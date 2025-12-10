Как Лариса Долина чуть не эмигрировала в США и почему осталась: столкнулась с отменой, а потом покорила Бродвей

Ларису Долину, попавшую в эпицентре скандала из-за невозвращенной квартиры, продолжает порицать общественность. А федеральные каналы переносят премьеры с ее участием. Либо же вырезают артистку из кадра, не дожидаясь взрыва народного гнева.
Однако, оказывается, певица уже сталкивалась с подобными трудностями. Правда, тогда это произошло по воле обстоятельств…
Как Лариса Долина чуть не эмигрировала в США
По воспоминаниям экс-супруга артистки, Анатолия Миончинского, в начале 1980-х годов карьера певицы в СССР могла пойти под откос. В то время на советской эстраде не особо был нужен джаз.
К тому же из-за происхождения (певица была еврейкой, родилась в Баку) и наличия родственника за рубежом, ее перестали приглашать на телевидение, начали вырезать из "голубых огоньков".
"Мой дядя, родной брат моего папы, был коммунистом и руководил цехом на заводе. Мой отец часто вел с ним разговоры по этому поводу. На что дядя всегда отвечал: "Я коммунист, член партии, как ты смеешь мне такое предлагать?" В итоге он уехал со всей семьей (в США. — прим. авт.), а мы остались", — рассказывала артистка.
Находясь в отчаянии, певица, по словам ее экс-супруга, уже подумывала об эмиграции в США. Однако, как утверждает Миончинский, именно он помог ей сохранить карьеру.
Он предложил не сдаваться, а для начала создать в Ленинграде собственный музыкальный коллектив — ансамбль "Эскорт". А если не получится, тогда можно податься и за границу. Этот проект в итоге и стал трамплином к всесоюзной популярности Долиной.
Лариса Долина.Фото: Global Look Press
Лариса Долина: "Сколько себя помню на сцене, все время слышу: "Тебя надо ехать в Америку!"
Но в Америку Лариса Александровна действительно уезжала на какое-то время.
В 2013 году Лариса Долина вошла в историю как первая российская певица, покорившая Бродвей. Она получила приглашение сыграть роль тюремной надзирательницы Мамы Мортон в знаменитом джазовом мюзикле "Чикаго".
Эта возможность возникла благодаря деловым контактам продюсеров американской и российской версий спектакля — Барри Вайслера и Дмитрия Богачева.
В августе Долина выступила на нью-йоркской сцене в статусе приглашенной звезды, приняв участие в восьми показах. А уже осенью, когда "Чикаго" стартовал в Москве, она повторила свою роль на родине.
Правда, это был разовый успех. Больше в Америку на такие роли певицу не приглашали.
В интервью газете "Вечерняя Москва" в 2013 году Лариса Долина рассказывала, что мечтала о Бродвее еще 20 лет назад. И выражала надежду, что проложила дорогу туда молодым актерам и певцам.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
"Сколько себя помню на сцене, все время слышу: "Тебя надо ехать в Америку!" Даже мои родственники уговаривали меня сделать это, но я никогда не хотела ехать. Я прекрасно понимала, что моя карьера должна состояться здесь", — признавалась Лариса Долина.
При этом Лариса Александровна уточняла, что если тебя знают в России, то тебя знают только на Родине, а если тебя знают в Америке, то, значит, тебя знает весь мир.
Но в сентябре в программе "Секрет на миллион" Лариса Долина критически высказалась об артистах, покинувших Россию. Сама же Долина, по собственным словам, верна своей стране.
"Даже когда мои родители пытались уговорить меня уехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства, я была тогда еще категорически против. А мне было 14–15 лет", — сказала певица в интервью.
