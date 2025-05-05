Как сейчас живет Иван Ургант

На днях Ксения Собчак огорошила всех очередным заявлением. Она сравнила судьбы двух артистов — актера Данилы Козловского и телеведущего Ивана Урганта, исчезнувших из медийного пространства больше двух лет назад.

Однако Данила уже возвратился на отечественную сцену со спектаклем «Фрэнк», посвященном Фрэнку Синатре. Он появился перед зрителями 3 мая в Театре эстрады, в свой день рождения.

«Не получилось вернуть его в эфир»

А вот Ивана Урганта до сих пор не видно в публичном поле. Хотя он время от времени напоминает о себе с личной страницы.

«Хочется поделиться одним наблюдением. Два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. Данилу разбанили… А Ургант до сих пор забанен…» — задалась вопросами Ксения Собчак.

«Живой Ургант» в чапане

Но, судя по соцсетям, Иван не унывает. Не такой он человек, чтобы предаваться унынию.

Иван публикует заметки со своих выступлений в разных уголках постсоветских стран. Например, недавно он побывал в Армении.

«Спасибо всем нашим чутким, внимательным и смешливым зрителям в Ереване», — написал Иван Ургант в соцсетях.

А вот гостеприимные казахстанцы надели на Ивана и Владимира Познера чапаны, после чего на странице ведущего появилась надпись: «Спасибо, дорогой Алматы».