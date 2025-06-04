Кристина Белая упала в душе, Оксану Аплекаеву задушили: проклятие 'Дома-2'

В Челябинской области в результате несчастного случая погибла 24-летняя участница проекта "Дом-2" Кристина Белая.
Смерть девушки стала шоком для всех, кто ее знал. Яркая и харизматичная блондинка сразу привлекла внимание зрителей.
Кристина Белая
По словам близких, Кристина была здорова и строила планы на будущее. Несчастный случай произошел в ее родном городе Карталы Челябинской области, куда она приехала погостить.
Выйдя из душа, Кристина упала и получила травму головы. По данным
Спасти звезду "Дома-2" не удалось, и ее гибель стала огромной трагедией для ее близких.
За три дня до ухода из жизни Кристина вернулась в свой родной город, где жила до 15 лет.
Кристина Либерж не единственная звезда "Дома-2", чья жизнь оборвалась так внезапно. Давайте посмотрим, кто еще из участников телестройки погиб при загадочных обстоятельствах.
Либерж Кпадону
Смерть Либерж Кпадону, бывшей участницы "Дома-2", вызвала широкий отклик даже у тех, кто не смотрел реалити-шоу. Друзья покойной сообщили, что она умерла в феврале и ее тело пролежало в квартире 40 дней.
Свой последний пост Либерж опубликовала 14 февраля 2023 года — видео из такси, в котором она говорила о предстоящей операции по удалению опухоли, плакала и просила о молитвах. После этого она перестала выходить на связь. О ее смерти стало известно 31 марта.
Либерж Кпадону. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
Подруга Настя предполагает, что Либерж устала бороться с болезнью. За все эти дни никто из ее знакомых по телепроекту не навестил ее, чтобы узнать о результатах операции. Не приехали и родители, у которых были свои дела. Либерж скончалась в полном одиночестве.
Анастасия Кочервей
Анастасия Кочервей трагически погибла в августе 2022 года в Санкт-Петербурге. Ее тело было обнаружено в Финском заливе спустя несколько дней после исчезновения, что затруднило процедуру опознания.
Точная причина смерти до сих пор остается невыясненной. По словам Олеси Малибу, подруги Анастасии, перед смертью Кочервей столкнулась с проблемами с запрещенными веществами и общалась с сомнительными людьми. Один из любовников девушки, как утверждается, угрожал Анастасии, что побудило ее переехать из Москвы в Санкт-Петербург для собственной безопасности.
Анастасия Кочервей. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
Недавно расследование смерти Анастасии Кочервей было завершено, а уголовное дело закрыто из-за отсутствия доказательств, указывающих на насильственную смерть.
Оксана Аплекаева
В августе 2008 года одну из самых привлекательных участниц "Дома-2" нашли мертвой возле трассы Москва — Рига. Из-за отсутствия документов опознание тела заняло некоторое время.
Расследование установило, что Оксану задушили. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но преступник до сих пор не найден, даже спустя 15 лет.
Оксана Аплекаева. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
По словам близких Аплекаевой, у девушки было много врагов, которые могли желать ей смерти. Она вела сомнительный образ жизни и, предположительно, занималась эскортом.
Андрей Кадетов
Андрей Кадетов, пользовавшийся популярностью у женщин, трагически погиб в декабре 2010 года. Он был убит, получив 14 ножевых ранений. Расследование смерти этого участника "Дома-2" завершилось.
Следствие установило, что Кадетов стал жертвой мошенничества. Одна из его любовниц обвинила его в изнасиловании и потребовала деньги за молчание.
Андрей Кадетов. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
Поскольку Кадетов не смог выплатить всю сумму, в дело вмешался ревнивый возлюбленный девушки, который и убил экс-участника телестройки. Убийца был задержан в марте 2011 года.
Полина Лобанова
В 2018 году произошла трагедия с 20-летней Полиной Лобановой, также участницей "Дома-2". После ухода из шоу девушка обрела популярность, но не смогла найти любовь.
1 июля Полина отпраздновала свой юбилей в клубе. Спустя три дня ее тело было найдено в ванной на съемной квартире. По версии следствия, причиной смерти стало злоупотребление запрещенными веществами.
Полина Лобанова. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
Бывший парень и сестра Лобановой отрицают, что Полина употребляла опасные препараты, и предполагают, что ей могли ввести их намеренно.
Анастасия Тарасюк
Незадолго до смерти Полины ушла из жизни Анастасия Тарасюк, другая участница "Дома-2". Тело Анастасии было найдено 22 июня 2018 года под окнами многоэтажного дома.
После участия в шоу жизнь Тарасюк сложилась трагично. Она стала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а также занималась эскортом. На фоне этого у нее развилась депрессия.
Анастасия Тарасюк. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2"
По версии следствия, Анастасия покончила с собой. Однако ее подруга Карина Красавина предполагает, что к смерти Анастасии Тарасюк мог быть причастен ее богатый любовник.
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