Кристина Белая упала в душе, Оксану Аплекаеву задушили: проклятие 'Дома-2'

В Челябинской области в результате несчастного случая погибла 24-летняя участница проекта "Дом-2" Кристина Белая.

Смерть девушки стала шоком для всех, кто ее знал. Яркая и харизматичная блондинка сразу привлекла внимание зрителей.

Кристина Белая

По словам близких, Кристина была здорова и строила планы на будущее. Несчастный случай произошел в ее родном городе Карталы Челябинской области, куда она приехала погостить.

Выйдя из душа, Кристина упала и получила травму головы. По данным Voice , причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Спасти звезду "Дома-2" не удалось, и ее гибель стала огромной трагедией для ее близких.

За три дня до ухода из жизни Кристина вернулась в свой родной город, где жила до 15 лет.

Кристина Либерж не единственная звезда "Дома-2", чья жизнь оборвалась так внезапно. Давайте посмотрим, кто еще из участников телестройки погиб при загадочных обстоятельствах.

Либерж Кпадону

Смерть Либерж Кпадону, бывшей участницы "Дома-2", вызвала широкий отклик даже у тех, кто не смотрел реалити-шоу. Друзья покойной сообщили, что она умерла в феврале и ее тело пролежало в квартире 40 дней.

Свой последний пост Либерж опубликовала 14 февраля 2023 года — видео из такси, в котором она говорила о предстоящей операции по удалению опухоли, плакала и просила о молитвах. После этого она перестала выходить на связь. О ее смерти стало известно 31 марта.