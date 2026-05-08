Как живет Сабина Пантус сегодня: пишет книгу о вторичной выгоде рака, путешествует и снимается на Первом канале

На днях по Первому каналу показали выпуски программы «Пусть говорят», посвященные конфликту Маши Распутиной и бывшей жены ее нынешнего мужа Виктора Захарова Елены. И одним из приглашенных экспертов на передаче была профайлер Сабина Пантус.
Она выглядела так же стильно и уверенно, как это было еще во времена программы «На самом деле», где Сабина наряду с Романом Устюжаниным также являлась приглашенным специалистом шоу.
Сабина Пантус: «Так тепло сходила на съемки к «своим»
«Так тепло сходила на съемки к «своим» и смакую приятное послевкусие. Несмотря на то, что это не наша программа, а «Пусть говорят», команда практически та же, да и съемочная группа на том же месте, - написала Сабина в своем Телеграм-канале.
- Многих ребят я не видела четыре года, с некоторыми виделась, пока выздоравливала. Коллеги очень меня поддерживали в тот период, да и сейчас тоже. Это так ценно и так приятно. Благодарю, ценю и люблю!».
А ведь еще в прошлом году практически вся страна молилась за выздоровление Сабины Пантус. А она в своих соцсетях рассказывала, как борется с раком. Давайте сначала вспомним, как это было.
Как Сабина боролась с раком
В программе «Звезды сошлись» на НТВ Сабина Пантус рассказала, что изначально приняла рак за ангину. В мае 2024 года у нее сильно заболело горло. Профайлер подумала, что это обострение хронической ангины. Самостоятельное лечение не помогало.
Врач назначил антибиотики, но после месяца терапии и обследования диагностировали плоскоклеточный рак третьей стадии с опухолью в миндалине.
Телеведущая перенесла две операции, пять курсов химиотерапии и долгую реабилитацию. Из-за лечения у нее выпали волосы, она носила шапочку, а затем побрилась наголо. Также ей устанавливали кислородные трубки.
Чтобы отвлечься, Сабина занялась рисованием, музыкой, танцами, встречалась с друзьями и ежедневно проходила 4 тысячи шагов.
В мае 2025 года она сообщила о ремиссии: метастазов и опухоли нет.
«Все прошло быстро — за пять месяцев», — отметила она, поблагодарив врачей больницы Сеченова и Игоря Решетова.
Как же живет Сабина Пантус сегодня?
Эксперт по профайлингу вернулась к полноценной жизни. (Но, конечно, не исключено, что наблюдается у специалистов, как и многие, кто перенес онкологию).
В своем Телеграм-канале она сообщила, что бросила курить, практически не употребляет алкоголь и делает зарядку по утрам. Кроме того, пару месяцев назад Сабина отправилась в путешествие в Териберку.
Также она наряду со своими коллегами запустила обучение по курсу профайлер-верификатор под названием «Профайлинг и верификация лжи: современные методы анализа личности и поведения. Основы психологии и психофизиологии поведения человека».
А еще Сабина Пантус пишет книгу, где затрагивает такую очень деликатную тему как вторичная выгода от болезни.
Вы замечали, как после очень жесткой трудовой недели и накопившейся усталости вы сваливаетесь с ОРВИ? И немного радуетесь тому, что во время болезни можно немного отдохнуть, побездельничать и остаться дома.
Легкую простуду, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать с раком, с которым сражалась Сабина. Но все-таки она затрагивает тему выгоды от болезней в своих соцсетях.
Сабина Пантус пишет, что подсознательно ухватилась за те «бонусы», которые дал ей рак: право на тишину, право быть собой и получать заботу просто так.
А до жестокой болезни она много работала, взвалила на себя ответственность за всех и вся, привыкла все контролировать, обеспечивать, достигать. В какой-то момент Сабина Пантус осознала, что не тянет «пул» тех обязательств, который на ней висел и чувствовала свою вину из-за этого.
«Психика не способна долго находиться в перенапряжении и постоянном ощущении: «Ты не справился». Я начала бессознательно искать способ скинуть с себя ответственность, которая стала казаться непосильной ношей, - отмечает Сабина Пантус.
- И я нашла. Заболев, я почувствовала: теперь я могу не мочь, не тянуть и не достигать. Я могу просто жить и чувствовать себя победителем просто оттого, что просыпаюсь каждый день».
В общем, Сабина Пантус подводит своих читателей к мысли, что нужно не бояться своей слабости, больше отдыхать и не чувствовать вины за свои несовершенства.
