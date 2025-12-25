Конфликтный союз Веры Алентовой и Владимира Меньшова: расставание на четыре года, слухи о внебрачном сыне и обыкновенное чудо любви

25 декабря ушла из жизни народная артистка России, актриса Вера Алентова. Ее уход окружен ореолом мистики. Ведь артистка умерла сразу после прощания со своим коллегой по цеху Анатолием Лобоцким.
Их совместная любовная сцена в фильме "Зависть богов" - одна из самых волнующих и чувственных в отечественном кино. Может быть, потому что была снята режиссером Владимиром Меньшовым. (Ну и оператором Вадимом Алисовым, конечно). Глазами любящего мужчины…
Как познакомились Вера Алентова и Владимир Меньшов
Владимир Меньшов и Вера Алентова встретились, когда учились на актерском отделении Школы-студии МХАТ. Вера легко поступила туда с первой попытки, тогда как Владимиру удалось это только с четвертого раза.
Вскоре их студенческое общение переросло в любовь. Преподаватели предостерегали Алентову от связи с Меньшовым, считая его бездарностью. Но девушка была убеждена в таланте своего избранника.
Позднее в мемуарах "Судьба протягивает руку" актриса вспоминала: "Он много читал, был начитанным парнем. Не понимала преподавателей, почему они не видят в нем того, что вижу я сама".
Влюбленные поженились, еще будучи студентами второго курса. Молодожены отправились в ЗАГС на трамвае и устроили скромный праздник прямо в общежитии на стипендию размером всего в двадцать рублей. Свадьба прошла без изысков: Алентова вышла замуж в лучшем платье из своего гардероба, свадебного наряда у нее не было.
По окончании вуза супругов распределили в разные театры: Алентову взяли в московский Театр Пушкина, а Меньшову пришлось уехать в Ставрополь. На протяжении нескольких лет они жили раздельно. И лишь только в 1967 году паре удалось вновь объединиться. А спустя два года, в 1969 году, у них родилась дочь Юлия.
Сама Юлия Меньшова впоследствии рассказывала, как тяжело приходилось семье в первые годы ее детства из-за нехватки средств. Она помнила, как родители отправили ее в детский сад-ясли трехмесячным младенцем, а позже перевели на пятидневное пребывание.
По словам Юлии Меньшовой, период тогда выдался непростой: Меньшов учился в аспирантуре во ВГИКе на режиссерском курсе Михаила Ромма, стипендию ему не выплачивали. Поэтому ночами он грузил хлеб в булочной.
Однако даже дополнительные заработки отца не спасали ситуацию. И вскоре после рождения дочери Вера Алентова вернулась к работе в театре Пушкина.
Юлия же нередко оставалась на попечении однокурсников родителей, когда у тех выпадал свободный от спектаклей день. За это девочку полушутливо прозвали "дочерью полка".
Из-за чего расставались звездные супруги
Когда Юле исполнилось три года, Владимир и Вера приняли решение расстаться, хотя официально развод оформлять не стали.
По воспоминаниям Алентовой, супруги полагали, что раздельно справляться с трудностями повседневной жизни окажется проще. Сама Юлия отмечала, что после расставания родителей каждый из них проводил с ней гораздо больше времени, нежели раньше, пока семья жила вместе.
Как пишет издание News.ru, в этот период у Меньшова завязался роман с актрисой Людмилой Туевой. Однако впоследствии пара распалась, после чего режиссер снова воссоединился с женой.
Через год после расставания, в 1977-м году, у Туевой родился сын Александр. Долгое время ходили слухи, будто биологическим отцом ребенка является сам Владимир Меньшов, однако он неоднократно публично опровергал эту версию, несмотря на признание своего романа с матерью ребенка.
Сам Александр и Людмила не предъявляли никаких финансовых требований или исков к режиссеру, никогда не искали контакта с ним лично.
Вера Алентова знала о прошлых взаимоотношениях мужа с Туевой и с пониманием отнеслась к этой ситуации.
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
"Володя однажды пришел и сказал: "Я тогда, пожалуй, женюсь". — "Конечно, женись!" — ответила я. Я ее никогда не видела. Один раз только Володя пришел и сказал, что она внизу ждет. Я говорю: "Ты с ума сошел? Пусть поднимется". Но она постеснялась, видимо. Не знаю, был ли он счастлив с ней. Ведь в итоге он на ней не женился", — рассказывала Алентова.
В 1979 году Владимир Меньшов снял свою знаменитую мелодраму "Москва слезам не верит", за которую был удостоен "Оскара" за лучший иностранный фильм.
С момента премьеры фильма у Меньшова появилось много зарубежных поездок. Как рассказывала сама Вера Алентова, ее супруг регулярно возвращался из-за границы с тяжелыми чемоданами, полными книг. Настолько тяжелых, что у них даже отламывались ручки.
Однажды Владимир Валентинович привез дочери пару нарядных босоножек, правда, одна туфля была тридцать пятого размера, а другая — тридцать девятого.
Конфликтный брак Алентовой и Меньшова
Юлия и Владимир были женаты почти шесть десятилетий. В мемуарах Алентова признавалась: "Я убеждена, что наши браки заключают на небесах, ведь наш союз вообще никак не должен был состояться".
Она считала их союз с мужем непростым и полным конфликтов, говорила, что и спустя годы в их отношениях абсолютно ничего не изменилось.
"Мы отпраздновали золотую свадьбу и все равно остаемся конфликтной семьей, потому что мы очень разные. С годами какие-то ваши черты становятся схожими, но их немного, поскольку ссор не уменьшилось", — отмечала актриса.
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Сам режиссер также отмечал, что жизнь с женой порой оказывалась непростой. Говоря о совместном быте, Владимир Меньшов подчеркивал, что в их союзе вечно происходит какая-нибудь небольшая семейная баталия.
"А уж когда дело идет к выпуску спектакля, то она приходит домой уставшая, ее все раздражает, она только сидит с текстом, еще раз его проходит и проходит. Потом она идет в театр репетировать. Работает, надо сказать, на износ, и это было всегда" — рассказывал режиссер о своей жене в 2017 году.
Владимир Меньшов о Вере Алентовой: "Как это произошло — что мы полюбили друг друга"
В 2021 году Владимиру Меньшову поставили диагноз COVID-19. Изначально болезнь протекала легко, однако вскоре самочувствие мастера экрана резко ухудшилось. И режиссеру пришлось подключить аппарат искусственной вентиляции лёгких.
Несмотря на старания медиков, Владимир Меньшов не справился с болезнью, унесшей жизни многих талантливых людей. Вера Алентова тогда также находилась в больнице с диагнозом коронавирус.
Позже актриса поделилась воспоминаниями в передаче "Судьба человека": она переживала, что состояние здоровья помешает ей попрощаться с мужем из-за пандемии.
"Когда Володя ушел, я боялась, что меня не отпустят на похороны. Но меня отпустили за день до церемонии. Я там была, но плохо все помню. Могу сказать, что для меня он не ушел.
Мы все равно вместе, я все ему рассказываю... Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру", — признавалась Вера Алентова.
В своем последнем интервью дочери Владимир Меньшов говорил, что жену нужно выбирать лучше себя, чтобы было до кого тянуться. Ведь именно тогда человек встает на цыпочки и взлетает.
"Я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою того, что она во мне разглядела, - признавался режиссер.
- Это действительно чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло — что мы полюбили друг друга".
Читайте также: