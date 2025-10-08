Какие алименты Константин Ивлев платит на дочь на самом деле: предоставил в суд справку о небольших доходах

Общественность на все лады обсуждает новость о расставании шеф-повара и ведущего Константина Ивлева с его молодой женой Валерией. Параллельно СМИ ищут и скелеты в его шкафу.

Так, представители прессы пишут, что Ивлев платит совсем мизерные алименты своей дочке Марусе от первого брака. Какое-то время назад размеры долгов по алиментам составили 19 миллионов рублей, но потом Константин погасил все задолженности. Попробуем разобраться в ситуации.

Что известно о первом браке Константина Ивлева

С первой женой, Марией, Константин Ивлев прожил в браке 23 года. Еще два года они просто встречались. В 1997 году Константин стал шеф-поваром и женился на Марии, сыграв скромную свадьбу.

После замужества женщина поняла, что ее предназначение — создавать в доме уют. В 2001 году у пары родился сын Матвей, а в 2014-м — дочь Маруся, ставшая всеобщей любимицей.

Семья казалась идеальной: Константин много работал и проводил время с детьми, обучая их кулинарии. Сын стал поваром и иногда участвует в проектах отца, а сейчас развивает его бренд. Дочь также снималась с папой в кулинарном шоу "Маша и шеф".

Но в 2020 году Мария объявила о предстоящем разводе со звездным мужем. Причиной разрыва пары, по версии Марии, стали измены Константина. К тому времени известный ведущий уже вовсю встречался с Валерией Куденковой.

Версия Константина кардинально отличалась. Он настаивал, что никакой измены не было, а пара рассталась из-за непрекращающихся разногласий. По словам Ивлева, Мария несколько лет не поддерживала его в карьере. И это, конечно, не могло не оказать негативного влияния на их союз.

Кроме того, ее не устраивало отсутствие помощи по дому, в то время как Ивлев после съемок хотел просто расслабиться, а не выслушивать упреки. Все бытовые вопросы, по его мнению, легко решались деньгами, но жена была против такого подхода. В итоге в 2020 году последовал развод, после которого шеф сообщил о готовящейся свадьбе с Валерией.

Как Константин Ивлев накопил долгов на 19 миллионов рублей

А недавно бывшая жена Константина Ивлева призвала его поклонников напомнить ему об алиментных обязательствах. По ее словам, экс-супруг не выплачивал алименты на Марусю больше года. И в итоге сумма долга превысила 19 млн рублей.

На момент обращения большая часть алиментов уже была выплачена. И Мария, добиваясь общественного резонанса, требовала вернуть оставшиеся 8 миллионов. План сработал: за несколько дней долг Ивлева был полностью погашен. Но объяснений о причинах просрочки от ведущего так и не последовало.

Однако в сентябре Мария вновь заявила, что ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. По словам женщины, Константин, пытаясь сократить размер алиментов на дочь Марусю, представил суду справку о доходе всего в два миллиона рублей в год. Бывшая жена шеф-повара считает, что эта сумма очень занижена.