Как сейчас выглядит и живет больная раком Сабина Пантус: вернулась из Марокко и бросает курить

Сабина Пантус. Фото: кадр из программы "На самом деле"

Вспоминаем, как ведущая и профайлер сражалась с раком, сколько операций и курсов химиотерапии она перенесла. Когда Сабина вошла в состоянии ремиссии. И чему она радуется сегодня.

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На протяжении нескольких месяцев практически вся страна наблюдала, как ведущая и профайлер Сабина Пантус сражалась с раком. Чем в итоге закончилось это сражение — в нашем материале.

Но сначала давайте вспомним, как все начиналось.

Как Сабина Пантус боролась с раком

Во время эфира программы "Звезды сошлись" на канале НТВ Сабина рассказала, что первоначально приняла рак за ангину.

В мае прошлого года у нее сильно заболело горло. Пантус подумала, что это обострение хронической ангины, которой она страдала с детства. Она пыталась лечиться самостоятельно, но это не приносило облегчения.

Впоследствии Сабина обратилась к врачу, который назначил антибиотики. Однако после месяца лечения и проведенного обследования выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак третьей стадии, первичная опухоль которого находилась в миндалине.

Сабина Пантус перенесла две сложные операции, прошла через пять курсов химиотерапии и длительный период реабилитации.

Телеведущая боролась с болезнью, параллельно рассказывая обо всем в соцсетях. Из-за курсов химиотерапии у эксперта телевидения выпали волосы, поэтому она постоянно носила шапочку.

Сабина Пантус во время курсов химиотерапии. Фото: соцсети Сабины Пантус

А затем ей пришлось побриться наголо. Кроме того, Сабине устанавливали трубки в носу для дополнительного поступления кислорода.

Чтобы отвлечься от болезни, профайлер нашла радость в рисовании, музыке и танцах. Она старалась встречаться с друзьями и ежедневно проходить по четыре тысячи шагов.

И одолела его

В мае этого года стало известно, что благодаря проведенному лечению рак попятился назад. А сама ведущая вошла в состояние ремиссии. Но, конечно, пока остается под контролем врачей.

"Все чисто: метастазов нет, опухоли нет. Так что — можем радоваться! Все прошло достаточно быстро — всего за 5 месяцев", — высказалась Сабина Пантус у себя на странице.

Она поблагодарила специалистов Больницы имени Сеченова и врача Игоря Решетову за оперативную поддержку.

Вот так Сабина Пантус выглядит сейчас. Фото: соцсети Сабины Пантус

Как Сабина Пантус живет сейчас

Сейчас личная страница Сабины в соцсетях наполнена фотографиями радостных будней, размышлениями о жизни, путешествиями. Например, недавно ведущая побывала в Марокко и подробно рассказала об этой стране. А гидом по Мараккешу выступила ее подписчица.

Внешность Сабины Пантус также восстанавливается. У нее отросли волосы, улучшился цвет лица, пропал болезненный вид. Как написала сама профайлер, отеки и иные последствия болезни все активнее покидают тело. И она счастлива.

"И как бы все не говорили, что внешность не главное. Это все равно очень важно", — размышляет профайлер.

Сейчас Сабина старается вести здоровый образ жизни. Из последних новостей: Пантус решила бросить курить. Как она сама отметила, просто и буднично, без ритуала последней сигареты. В одно мгновение пришла к выводу, что хватит.

Хотя ее стаж курильщика составляет 25 лет.

"Пожелайте мне справиться", — написала Сабина Пантус у себя в соцсетях.

Да и никто не сомневается, что Сабина преодолеет эту пагубную привычку. Как и преодолела все препятствия на пути к выздоровлению.

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