Как живет Ингеборга Дапкунайте сейчас

Недавно на российскую сцену вернулся актер Данила Козловский, который исчез из публичного поля больше чем на два года. Артист представил свой музыкальный спектакль «Фрэнк», посвященный Фрэнку Синатре.

Однажды Ингеборга Дапкунайте обмолвилась, что тоже бы не прочь вернуться в Москву. Но пока, видимо, не позволяют обстоятельства…

Сколько Ингеборга Дапкунайте получала в России

После изменения мировой повестки в 2022 году Ингбеборга Дапкунайте покинула нашу страну. В интервью литовскому СМИ артистка признавалась, что ее пребывание в России было ошибкой, поскольку она всегда чувствовала себя гостьей в нашей стране.

По ее словам, надо было уехать отсюда еще в 2014 году. Хотя, конечно, артистке было грех обижаться на московскую жизнь. Уроженка литовского Вильнюса, Ингеборга Дапкунайте считалась одной из самых востребованных российских актрис.

По информации «Комсомольской правды», за один съемочный день она зарабатывала около 5000 евро. И благодаря многолетней карьере, у актрисы, наверняка, есть приличные сбережения. Например, заработанные на съемках в успешном сериале «Беспринципные» и совместных гастролях с Александром Цыпкиным.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте проживает в Брюсселе с семьей: мамой, сестрой и восьмилетним сыном Алексом. Она имеет британское гражданство, полученное благодаря предыдущему браку с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом, и часто гастролирует с моноспектаклями по Европе.