Как развивалась болезнь Филиппа Киркорова: от ожогов на концерте до диабета второго типа

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Что говорят врачи о состоянии Филиппа Бедросовича. Как он чувствует себя сегодня. Что повлияло на здоровье артиста.

Содержание

У Филиппа Киркорова диагностирован сахарный диабет второго типа. Это заболевание характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови и требует медикаментозного лечения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Окружение певца и его поклонники очень беспокоятся за него. На фестивале "Новая волна" в Казани артист упал со ступенек. Но потом продолжил выступление как ни в чем не бывало.

Настроение Филиппа Киркорова: от раздражительности до апатии

Певец испытывает слабость, постоянную жажду и ощущение "ватных" ног, из-за чего вынужден отложить концерты до февраля 2026 года. Кроме того, у артиста наблюдаются перепады настроения: от раздражительности до апатии. Так, Филипп Бедросович отказывается от рекомендации врачей соблюдать диету.

Теперь артисту ежедневно делают инъекции инсулина. И есть надежда, что раны скоро заживут.

Как ожоги могли повлиять на здоровье певца

Здоровье певца пошатнулось после инцидента в Санкт-Петербурге, когда во время выступления у него загорелась куртка. Пожар возник из-за фейерверка, имитирующего крылья артиста.

Несмотря на ожоги, Филипп Киркоров мужественно доработал концерт, отметив лишь, что “обжегся”.

Позже выяснилось, что травма была серьезной: артист получил ожоги второй степени и частичный некроз кожи. В связи с этим Филипп Киркоров временно отменил все свои выступления и прошел курс антибиотиков в больнице.

Впервые после инцидента Филипп Киркоров появился на публике на церемонии вручения премии телеканала Муз-ТВ. Он выглядел ослабленным и воздержался от общения с прессой.

А в июне артист вел свадьбу в Ташкенте вместе с коллегами Ксенией Собчак и Иваном Ургантом. Тогда ведущие обрадовались, увидев певца в хорошем настроении.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Однако поклонники обратили внимание на изменения во внешности Киркорова, в частности, на его руку, покрытую татуировками, и заметную худобу.

Зрители заметили, что рука Филиппа Бедросовича выглядела потемневшей на фото, и задавались вопросом, что с ней произошло. Неудивительно, что поклонники обеспокоены здоровьем кумира.

"Шрамы украшают мужчину"

А недавно Филипп Киркоров показал в своем блоге фотографии, на одной из которых отчетливо видна рана на его руке. Этот ожог артист как раз получил во время шоу в Санкт-Петербурге.

О своих ранах певец обмолвился и на фестивале "Новая волна", который проходит в Казани в эти дни. Сам Филипп Бедросович отметил, что все болезни прошли. Только вот рука никак не заживает...

"Но ничего. Шрамы украшают мужчину", - сказал артист.

Кстати, летом ситуацию комментировала представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения, — объясняла "Комсомольской правде" Екатерина Успенская.

Как рассказала тогда Екатерина, лечение проходит медленнее, чем предполагалось. И медики не дают никаких прогнозов относительно состояния артиста.

И вот теперь о диабете объявили и официальные СМИ. Но сама Успенская ситуацию пока не комментирует. А нам остается только пожелать Филиппу Киркорову здоровья.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также