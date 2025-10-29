Как Роман Попов боролся с раком: "Я чист, а рак — дурак", и победа, которая не случилась

Борьба с раком и уход из жизни актера Романа Попова. История болезни артиста Романа Попова, который сражался с тяжелым недугом на протяжении семи лет. В 2020 году наступила ремиссия, но в 2025-м болезнь вернулась снова. 28 октября СМИ сообщили о смерти артиста.
Широкая публика знала его как добродушного Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки". На протяжении семи лет Роман боролся с раком. В 2020 году казалось, что рак попятился назад…
В течении пяти лет актер вел здоровый образ жизни и праздновал победу над недугом. Но летом этого года болезнь вернулась. И Роман "сгорел" за несколько месяцев…
Временная победа над раком Романа Попова
2018 год стал переломным в жизни Романа Попова. Первым тревожным звонком послужил внезапный ночной приступ эпилепсии, после которого жена Юлия немедленно вызвала неотложную помощь. Результаты магнитно-резонансной томографии повергли всех в шок. У актера диагностировали астроцитому третьей степени — злокачественную опухоль головного мозга.
Несмотря на устрашающий диагноз, Роман выбрал путь борьбы. Операция по удалению новообразования потребовала огромных финансовых затрат — 55 тысяч евро, но речь шла о спасении жизни.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако трудности на этом не закончились. Вследствие болезни и лечения актер потерял 45 килограммов — его вес уменьшился со 140 до 95 кг, что сделало его практически неузнаваемым для зрителей, привыкших видеть его в образе Мухича.
Послеоперационный период включал изнурительные курсы химио- и радиотерапии. Каждый сеанс отнимал силы и способствовал дальнейшему снижению веса.
Позже актер признавался, что в тот сложный период стеснялся говорить о своем заболевании, сравнивая борьбу с болезнью с использованием "чит-кода" в компьютерных играх.
Съемочная группа сериала "Полицейский с Рублевки" проявила чуткость к изменениям во внешности Романа Попова. Во время работы использовались парики, а для актера предусмотрели особый график со дополнительными перерывами из-за быстрой утомляемости. Коллеги постепенно адаптировались к новым условиям, неизменно поддерживая артиста.
Роман Попов. Фото: кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
Сам Попов сохранял оптимизм, находя в сложившейся ситуации позитивные моменты. Он ввел в привычку умеренные физические нагрузки и продолжительные прогулки, однако интенсивные тренировки оказались недоступны из-за старой травмы колена, полученной в молодости.
Важнейшей опорой в этот период стала семья: супруга Юлия полностью взяла на себя заботу о троих детях — сыне Федоре и дочерях Елизавете с Мартой.
Как рассказывал нам актер в интервью для проекта "Загугли звезду" в 2022 году, они с женой учились в одной школе. Потом на какое-то время расставались, а затем соединились снова, потому что не смогли жить друг без друга. Благодаря помощи врачей и во многом благодаря Юлии в 2020 году болезнь Романа отступила… И актер был уверен, что больше она не вернется.
"В общем, было дело. Я столкнулся с астроцитомой, когда онкоклетки в моем мозге имели форму звездочек. Ладно, оставим латынь, потом буду отдельно продавать вам курс онлайн, если что.
В общем, когда меня спрашивают: "Роман, у вас была звездная болезнь?" — я отвечаю: "Да была, но я ее вылечил!" В общем, я чист, а рак — дурак. Победа! – шутил артист в проекте "Загугли звезду".
Но, к сожалению, это было лишь затишье перед страшной бурей.
Роман Попов. Фото: кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
Возвращение рака в жизнь актера
Новый удар случился в июне 2025 года — серьезное ухудшение здоровья лишило артиста зрения на правый глаз и сохранило лишь 30% зрения на левый.
"У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — написал актер в своих соцсетях.
Несмотря на предстоящее лечение, Попов не терял оптимизма.
Он радовался даже простым вещам вроде возможности двигать рукой. В социальных сетях актер делился, что мечтает о возвращении на съемочную площадку, но пока полностью зависит от поддержки окружающих в повседневных делах.
Как Роман Попов провел последние дни
Кроме того, Роман Попов, который очень хотел жить, объявил сбор на лечение. Но в последнем своем обращении, незадолго до ухода, он сообщил, что сбор можно считать оконченным.
"На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!" — обратился к своим поклонникам Роман Попов.
Роман Попов. Фото: кадр видео
По сведениям телеграм-канала
В последние дни жизни Романа рядом с ним была его мама, она ухаживала за сыном. Артист вернулся в город детства Йошкар-Олу, где проходил лечение. В промежутках между медицинскими процедурами он находился дома, в кругу близких.
По словам продюсера Ирины Громой, она виделась с Романом в последние дни. И он то и дело повторял: "Я так хочу жить!"
Читайте также: