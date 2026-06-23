Как Михаил Ножкин жил в коммуналке возле больницы, и кому достанется его московская квартира

Не стало известного актера Михаила Ножкина. Широкая публика знает его по роли разведчика Бекаса в фильме «Ошибка резидента». Вспоминается и образ благородного офицера Вадима Рощина в картине «Хождение по мукам».

На протяжении всей жизни артист воплощал на экране образы людей, верных Родине. И отказывался от ролей негодяев, потому что это противоречило его философии жизни.

А еще он писал песни: «Последний бой» («Я так давно не видел маму»), «Последняя электричка» ( в исполнении Эдуарда Хиля) и в фильме «Ошибка резидента» сам исполнил композицию «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Все эти песни вошли в наш культурный код и уже много десятилетий поются в теплой компании.

Жизнь Михаила Ножкина в коммуналке

Будущий артист появился на свет в Москве 19 января 1937 года. Его раннее детство пришлось на тяжелые военные годы. Михаил Иванович нередко называл себя «ребенком войны»: в юные годы он познал настоящий голод, холод и горечь утраты близких.

Семья Михаила ютилась в небольшой комнате коммунальной квартиры во дворе Яузской больницы. Его мать, Клавдия Гавриловна, работала медсестрой в госпитале, порой оставаясь на три смены подряд. Уже с пяти лет маленький Миша помогал по дому: топил печь и ходил за продуктами.

Отец, Иван Петрович, ушел на фронт в первые дни войны. Он сражался подо Ржевом, где получил тяжелое ранение, попал в плен и прошел через немецкие лагеря, но сумел выжить и вернуться домой.

Старший брат Владимир также воевал и возвратился с Победой. В послевоенное время будущему актеру приходилось много работать. Он разгружал вагоны и выполнял другую тяжелую физическую работу. Эти суровые годы закалили его характер, воспитав в нем терпение и стойкость.