Как звезда 'Битвы экстрасенсов' Влад Кадони крутил романы с участницами "Дома-2" и почему не женился на банкире Марии

28 августа свое 39-летие отмечает бронзовый призер 11-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Влад Кадони. Помимо участия в этом знаменитом проекте, Влад также засветился и в реалити-шоу "Дом-2". Правда, телестройка для него осталась в прошлом.
Сегодня Влад все чаще проводит авторские семинары на тему того, как привлечь достойного партнера, решать семейные конфликты, научиться бороться с негативными эмоциями и так далее.
Влад Кадони учит строить любовь других людей. А что же происходит в его собственной личной жизни? Об этом — в материале Teleprogramma.org.
Романы Влада Кадони с участницами "Дома-2" и "Битвы экстрасенсов"
Влад занялся поисками любви еще на проекте "Дом-2". Правда, желая достичь заветных целей, порой плел интриги и эпатировал публику. На телестройке Кадони расстроил отношения Инны Воловичевой и "белого мага" Венцеслава Венгржановского. С Инной Влад встречался до 2010 года, после чего они расстались.
Также, по слухам, Влад крутил романы и с другими участницами "Дома-2": Кристиной Дерябиной, Нелли Ермолаевой и Марией Кохно.
В 2015 году Кадони вернулся на эпатажный телепроект уже в роли ведущего, оставаясь на этой должности до конца 2022 года. Зрители также могли видеть Влада в других шоу, таких как "Бородина против Бузовой" и "Наследники и самозванцы".
Во время участия в "Битве экстрасенсов" у Влада завязался роман с продюсером проекта Анной Девицкой. Правда, из-за этого девушке пришлось уволиться, поскольку контракт запрещал близкие отношения с участниками. Но спустя четыре года эта любовная история закончилась.
Вскоре после этого Влада Кадони все чаще видели в компании Ксении Шаповал, еще одной участницы проекта "Дом-2". Кадони не скрывал своих намерений жениться на привлекательной девушке, однако свадьба так и не состоялась. Ксения сообщила в своем аккаунте о расставании с ведущим, не вдаваясь в подробности.
Говорят, все было хорошо, пока длился конфетно-букетный период. Но вскоре после того, как Влад заговорил о совместном быте и детях, Ксения ретировалась.
Влад Кадони и Евгения Шаповал на проекте "Дом-2"
Отношения Кадони с девушкой по имени Мария
После этого Влад Кадони долгое время скрывал свою личную жизнь, но осенью 2021 года объявил о своих отношениях с девушкой по имени Мария. Новая подруга мага работала в банке.
Они познакомились в социальных сетях. Тогда Влад признался, что ему потребовался целый месяц, чтобы уговорить Марию на личную встречу. Причиной ее опасений была репутация Влада Кадони, его публичность и богатый личный опыт. Однако девушка сдалась под его напором.
Одно время Влад признавался, что очень счастлив с Марией. Хотя в их отношениях нередко возникали конфликты из-за нелегкого характера экстрасенса.
Влад Кадони и Мария. Фото: соцсети
"Я очень сложный в быту, я жуткий педант. У меня все должно быть на своих местах. Вызывает чувство гнева тот факт, что кружка стоит не на своем месте, что белая посуда стоит с черной..." — отмечал Влад.
Периодически возникали слухи о свадьбе пары. Но Кадони признавался, что они распишутся, как только закончится ремонт в большом доме, взятом в ипотеку. Но, увы, свадьба так и не состоялась.
Влад Кадони. Фото: Global Look Press
В сентябре прошлого года Влад признался, что они с Марией больше не вместе. И ему хочется побыть одному.
Сейчас о личной жизни Влада Кадони ничего не известно. По крайней мере, в его соцсетях нет никаких фото с незнакомками. Однако не исключено, что экстрасенс верит в справедливость пословицы: "Счастье любит тишину".
