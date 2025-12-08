Из каких программ вырезают Ларису Долину: певица не скажет: "За деньги да" на ТНТ и не споет в "Трех аккордах"

Из новогодних передач федеральных каналов может исчезнуть народная артистка России Лариса Долина. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет в своем Telegram-канале "Светский хроник" журналистка Алена Мартынова.

По ее сведениям, телевизионное руководство дало распоряжение не только отменить выступления певицы, но и полностью удалить ее имя из любых контекстов в эфире.

Нетрудно догадаться, почему Лариса Александровна попала в черный список федеральных каналов, где всегда являлась желанной гостьей. После истории с квартирой, вернувшейся в распоряжение артистки, народ встал на защиту Полины Лурье — молодой 35-летней женщины, которая купила недвижимость, но в итоге осталась и без жилья, и без денег.

Правда, недавно в эфире программы "Пусть говорят" артистка пообещала понемногу вернуть Полине 112 миллионов, заплаченных ею за квартиру. Но сейчас, как сообщила певица, у нее таких денег нет.

В любом случае каналы опасаются волны народного гнева. В каких же программах мы не увидим исполнительницу хита "Погода в доме".

Первый канал перенес премьеру шоу "Три аккорда"

Так, Первый канал перенес премьеру шоу "Три аккорда", в котором участвовали победители и самые яркие артисты прошлых сезонов.

Программа с участием Ларисы Долиной, Нонны Гришаевой, Александра Маршала, Елены Ваенги и других звезд должна была выйти 7 декабря. Но в итоге ее заменили на повтор восьмого сезона.