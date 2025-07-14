Как сейчас выглядит и живет больная раком Сабина Пантус: вернулась из Марокко и бросает курить

На протяжении нескольких месяцев практически вся страна наблюдала, как ведущая и профайлер Сабина Пантус сражалась с раком. Чем в итоге закончилось это сражение — в нашем материале.

Но сначала давайте вспомним, как все начиналось.

Как Сабина Пантус боролась с раком

Во время эфира программы "Звезды сошлись" на канале НТВ Сабина рассказала, что первоначально приняла рак за ангину.

В мае прошлого года у нее сильно заболело горло. Пантус подумала, что это обострение хронической ангины, которой она страдала с детства. Она пыталась лечиться самостоятельно, но это не приносило облегчения.

Впоследствии Сабина обратилась к врачу, который назначил антибиотики. Однако после месяца лечения и проведенного обследования выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак третьей стадии, первичная опухоль которого находилась в миндалине.

Сабина Пантус перенесла две сложные операции, прошла через пять курсов химиотерапии и длительный период реабилитации.

Телеведущая боролась с болезнью, параллельно рассказывая обо всем в соцсетях. Из-за курсов химиотерапии у эксперта телевидения выпали волосы, поэтому она постоянно носила шапочку.