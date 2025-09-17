Как живет Вера Алентова: перенесла операцию, играет в театре

17 сентября исполняется 86 лет со дня рождения известного режиссера Владимира Меньшова. Мастер экрана ушел из жизни четыре года назад от последствий коронавируса. Как теперь живет его вдова, народная артистка России Вера Алентова — в материале Teleprogramma.org.
Проблемы со здоровьем Веры Алентовой
В июне этого года Веру Валентиновну экстренно госпитализировали в московскую клинику. У 83-летней актрисы возникли серьезные проблемы со здоровьем — она жаловалась на сильные боли в животе.
После комплексного обследования врачи обнаружили у знаменитой актрисы новообразование. Медицинский консилиум принял решение о необходимости срочного хирургического вмешательства.
Вера Алентова перенесла успешную операцию, после чего начался процесс восстановления. И уже спустя некоторое время артистка вышла на сцену родного Театра им. Пушкина.
Театр в жизни актрисы
Ближайший спектакль "Мадам Рубинштейн" с участием актрисы, практически ее бенефис, должен состояться уже 21 сентября. А 14 октября она сыграет в постановке "Ложное признание".
Также Вера Валентиновна принимает участие в антрепризном спектакле "Роковое наследство".
Вера Алентова в спектакле "Мадам Рубинштейн". Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
В настоящее время актриса продолжает сниматься в кино. Например, она сыграла в фильме "Ампир V" по произведению Виктора Пелевина, который, правда, пока положили на полку.
Семейные радости Веры Алентовой
Ну и, конечно, артистка находит радости в семейных хлопотах.
Так, в 2023 году состоялась свадьба ее внука Андрея Гордина, по случаю чего дочь актрисы Юлия Меньшова опубликовала в социальных сетях редкое фото матери, присутствовавшей на торжестве.
А в сентябре 2024 года в Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Меньшов/Москва 85/45", приуроченная к 85-летию режиссера Владимира Меньшова и 45-летию его фильма "Москва слезам не верит". На мероприятии Алентова появилась вместе с дочерью Юлией, зятем Игорем Гординым и внуками Таисией и Андреем.
Вера Алентова и Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press
В декабре того же года на церемонии вручения премии "Звезда Театрала – 2024" в Москве Вера Алентова получила награду "Легенда сцены".
"Благодарю зрителей и тех, кто меня любит, тех, кто за меня голосовал. Одна такая статуэтка у меня уже есть. Быть легендой при жизни очень почетно", — сказала тогда Вера Алентова.
Пожелаем ей здоровья и долгих лет жизни!