Как звезда 'Битвы экстрасенсов' Влад Кадони крутил романы с участницами "Дома-2" и почему не женился на банкире Марии

28 августа свое 39-летие отмечает бронзовый призер 11-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Влад Кадони. Помимо участия в этом знаменитом проекте, Влад также засветился и в реалити-шоу "Дом-2". Правда, телестройка для него осталась в прошлом.

Сегодня Влад все чаще проводит авторские семинары на тему того, как привлечь достойного партнера, решать семейные конфликты, научиться бороться с негативными эмоциями и так далее.

Влад Кадони учит строить любовь других людей. А что же происходит в его собственной личной жизни? Об этом — в материале Teleprogramma.org.

Романы Влада Кадони с участницами "Дома-2" и "Битвы экстрасенсов"

Влад занялся поисками любви еще на проекте "Дом-2". Правда, желая достичь заветных целей, порой плел интриги и эпатировал публику. На телестройке Кадони расстроил отношения Инны Воловичевой и "белого мага" Венцеслава Венгржановского. С Инной Влад встречался до 2010 года, после чего они расстались.

Также, по слухам, Влад крутил романы и с другими участницами "Дома-2": Кристиной Дерябиной, Нелли Ермолаевой и Марией Кохно.

В 2015 году Кадони вернулся на эпатажный телепроект уже в роли ведущего, оставаясь на этой должности до конца 2022 года. Зрители также могли видеть Влада в других шоу, таких как "Бородина против Бузовой" и "Наследники и самозванцы".

Во время участия в "Битве экстрасенсов" у Влада завязался роман с продюсером проекта Анной Девицкой. Правда, из-за этого девушке пришлось уволиться, поскольку контракт запрещал близкие отношения с участниками. Но спустя четыре года эта любовная история закончилась.

Вскоре после этого Влада Кадони все чаще видели в компании Ксении Шаповал, еще одной участницы проекта "Дом-2". Кадони не скрывал своих намерений жениться на привлекательной девушке, однако свадьба так и не состоялась. Ксения сообщила в своем аккаунте о расставании с ведущим, не вдаваясь в подробности.

Говорят, все было хорошо, пока длился конфетно-букетный период. Но вскоре после того, как Влад заговорил о совместном быте и детях, Ксения ретировалась.