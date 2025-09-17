Как живет Вера Алентова: перенесла операцию, играет в театре

17 сентября исполняется 86 лет со дня рождения известного режиссера Владимира Меньшова. Мастер экрана ушел из жизни четыре года назад от последствий коронавируса. Как теперь живет его вдова, народная артистка России Вера Алентова — в материале Teleprogramma.org.

Проблемы со здоровьем Веры Алентовой

В июне этого года Веру Валентиновну экстренно госпитализировали в московскую клинику. У 83-летней актрисы возникли серьезные проблемы со здоровьем — она жаловалась на сильные боли в животе.

После комплексного обследования врачи обнаружили у знаменитой актрисы новообразование. Медицинский консилиум принял решение о необходимости срочного хирургического вмешательства.

Вера Алентова перенесла успешную операцию, после чего начался процесс восстановления. И уже спустя некоторое время артистка вышла на сцену родного Театра им. Пушкина.

Театр в жизни актрисы

Ближайший спектакль "Мадам Рубинштейн" с участием актрисы, практически ее бенефис, должен состояться уже 21 сентября. А 14 октября она сыграет в постановке "Ложное признание".

Также Вера Валентиновна принимает участие в антрепризном спектакле "Роковое наследство".