Как сейчас живет Иван Ургант

На днях Ксения Собчак огорошила всех очередным заявлением. Она сравнила судьбы двух артистов — актера Данилы Козловского и телеведущего Ивана Урганта, исчезнувших из медийного пространства больше двух лет назад.
Однако Данила уже возвратился на отечественную сцену со спектаклем «Фрэнк», посвященном Фрэнку Синатре. Он появился перед зрителями 3 мая в Театре эстрады, в свой день рождения.
«Не получилось вернуть его в эфир»
А вот Ивана Урганта до сих пор не видно в публичном поле. Хотя он время от времени напоминает о себе с личной страницы.
«Хочется поделиться одним наблюдением. Два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей?
За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. Данилу разбанили… А Ургант до сих пор забанен…» — задалась вопросами Ксения Собчак.
«Живой Ургант» в чапане
Но, судя по соцсетям, Иван не унывает. Не такой он человек, чтобы предаваться унынию.
Иван публикует заметки со своих выступлений в разных уголках постсоветских стран. Например, недавно он побывал в Армении.
«Спасибо всем нашим чутким, внимательным и смешливым зрителям в Ереване», — написал Иван Ургант в соцсетях.
А вот гостеприимные казахстанцы надели на Ивана и Владимира Познера чапаны, после чего на странице ведущего появилась надпись: «Спасибо, дорогой Алматы».
Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы. Фото: соцсети Ивана Урганта
Вообще, в 2024 году Иван Ургант гастролировал по Европе и Израилю вместе с Владимиром Познером. В этом году он начал сольную программу под названием «Живой Ургант».
В середине апреля в соцсетях Иван анонсировал выступления в нескольких городах: Хайфе, Тель-Авиве, Тбилиси и Ташкенте.
Бизнес во Франции
В начале марта появилась информация о том, что год назад во Франции Иван Ургант открыл бизнес по организации шоу и развлекательных программ. Это вызвало скандал, и Ургант опубликовал пост, отрицая наличие бизнеса в Европе и подтверждая, что проживает в Москве. Он даже пошутил, назвав себя Жаном Уржаном.
Однако к моменту публикации поста, 19 марта, французская компания, связанная с Ургантом, фактически прекратила свою деятельность. Контора, занимающаяся постановкой шоу, была зарегистрирована в престижном районе Парижа, в том же здании, где находится другая организация Урганта, «Нева», которая занималась арендой недвижимости. «Нева» была основана им вместе с женой Натальей Кикнадзе десять лет назад.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Фото: соцсети Ивана Урганта
Поддержка семьи
Кстати, своей супруге ведущий посвящает большую часть постов в соцсетях.
Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе, у них две дочери — Нина и Валерия. Иван знаком с женой со школьных времен, они учились в одном классе. Но стали жить вместе после того, как за плечами обоих были прошлые, не слишком удачные отношения.
Ведущий стал отцом для детей Натальи от предыдущего брака — сына Нико и дочери Эрики, которая сейчас живет и работает в США.
У Ивана прекрасные отношения и с отцом — актером Андреем Ургантом.
Ургант-старший живет в Санкт-Петербурге и регулярно общается со своим сыном по телефону.
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