Конфликтный союз Веры Алентовой и Владимира Меньшова: расставание на четыре года, слухи о внебрачном сыне и обыкновенное чудо любви

25 декабря ушла из жизни народная артистка России, актриса Вера Алентова. Ее уход окружен ореолом мистики. Ведь артистка умерла сразу после прощания со своим коллегой по цеху Анатолием Лобоцким.

Их совместная любовная сцена в фильме "Зависть богов" - одна из самых волнующих и чувственных в отечественном кино. Может быть, потому что была снята режиссером Владимиром Меньшовым. (Ну и оператором Вадимом Алисовым, конечно). Глазами любящего мужчины…

Как познакомились Вера Алентова и Владимир Меньшов

Владимир Меньшов и Вера Алентова встретились, когда учились на актерском отделении Школы-студии МХАТ. Вера легко поступила туда с первой попытки, тогда как Владимиру удалось это только с четвертого раза.

Вскоре их студенческое общение переросло в любовь. Преподаватели предостерегали Алентову от связи с Меньшовым, считая его бездарностью. Но девушка была убеждена в таланте своего избранника.

Позднее в мемуарах "Судьба протягивает руку" актриса вспоминала: "Он много читал, был начитанным парнем. Не понимала преподавателей, почему они не видят в нем того, что вижу я сама".

Влюбленные поженились, еще будучи студентами второго курса. Молодожены отправились в ЗАГС на трамвае и устроили скромный праздник прямо в общежитии на стипендию размером всего в двадцать рублей. Свадьба прошла без изысков: Алентова вышла замуж в лучшем платье из своего гардероба, свадебного наряда у нее не было.

По окончании вуза супругов распределили в разные театры: Алентову взяли в московский Театр Пушкина, а Меньшову пришлось уехать в Ставрополь. На протяжении нескольких лет они жили раздельно. И лишь только в 1967 году паре удалось вновь объединиться. А спустя два года, в 1969 году, у них родилась дочь Юлия.