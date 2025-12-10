Как Лариса Долина чуть не эмигрировала в США и почему осталась: столкнулась с отменой, а потом покорила Бродвей

Ларису Долину, попавшую в эпицентре скандала из-за невозвращенной квартиры, продолжает порицать общественность. А федеральные каналы переносят премьеры с ее участием. Либо же вырезают артистку из кадра, не дожидаясь взрыва народного гнева.

Однако, оказывается, певица уже сталкивалась с подобными трудностями. Правда, тогда это произошло по воле обстоятельств…

Как Лариса Долина чуть не эмигрировала в США

По воспоминаниям экс-супруга артистки, Анатолия Миончинского, в начале 1980-х годов карьера певицы в СССР могла пойти под откос. В то время на советской эстраде не особо был нужен джаз.

К тому же из-за происхождения (певица была еврейкой, родилась в Баку) и наличия родственника за рубежом, ее перестали приглашать на телевидение, начали вырезать из "голубых огоньков".

"Мой дядя, родной брат моего папы, был коммунистом и руководил цехом на заводе. Мой отец часто вел с ним разговоры по этому поводу. На что дядя всегда отвечал: "Я коммунист, член партии, как ты смеешь мне такое предлагать?" В итоге он уехал со всей семьей (в США. — прим. авт.), а мы остались", — рассказывала артистка.

Находясь в отчаянии, певица, по словам ее экс-супруга, уже подумывала об эмиграции в США. Однако, как утверждает Миончинский, именно он помог ей сохранить карьеру.

Он предложил не сдаваться, а для начала создать в Ленинграде собственный музыкальный коллектив — ансамбль "Эскорт". А если не получится, тогда можно податься и за границу. Этот проект в итоге и стал трамплином к всесоюзной популярности Долиной.