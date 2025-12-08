Из каких программ вырезают Ларису Долину: певица не скажет: "За деньги да" на ТНТ и не споет в "Трех аккордах"

Из новогодних передач федеральных каналов может исчезнуть народная артистка России Лариса Долина. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет в своем Telegram-канале "Светский хроник" журналистка Алена Мартынова.
По ее сведениям, телевизионное руководство дало распоряжение не только отменить выступления певицы, но и полностью удалить ее имя из любых контекстов в эфире.
Нетрудно догадаться, почему Лариса Александровна попала в черный список федеральных каналов, где всегда являлась желанной гостьей. После истории с квартирой, вернувшейся в распоряжение артистки, народ встал на защиту Полины Лурье — молодой 35-летней женщины, которая купила недвижимость, но в итоге осталась и без жилья, и без денег.
Правда, недавно в эфире программы "Пусть говорят" артистка пообещала понемногу вернуть Полине 112 миллионов, заплаченных ею за квартиру. Но сейчас, как сообщила певица, у нее таких денег нет.
В любом случае каналы опасаются волны народного гнева. В каких же программах мы не увидим исполнительницу хита "Погода в доме".
Первый канал перенес премьеру шоу "Три аккорда"
Так, Первый канал перенес премьеру шоу "Три аккорда", в котором участвовали победители и самые яркие артисты прошлых сезонов.
Программа с участием Ларисы Долиной, Нонны Гришаевой, Александра Маршала, Елены Ваенги и других звезд должна была выйти 7 декабря. Но в итоге ее заменили на повтор восьмого сезона.
Лариса Долина в шоу "Три аккорда". Фото: Первый канал
Телеканал объяснил это решение переносом премьеры на вторую половину телесезона. Предполагается, что канал хочет дождаться спада общественного возмущения, чтобы не провоцировать дополнительную критику.
Не исключено, что Первый канал может не показать Ларису Долину и в эфире новогодней ночи.
Ларису Долину могут вырезать из комедии "Невероятные приключения Шурика"
Возможность вырезать эпизод с участием Ларисы Долиной обсуждает и коллектив новогодней комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика". Об этом сообщало онлайн-издание "Абзац".
Так, под вопросом находится фрагмент, где Долина исполняет кавер на песню Инстасамки "За деньги да".
Как сообщает издание, съемочная группа беспокоится, что скандал, связанный с певицей и ее квартирой, может негативно отразиться на успехе фильма и стать причиной его провала. В любом случае узнать правду журналисты смогут уже 10 декабря, когда состоится презентация проекта.
Хотя ТНТ может пойти и на хитрость. Показать журналистам одну версию, а зрителям в новогоднюю ночь — другую. В этой жизни возможно все.
Однако после истории со злополучной "голой вечеринкой" ТНТ вырезал из комедии "Иван Васильевич меняет все" самого Филиппа Киркорова. Вполне вероятно, что Ларису Долину может постигнуть та же участь.
"Россия" еще держится
А вот по инсайдерской информации, канал "Россия" не планирует исключать Ларису Долину из эфира "Песни года". Во всяком случае, она появилась на телевизионной съемке фестиваля и исполнила там песню " Я буду любить тебя". (Правда, с прессой общаться не стала).
Увидев артистку на сцене, некоторые зрители крикнули: "Фу!". Поэтому не исключено, что руководство канала может поменять решение.
Лариса Долина на фестивале "Песня года". Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Однако не пригласить певицу на знаменитый фестиваль его организаторы просто не смогли. Ведь трудно себе представить, чтобы артистке позвонили со словами: "Лариса Александровна, не приходите на съемку "Песни года". А то как бы чего не вышло".
В общем, поживем — увидим.
