Стали известны имена финалистов шоу "Сокровища императора"

Проект "Сокровища императора" движется к завершению. В финал пройдут только три пары участников. В начале выпуска ребята делились своими впечатлениями. На самочувствие и усталость то и дело жаловался Натан.

"12 недель — хорошее сравнение с беременностью, потому что у меня раскалывается спина от всей этой тяжести эмоциональной и физической", - говорил он.

Дубцова только посмеялась над рэпером. Однако утешать его не стала. После первого испытания стало ясно: все жаждут оказаться в финале. Но не обошлось без ссор. Каждый боялся получить Черную кошку. Ведь из-за нее можно было лишиться места среди лидеров и финалистов. Что в итоге и вышло.

Команда зеленых оказалась впереди остальных. Космонавт Антон Шкаплеров с дочкой Кристиной отдали Черную кошку Натану и Дубцовой (команде желтых, - прим. ред.). А те итак пришли к финишу последними. Рэпер очень расстроился получив статуэтку. Но на соперников не обиделся. Зато Дубцова снова оказалась на грани истерики. Она поняла, что на данном этапе Черная кошка стала для них приговором.

Участники других команд были солидарны с "зелеными". Мария Шурочкина (с Нюшей) и Лина Джебисашвили с Юрием Фунтовым сделали бы тоже самое. Передали Черную кошку Натану и Дубцовой.

В итоге пара выбыла из проекта, так и не попав в финал. "Наш путь на проекте закончен. Осознавать, что это сделано не нашими ошибками, а руками других людей, с которыми мы прошли здесь три месяца, было неприятно", - отметила Дубцова.

Натан же решил не показывать свое разочарование. Он заверил, что итак не очень доверял участникам шоу.