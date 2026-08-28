«Наша Бама стала ангелом»: умерла мама Ирины Алферовой

На 104‑м году жизни скончалась Ксения Архиповна — мама народной артистки Ирины Алферовой. Долгая, наполненная событиями жизнь женщины стала настоящей опорой для близких и примером стойкости и мудрости.

Теплые слова о бабушке в личном блоге написала ее внучка Ксения Алферова, бывшая жена актера Егора Бероева.

«Наша Бама стала ангелом», — написала Ксения, опубликовав фото бабушки.

Алферова не стала называть дату смерти своей бабушки. Она лишь сообщила, что церемония прощания с Ксенией Архиповной состоялась накануне.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел‑хранитель», — написала она, поделившись с подписчиками своим горем и одновременно светлой памятью о дорогом человеке.

В этих простых, но искренних словах внучки чувствуется глубокая любовь и благодарность, а также попытка найти утешение в мысли, что близкий человек по‑прежнему рядом — теперь уже в образе ангела‑хранителя. Уход Ксении Архиповны — большая утрата для Ксении и Ирины Алферовых. Три женщины были очень дружны и часто проводили время вместе.