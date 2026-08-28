Как жила бабушка Ксении Алферовой: в доме прототипа «Пиковой дамы», в комнате в итальянском стиле

В возрасте 104 лет ушла из жизни Ксения Алферова, мать актрисы Ирины Алферовой. О новости в соцсетях рассказала ее внучка (тоже Ксения), отметив, что бабушка была невероятной и символом искренней, безусловной любви.
В последние годы Ксения Алферова-старшая прожила в любви и уюте вместе с дочкой Ириной в доме № 38 на Покровке.
Чем знаменит дом, где жила Ксения Алферова-старшая
Здание прославилось тем, что в нем когда‑то поселилась Наталья Голицына — прообраз Пушкинской «Пиковой дамы». Ирина Алферова рассказывала, что, получив эту квартиру вместе с Александром Абдуловым, они намеренно сделали ее непохожей на стандартные советские варианты.
А в 2015 году Ирина Ивановна обратилась в программу «Идеальный ремонт». Дизайнеры предложили обновить лишь гостиную, но актриса решила воспользоваться шансом и преобразить всю квартиру. В итоге в интерьере соединили элементы современного и классического стиля — получилось ярко, но со вкусом.
Сердцем этого дома, конечно, стала гостиная. Она оформлена в светло‑серых тонах, что дало дизайнерам нейтральную базу для работы с цветом. В обивке кресел и подушек использованы разные оттенки зелёного, а шторы и декор на камине — синие. Все это гармонично вписалось в пространство.
На полу лежит ковер с геометрическим рисунком, а цвета повторяются в узорах текстиля, что помогает добавить акценты в интерьере. Мебель — кресла, диван, журнальный столик и тумбочка под телевизор, выполненная в виде чемоданов — представляет собой антикварные вещи, которые усиливают общую атмосферу.
Уют создают высокий фальшь‑камин с нишей для телевизора, настенные часы и две крупные картины, расставленные симметрично. Симметрия как раз отсылает к классике и уравновешивает некоторую декоративную «хаотичность» современных элементов.
Ксения Алферова-старшая с дочерью и внучкой. Фото: соцсети
Комната Ксении Архиповны
В этом доме у Ксении Алферовой-старшей была своя комната. В ней стояли удобная кровать, столик и банкетка — все в итальянском стиле. Фотообои, мебель и оформление окон лишь удачно подчеркивали эту стилистику. Так что все это время Ксения Алферова-старшая любовалась на красоту.
Кстати, в 2023 году, к 101-летию Ксении Архиповны, в подъезде дома №38 установили памятную табличку в рамках проекта «Герои нашего дома».
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