавт еще и шьет хорошо.
Антон Шкаплеров с дочкой Кристиной. Фото: телеканал ТНТ
Многим понравилась пара "фуксиков" — Нюша и ее сестра Мария Шурочкина. Певица производит впечатление очень эмпатичного человека, любящего свою сестру. Испытания обе проходили достойно, по мере своих сил, без нытья и негатива в сторону других.
Нюша и ее сестра Мария Шурочкина. Фото: телеканал ТНТ
Кто может победить в шоу "Сокровища императора"
Кажется, что Лина Джебисашвили — неоднозначная личность. Не раз вступала в перепалки, критиковала коллег. Но, видимо, Юрий Фунтов ее любит… В этой серии признался, что шьет трусы ее дочке, потому что сама Лина не умеет шить.
А вот женится ли Фунтов на своей партнерше — это уже большой вопрос. В этом выпуске Джебисашвили дала ему пару месяцев на обдумывание этого шага.
Многие комментаторы в Сети почему-то уверены, что победят именно Лина Джебисашвили и ее спутник Юрий Фунтов. Прошел слух, что она все-таки строит дом для дочери, как и хотела.
Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ
"Специально тянут синих к победе, мне кажется. Не зря эта Лина постоянно ноет и намекает на предложение руки и сердца... А в финале они победят, и ее Юрочка сделает наконец-то ей долгожданное предложение при всех…" — написали комментаторы в соцсетях.
"А я знаю, кто победит. Все мы немного экстрасенсы", — уверяет в комментариях некая Юлия.
Намек понят!
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