Из-за чего умерла Кристина Белая из "Дома-2": упала в ванной

Известие о смерти 24-летней Кристины Белой (Савиной, - прим. ред.) стало полной неожиданностью для ее родственников и друзей. Поклонники знают девушку про проекту "Дом-2". Яркая и эффектная блондинка сразу заявила о себе. Кристина нравилась зрителю и точно знала, как подать себя публике.
Трагический случай оборвал жизнь Белой. Близкие из окружения звезды утверждают, что она ничем не болела, чувствовала себя хорошо. Кристина и не думала, что с ней может случиться подобное. Девушка строила планы на будущее, думала о своей карьере.
На днях она приехала в родной город погостить. Трагедия случилась в Челябинской области, в городе Карталы. Кристина принимала душ. Когда девушка выходила из ванной, она упала и получила травму головы. Как пишет
Помочь звезде телестройки не удалось. Все случившееся стало большим горем для близких девушки. Они скорбят по покойной Кристине Белой.
Кристина Белая ударилась головой при падении в ванной. Фото: соцсети
Всего за три дня до трагедии она вернулась в родной город к семье. Здесь Белая жила до 15 лет. Училась в школе, посещала секции. Кристина была приятно удивлена, что соседи ее сразу узнали.
Еще 27 мая Белая делилась приятными впечатлениями от отдыха в родных местах с поклонниками.
"Для меня было очень удивительно, что в первые 15 минут моего нахождения тут меня как-то дважды узнали. Идут два мальчика, и один говорит: "О, ’Дом-2’ идет". Девочка в магазине так робко спрашивала, я ли это, приятно очень было", - писала Кристина Белая в своем микроблоге за три дня до трагедии.
Прощание со звездой телестройки пройдет 4 июня в большом ритуальном зале в городе Карталы.
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