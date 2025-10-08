Какие алименты Константин Ивлев платит на дочь на самом деле: предоставил в суд справку о небольших доходах

Константин Ивлев. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Почему Ивлев развелся с первой женой. Какой долг шеф-повар накопил по алиментам на дочь. И какую сумму он указал в справке о доходах.

Содержание

Общественность на все лады обсуждает новость о расставании шеф-повара и ведущего Константина Ивлева с его молодой женой Валерией. Параллельно СМИ ищут и скелеты в его шкафу.

Так, представители прессы пишут, что Ивлев платит совсем мизерные алименты своей дочке Марусе от первого брака. Какое-то время назад размеры долгов по алиментам составили 19 миллионов рублей, но потом Константин погасил все задолженности. Попробуем разобраться в ситуации.

Что известно о первом браке Константина Ивлева

С первой женой, Марией, Константин Ивлев прожил в браке 23 года. Еще два года они просто встречались. В 1997 году Константин стал шеф-поваром и женился на Марии, сыграв скромную свадьбу.

После замужества женщина поняла, что ее предназначение — создавать в доме уют. В 2001 году у пары родился сын Матвей, а в 2014-м — дочь Маруся, ставшая всеобщей любимицей.

Семья казалась идеальной: Константин много работал и проводил время с детьми, обучая их кулинарии. Сын стал поваром и иногда участвует в проектах отца, а сейчас развивает его бренд. Дочь также снималась с папой в кулинарном шоу "Маша и шеф".

Но в 2020 году Мария объявила о предстоящем разводе со звездным мужем. Причиной разрыва пары, по версии Марии, стали измены Константина. К тому времени известный ведущий уже вовсю встречался с Валерией Куденковой.

Версия Константина кардинально отличалась. Он настаивал, что никакой измены не было, а пара рассталась из-за непрекращающихся разногласий. По словам Ивлева, Мария несколько лет не поддерживала его в карьере. И это, конечно, не могло не оказать негативного влияния на их союз.

Кроме того, ее не устраивало отсутствие помощи по дому, в то время как Ивлев после съемок хотел просто расслабиться, а не выслушивать упреки. Все бытовые вопросы, по его мнению, легко решались деньгами, но жена была против такого подхода. В итоге в 2020 году последовал развод, после которого шеф сообщил о готовящейся свадьбе с Валерией.

Как Константин Ивлев накопил долгов на 19 миллионов рублей

А недавно бывшая жена Константина Ивлева призвала его поклонников напомнить ему об алиментных обязательствах. По ее словам, экс-супруг не выплачивал алименты на Марусю больше года. И в итоге сумма долга превысила 19 млн рублей.

На момент обращения большая часть алиментов уже была выплачена. И Мария, добиваясь общественного резонанса, требовала вернуть оставшиеся 8 миллионов. План сработал: за несколько дней долг Ивлева был полностью погашен. Но объяснений о причинах просрочки от ведущего так и не последовало.

Однако в сентябре Мария вновь заявила, что ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. По словам женщины, Константин, пытаясь сократить размер алиментов на дочь Марусю, представил суду справку о доходе всего в два миллиона рублей в год. Бывшая жена шеф-повара считает, что эта сумма очень занижена.

Константин Ивлев с дочерью Марусей. Фото: кадр из программы "Маша и шеф"

Как сообщила адвокат экс-супруги ведущего изданию Starhit, Ивлев все пять лет платил меньше положенного, а сейчас вообще стремится решить проблему исключительно в своих интересах. Данные о реальных доходах Константина по-прежнему скрываются, говорит представитель законодательства.

Также адвокат отметила, что по закону алименты по соглашению не могут быть меньше процента от заработка родителя. Поэтому уже два года Мария предпринимает попытки получить информацию о доходах экс-супруга для определения точной суммы выплат.

В итоге женщина, жаждущая справедливости, подала на экс-супруга в суд. Она требует расчета выплат исходя из действительных доходов знаменитого шеф-повара, а не суммы, указанной в его справке.

По словам Марии, за пять лет расходы на ребенка значительно выросли из-за инфляции. Причина занижения доходов Ивлева станет предметом судебного разбирательства 28 октября.

В ответ Константин подал встречный иск о снижении суммы наличных выплат Марии. Он предоставил суду договор, где указано, что его двоюродный брат за 200 тысяч в месяц возит Марусю в школу. Эти траты он приравнивает к расходам на ребенка.

Несмотря на конфликт родителей, девочка часто видится с отцом, что видно по его соцсетям. Адвокат отметила, что Мария выступает за нормальное общение папы и дочки, считая важным сохранение теплых отношений между ними.

Посмотрим, развернет ли борьбу за алименты Валерия Куденкова. И сколько Константин Ивлев будет платить на содержание младшей дочери Ники.

А каковы ваши прогнозы по этой ситуации? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также