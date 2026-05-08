Как живет Сабина Пантус сегодня: пишет книгу о вторичной выгоде рака, путешествует и снимается на Первом канале

На днях по Первому каналу показали выпуски программы «Пусть говорят», посвященные конфликту Маши Распутиной и бывшей жены ее нынешнего мужа Виктора Захарова Елены. И одним из приглашенных экспертов на передаче была профайлер Сабина Пантус.

Она выглядела так же стильно и уверенно, как это было еще во времена программы «На самом деле», где Сабина наряду с Романом Устюжаниным также являлась приглашенным специалистом шоу.

Сабина Пантус: «Так тепло сходила на съемки к «своим»

«Так тепло сходила на съемки к «своим» и смакую приятное послевкусие. Несмотря на то, что это не наша программа, а «Пусть говорят», команда практически та же, да и съемочная группа на том же месте, - написала Сабина в своем Телеграм-канале. - Многих ребят я не видела четыре года, с некоторыми виделась, пока выздоравливала. Коллеги очень меня поддерживали в тот период, да и сейчас тоже. Это так ценно и так приятно. Благодарю, ценю и люблю!».

А ведь еще в прошлом году практически вся страна молилась за выздоровление Сабины Пантус. А она в своих соцсетях рассказывала, как борется с раком. Давайте сначала вспомним, как это было.

Как Сабина боролась с раком

В программе «Звезды сошлись» на НТВ Сабина Пантус рассказала, что изначально приняла рак за ангину. В мае 2024 года у нее сильно заболело горло. Профайлер подумала, что это обострение хронической ангины. Самостоятельное лечение не помогало.

Врач назначил антибиотики, но после месяца терапии и обследования диагностировали плоскоклеточный рак третьей стадии с опухолью в миндалине.

Телеведущая перенесла две операции, пять курсов химиотерапии и долгую реабилитацию. Из-за лечения у нее выпали волосы, она носила шапочку, а затем побрилась наголо. Также ей устанавливали кислородные трубки.

Чтобы отвлечься, Сабина занялась рисованием, музыкой, танцами, встречалась с друзьями и ежедневно проходила 4 тысячи шагов.

В мае 2025 года она сообщила о ремиссии: метастазов и опухоли нет.

«Все прошло быстро — за пять месяцев», — отметила она, поблагодарив врачей больницы Сеченова и Игоря Решетова.