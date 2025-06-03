Из-за чего умерла Кристина Белая из "Дома-2": упала в ванной

Известие о смерти 24-летней Кристины Белой (Савиной, - прим. ред.) стало полной неожиданностью для ее родственников и друзей. Поклонники знают девушку про проекту "Дом-2". Яркая и эффектная блондинка сразу заявила о себе. Кристина нравилась зрителю и точно знала, как подать себя публике.

Трагический случай оборвал жизнь Белой. Близкие из окружения звезды утверждают, что она ничем не болела, чувствовала себя хорошо. Кристина и не думала, что с ней может случиться подобное. Девушка строила планы на будущее, думала о своей карьере.

На днях она приехала в родной город погостить. Трагедия случилась в Челябинской области, в городе Карталы. Кристина принимала душ. Когда девушка выходила из ванной, она упала и получила травму головы. Как пишет Voice , Белая скончалась от кровоизлияния в мозг.

Помочь звезде телестройки не удалось. Все случившееся стало большим горем для близких девушки. Они скорбят по покойной Кристине Белой.