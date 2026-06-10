Из-за чего на самом деле вдова Децла «воюет» с его родителями и своим сыном: «Придется растормошить змеиное гнездо»

Семейный конфликт Толмацких вышел в публичное поле. В Сети распространился ролик, на котором Антоний, сын Децла (Кирилла Толмацкого), выставляет за дверь собственную мать. Причина — якобы нежелание парня работать и требование поделить квартиру.

Его бабушка Ирина Толмацкая, владелица спорной недвижимости, рассказала KP.RU свою версию событий.

Оказывается, она разрешила вдове сына Юлии Киселевой жить в этой квартире бесплатно. И именно Юлия записала скандальное видео и выложила его в соцсети.

Ирина Толмацкая объяснила ситуацию с квартирой

В интервью KP.RU Ирина Толмацкая объяснила ситуацию с квартирой, отметив, что никто никого не выгоняет. Жилье оформлено на нее, и она платит за него семь лет, хотя не живет там.

Сейчас ей стало сложнее из-за уменьшения авторских отчислений, а коммуналка достигает 36 тысяч рублей. Она указала, что Юлия за квартиру не платит, а Тони не может жить с матерью.

Чтобы решить проблему, Ирина хочет разделить площадь между ними, чтобы каждый оплачивал свою долю. Она также считает, что Тони пора сепарироваться, и уже оформила доверенность на внука. Толмацкая подчеркнула, что любая мать хочет ребенку добра, а Юлия, по ее словам, не участвует в его жизни и ставит палки в колеса.

Ирина Толмацкая о внуке Антонии: «Вы просто себе не представляете, какой хороший парень»

На сегодняшний день Антоний учится очно на журфаке МГУ, сочиняет музыку для альбома и временно живет у бабушки или у своей девушки Дианы. Как сообщила Ирина, молодой человек предпринимал множество попыток достучаться до матери, но каждый раз терпел неудачу.

Он пробует разные способы, но в ответ получает лишь агрессию и оскорбления, что вызывает у него сильную эмоциональную реакцию. Ирина подчеркивает, что сыну необходимо отделиться от матери.

Она с нежностью вспоминает его заботу, когда сама переживала потерю питомца.

«Вот мне было плохо. Он был со мной. У меня собачка умерла. Вы себе просто не представляете, какой хороший парень!», - отметила Ирина Толмацкая.

Женщине было больно за сына, а теперь обидно за внука.

По ее мнению, поведение матери, которая спровоцировала скандал и выставила его напоказ, говорит о ненависти и желании «утопить» сына.

Ирина намерена встать на его защиту, так как считает себя единственной опорой для внука в отсутствие отца и на фоне конфликта с дедушкой.

Ирина Толмацкая о Юлии Киселевой: «Если бы она хоть как-то помогала»

Ирина Толмацкая в разговоре с KP.RU заявила, что никто не выгоняет Юлию на улицу. Она предложила заверить договор нотариально, если та опасается обмана.

По словам матери Децла, она могла бы вообще не делиться с вдовой сына, поскольку Юлия Киселева не имеет права на квартиру, но Ирина считает себя понимающим человеком.