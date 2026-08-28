Как 104-летняя бабушка поддерживала Ксению Алферову после развода с Егором Бероевым, и в чем был секрет ее долголетия

Мать народной артистки России Ирины Алферовой, Ксения (Архиповна) Алферова, ушла из жизни в 104 года. О ее уходе сообщила внучка Ксения в Telegram.

Прощание с Ксенией Архиповной, которую в семье называли Бама, прошло в четверг, 27 августа. Алферова назвала бабушку невероятной женщиной и воплощением безусловной, чистой любви.

«Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», — написала Ксения в соцсетях и призвала подписчиков помолиться о родном человеке.

Биография Ксении Алферовой-старшей

Ксения Архиповна родилась 26 января 1922 года в белорусской деревне Блажки Гомельской области в простой рабочей семье. Ее отец трудился в совхозе, а мать была дояркой. Всего же в доме воспитывались пятеро детей.

С началом войны Ксению направили в Новосибирск на оборонный завод, а затем она прошла обучение на радистку и стала участницей «невидимого фронта», принимала участие в сражениях под Москвой.

После Победы Ксения Архиповна не остановилась на достигнутом: получила юридическое образование и работала адвокатом. Как отмечала ее внучка, отстаивая права людей в мирное время так же, как защищала их в годы войны.

Она вырастила двух дочерей — Татьяну и Ирину, которая стала народной артисткой России. А внучку Ксению, дочь Ирины Алферовой, назвали именно в ее честь. И не зря: Ксения Алферова всю жизнь равнялась на волевую бабушку.

В чем был секрет долголетия бабушки Ксении Алферовой

И в самые последние годы Ксения Архиповна оставалась настоящей женщиной. Она всегда красила губы, тщательно подбирала наряды, ходила на выставки и концерты и организовывала семейные праздники.

А на вопрос о секрете долголетия отвечала так: «Надо жить! Любить жизнь нужно. Не будешь любить, и тебя тоже не будут любить».