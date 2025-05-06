Как живет Ингеборга Дапкунайте сейчас

Недавно на российскую сцену вернулся актер Данила Козловский, который исчез из публичного поля больше чем на два года. Артист представил свой музыкальный спектакль «Фрэнк», посвященный Фрэнку Синатре.
Однажды Ингеборга Дапкунайте обмолвилась, что тоже бы не прочь вернуться в Москву. Но пока, видимо, не позволяют обстоятельства…
Сколько Ингеборга Дапкунайте получала в России
После изменения мировой повестки в 2022 году Ингбеборга Дапкунайте покинула нашу страну. В интервью литовскому СМИ артистка признавалась, что ее пребывание в России было ошибкой, поскольку она всегда чувствовала себя гостьей в нашей стране.
По ее словам, надо было уехать отсюда еще в 2014 году. Хотя, конечно, артистке было грех обижаться на московскую жизнь. Уроженка литовского Вильнюса, Ингеборга Дапкунайте считалась одной из самых востребованных российских актрис.
По информации «Комсомольской правды», за один съемочный день она зарабатывала около 5000 евро. И благодаря многолетней карьере, у актрисы, наверняка, есть приличные сбережения. Например, заработанные на съемках в успешном сериале «Беспринципные» и совместных гастролях с Александром Цыпкиным.
Сейчас Ингеборга Дапкунайте проживает в Брюсселе с семьей: мамой, сестрой и восьмилетним сыном Алексом. Она имеет британское гражданство, полученное благодаря предыдущему браку с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом, и часто гастролирует с моноспектаклями по Европе.
Ингеборга Дапкунайте. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Как актриса продала квартиру в Москве
По сведениям Telegram-канала Mash, в апреле 2023 года Дапкунайте продала трехкомнатную квартиру на Никитском бульваре за 100 миллионов рублей.
Кроме столичной недвижимости, Дапкунайте также владела загородным особняком на Новорижском шоссе, в элитном поселке «Резиденция Бенилюкс». Стоимость таких домов колеблется от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей. Актриса также владела 50% доли в школе скорочтения и развития «SKILLS Академия», открытой совместно с бывшим мужем Дмитрием Ямпольским.
Но, по сведениям источников, 25 июля 2024 года контора прекратила свою деятельность. Организация также была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как недействующее юридическое лицо.
Актриса полностью закрыла свой бизнес в России. Так, она подала заявление о прекращении деятельности ИП 4 октября и погасила долг перед ФНС.
Ингеборга Дапкунайте. Фото: Вадим Тараканов/ Global Look Press
«Мне очень жаль, что пришлось покинуть большую часть своей жизни»
Но душа Ингбеборги Дапкунайте все же болела за Россию. Так, актриса искренне беспокоилась о будущем благотворительного фонда «Вера» и все же критиковала тех, кто выступал против русской культуры.
«Сложности и проблемы коснулись каждого, но многие молчат, — говорила Ингеборга Дапкунайте пару лет назад. — Все видят, как меняется мир. У всех разные обстоятельства.
Мне очень жаль, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится, и можно будет думать иначе».
Актриса также добавила, что не исключает возможности вернуться в Москву.
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