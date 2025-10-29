Как Роман Попов боролся с раком: "Я чист, а рак — дурак", и победа, которая не случилась

Борьба с раком и уход из жизни актера Романа Попова. История болезни артиста Романа Попова, который сражался с тяжелым недугом на протяжении семи лет. В 2020 году наступила ремиссия, но в 2025-м болезнь вернулась снова. 28 октября СМИ сообщили о смерти артиста.

Широкая публика знала его как добродушного Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки". На протяжении семи лет Роман боролся с раком. В 2020 году казалось, что рак попятился назад…

В течении пяти лет актер вел здоровый образ жизни и праздновал победу над недугом. Но летом этого года болезнь вернулась. И Роман "сгорел" за несколько месяцев…

Временная победа над раком Романа Попова

2018 год стал переломным в жизни Романа Попова. Первым тревожным звонком послужил внезапный ночной приступ эпилепсии, после которого жена Юлия немедленно вызвала неотложную помощь. Результаты магнитно-резонансной томографии повергли всех в шок. У актера диагностировали астроцитому третьей степени — злокачественную опухоль головного мозга.

Несмотря на устрашающий диагноз, Роман выбрал путь борьбы. Операция по удалению новообразования потребовала огромных финансовых затрат — 55 тысяч евро, но речь шла о спасении жизни.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако трудности на этом не закончились. Вследствие болезни и лечения актер потерял 45 килограммов — его вес уменьшился со 140 до 95 кг, что сделало его практически неузнаваемым для зрителей, привыкших видеть его в образе Мухича.

Послеоперационный период включал изнурительные курсы химио- и радиотерапии. Каждый сеанс отнимал силы и способствовал дальнейшему снижению веса.

Позже актер признавался, что в тот сложный период стеснялся говорить о своем заболевании, сравнивая борьбу с болезнью с использованием "чит-кода" в компьютерных играх.

Съемочная группа сериала "Полицейский с Рублевки" проявила чуткость к изменениям во внешности Романа Попова. Во время работы использовались парики, а для актера предусмотрели особый график со дополнительными перерывами из-за быстрой утомляемости. Коллеги постепенно адаптировались к новым условиям, неизменно поддерживая артиста.