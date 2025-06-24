Кто победит в 'Сокровищах императора': в Сети появились первые зацепки

Шоу "Сокровища императора" подходит к концу. В финал проекта прошли зеленые — космонавт Антон Шкаплеров с дочкой Кристиной, "фуксики" — Нюша с сестрой Марией Шурочкиной и синие — экстрасенс Лина Джебисашвили с ее возлюбленным Юрием Фунтовым. Программу покинули желтые — Натан и Ирина Дубцова.

Когда близок финал — не только шоу, но и вообще какого-то жизненного этапа, часто возникает щемящее чувство.

Как развивались отношения Натана и Ирины Дубцовой

В этот раз оно, наверное, появилось из-за ухода Натана и Ирины Дубцовой. В шоу "Звезды в джунглях" на артиста вылилось много негатива из-за его интрижки с Лерчек. В проекте "Сокровища императора" он полностью реабилитировался.

Рэпер очень достойно себя вел во время многочисленных выходок Ирины Дубцовой. В первом же выпуске она много говорила о своих болезнях. Хотя имеем ли мы право осуждать человека, у которого действительно температура 39. Наверное, нет.

Потом Ирина периодически пыталась навесить всех собак на партнера по шоу, если он, по ее мнению, что-то делал не так. Вряд ли забудешь их перепалку, когда Натан захотел в туалет. А Ирина Викторовна опасалась, что они не успеют на поезд.

Натан не давал себя в обиду, но делал это по-джентльменски. Просто настаивал на уважении к нему.

В последнем своем выпуске певица ограничилась только жалобой на коленку. Больше артисты не ссорились. Хотя когда во время короткого интервью Ирина Викторовна сказала, что надо быть на позитиве, Натан искренне рассмеялся.