«Успел попрощаться с Аней»: Владимир Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь

Стали известны трагические детали из жизни ныне покойного телеведущего Владимира Молчанова. В конце марта легендарный ведущий похоронил единственную дочку Анну.

В последнее время прославленный телеведущий Владимир Молчанов практически не появлялся на публике. Он тяжело болел. Единственное развернутое интервью он дал Татьяне Устиновой в рамках программы «Мой герой». Выпуск был подготовлен специально к 75‑летию журналиста. В последний раз его заметили на людях в декабре минувшего года — тогда он присутствовал на церемонии прощания с Иреной Лесневской, стоявшей у истоков создания телеканала «РЕН‑ТВ».

Вскоре жизнь Владимира Молчанова омрачило ещё одно тяжелое событие: ушла из жизни его единственная дочь Анна. Телеведущий дал дочери имя в честь своей сестры — прославленной теннисистки, а впоследствии диктора советского телевидения. Смерть наследницы наступила в конце марта, о чем поведал режиссер Иван Цыбин. Он также уточнил, что отец и дочь находились на лечении в одном медицинском учреждении.

«Володя успел попрощаться с Аней еще в больнице — они лежали в одной клинике, и врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…» — поделился режиссер, вспоминая последнюю встречу с телеведущим.

Для многих зрителей Молчанов навсегда остался автором и ведущим легендарной программы «До и после полуночи». Это знаковое телешоу изменило восприятие аудитории в советские годы и проложило путь современному телевидению. При этом сам Владимир Кириллович вошел в историю как первый настоящий телеведущий — в отличие от классических дикторов той эпохи.

Владимир Молчанов скончался в ночь на 13 мая. В последние годы он тяжело болел. В 2021 году Молчанову пересадили печень на фоне онкологического заболевания, а в 2022 году телеведущий перенес инфаркт.

Прощание с Молчановым состоится, по предварительной информации, 15 мая.