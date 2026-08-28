Как жила бабушка Ксении Алферовой: в доме прототипа «Пиковой дамы», в комнате в итальянском стиле

В возрасте 104 лет ушла из жизни Ксения Алферова, мать актрисы Ирины Алферовой. О новости в соцсетях рассказала ее внучка (тоже Ксения), отметив, что бабушка была невероятной и символом искренней, безусловной любви.

В последние годы Ксения Алферова-старшая прожила в любви и уюте вместе с дочкой Ириной в доме № 38 на Покровке.

Чем знаменит дом, где жила Ксения Алферова-старшая

Здание прославилось тем, что в нем когда‑то поселилась Наталья Голицына — прообраз Пушкинской «Пиковой дамы». Ирина Алферова рассказывала, что, получив эту квартиру вместе с Александром Абдуловым, они намеренно сделали ее непохожей на стандартные советские варианты.

А в 2015 году Ирина Ивановна обратилась в программу «Идеальный ремонт». Дизайнеры предложили обновить лишь гостиную, но актриса решила воспользоваться шансом и преобразить всю квартиру. В итоге в интерьере соединили элементы современного и классического стиля — получилось ярко, но со вкусом.

Сердцем этого дома, конечно, стала гостиная. Она оформлена в светло‑серых тонах, что дало дизайнерам нейтральную базу для работы с цветом. В обивке кресел и подушек использованы разные оттенки зелёного, а шторы и декор на камине — синие. Все это гармонично вписалось в пространство.

На полу лежит ковер с геометрическим рисунком, а цвета повторяются в узорах текстиля, что помогает добавить акценты в интерьере. Мебель — кресла, диван, журнальный столик и тумбочка под телевизор, выполненная в виде чемоданов — представляет собой антикварные вещи, которые усиливают общую атмосферу.

Уют создают высокий фальшь‑камин с нишей для телевизора, настенные часы и две крупные картины, расставленные симметрично. Симметрия как раз отсылает к классике и уравновешивает некоторую декоративную «хаотичность» современных элементов.