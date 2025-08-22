Как развивалась болезнь Филиппа Киркорова: от ожогов на концерте до диабета второго типа

У Филиппа Киркорова диагностирован сахарный диабет второго типа. Это заболевание характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови и требует медикаментозного лечения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Окружение певца и его поклонники очень беспокоятся за него. На фестивале "Новая волна" в Казани артист упал со ступенек. Но потом продолжил выступление как ни в чем не бывало.

Настроение Филиппа Киркорова: от раздражительности до апатии

Певец испытывает слабость, постоянную жажду и ощущение "ватных" ног, из-за чего вынужден отложить концерты до февраля 2026 года. Кроме того, у артиста наблюдаются перепады настроения: от раздражительности до апатии. Так, Филипп Бедросович отказывается от рекомендации врачей соблюдать диету.

Теперь артисту ежедневно делают инъекции инсулина. И есть надежда, что раны скоро заживут.

Как ожоги могли повлиять на здоровье певца

Здоровье певца пошатнулось после инцидента в Санкт-Петербурге, когда во время выступления у него загорелась куртка. Пожар возник из-за фейерверка, имитирующего крылья артиста.

Несмотря на ожоги, Филипп Киркоров мужественно доработал концерт, отметив лишь, что “обжегся”.

Позже выяснилось, что травма была серьезной: артист получил ожоги второй степени и частичный некроз кожи. В связи с этим Филипп Киркоров временно отменил все свои выступления и прошел курс антибиотиков в больнице.

Впервые после инцидента Филипп Киркоров появился на публике на церемонии вручения премии телеканала Муз-ТВ. Он выглядел ослабленным и воздержался от общения с прессой.

А в июне артист вел свадьбу в Ташкенте вместе с коллегами Ксенией Собчак и Иваном Ургантом. Тогда ведущие обрадовались, увидев певца в хорошем настроении.