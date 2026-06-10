Из-за чего на самом деле вдова Децла «воюет» с его родителями и своим сыном: «Придется растормошить змеиное гнездо»

Семейный конфликт Толмацких вышел в публичное поле. В Сети распространился ролик, на котором Антоний, сын Децла (Кирилла Толмацкого), выставляет за дверь собственную мать. Причина — якобы нежелание парня работать и требование поделить квартиру.
Его бабушка Ирина Толмацкая, владелица спорной недвижимости, рассказала KP.RU свою версию событий.
Оказывается, она разрешила вдове сына Юлии Киселевой жить в этой квартире бесплатно. И именно Юлия записала скандальное видео и выложила его в соцсети.
Ирина Толмацкая объяснила ситуацию с квартирой
В интервью KP.RU Ирина Толмацкая объяснила ситуацию с квартирой, отметив, что никто никого не выгоняет. Жилье оформлено на нее, и она платит за него семь лет, хотя не живет там.
Сейчас ей стало сложнее из-за уменьшения авторских отчислений, а коммуналка достигает 36 тысяч рублей. Она указала, что Юлия за квартиру не платит, а Тони не может жить с матерью.
Чтобы решить проблему, Ирина хочет разделить площадь между ними, чтобы каждый оплачивал свою долю. Она также считает, что Тони пора сепарироваться, и уже оформила доверенность на внука. Толмацкая подчеркнула, что любая мать хочет ребенку добра, а Юлия, по ее словам, не участвует в его жизни и ставит палки в колеса.
Ирина Толмацкая о внуке Антонии: «Вы просто себе не представляете, какой хороший парень»
На сегодняшний день Антоний учится очно на журфаке МГУ, сочиняет музыку для альбома и временно живет у бабушки или у своей девушки Дианы. Как сообщила Ирина, молодой человек предпринимал множество попыток достучаться до матери, но каждый раз терпел неудачу.
Он пробует разные способы, но в ответ получает лишь агрессию и оскорбления, что вызывает у него сильную эмоциональную реакцию. Ирина подчеркивает, что сыну необходимо отделиться от матери.
Она с нежностью вспоминает его заботу, когда сама переживала потерю питомца.
«Вот мне было плохо. Он был со мной. У меня собачка умерла. Вы себе просто не представляете, какой хороший парень!», - отметила Ирина Толмацкая.
Женщине было больно за сына, а теперь обидно за внука.
По ее мнению, поведение матери, которая спровоцировала скандал и выставила его напоказ, говорит о ненависти и желании «утопить» сына.
Ирина намерена встать на его защиту, так как считает себя единственной опорой для внука в отсутствие отца и на фоне конфликта с дедушкой.
Ирина Толмацкая о Юлии Киселевой: «Если бы она хоть как-то помогала»
Ирина Толмацкая в разговоре с KP.RU заявила, что никто не выгоняет Юлию на улицу. Она предложила заверить договор нотариально, если та опасается обмана.
По словам матери Децла, она могла бы вообще не делиться с вдовой сына, поскольку Юлия Киселева не имеет права на квартиру, но Ирина считает себя понимающим человеком.
«Если бы она еще как-то помогала. У меня была лежачая мама. Хоть бы что! Еще настроила Антония против меня. Он пришел весь трясущийся, голодный. Еле его в порядок привели.
Парень учится в институте, пишет альбом. Воспрял! А тут она… У него и так психика неуравновешенная, потому что он папу любимого потерял. И все равно он маму защищал, а мама…» — сказала Ирина.
Юлия Киселева. Фото: соцсети
Ирина Толмацкая: «Придется растормошить змеиное гнездо»
Ирина Толмацкая заявила, что из-за невозможности мирного урегулирования дело дойдет до суда. В беседе она назвала оппонентку источником зла, которая отвечает на добро неблагодарностью. По ее словам, их семья не совершала ничего плохого, а Кирилл всегда боготворил сына и оберегал его от строгой матери.
«Сейчас придется растормошить змеиное гнездо. Она столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает», - отметила Ирина.
Цель Толмацкой — приобрести для внука квартиру в столице, так как в 20 лет он не имеет финансовой возможности сделать это самостоятельно.
«Он с копейки на копейку перебивается. Дайте парню встать на ноги! Он потом все осилит», — сказала Ирина Толмацкая.
С чего начался конфликт Юлии Киселевой с родителями Децла
Конфликт Юлии Киселевой с родителями муж тянется уже несколько лет.
Еще в феврале 2019 года, вскоре после ухода Децла, она написала в соцсетях, что отец Кирилла, Александр Толмацкий, объявил ей войну, и выразила убеждение, что наследство уже распределено без учета ее интересов.
Согласно ее версии, ребенка было решено оставить бабушке, творческое наследие — дедушке, а ее саму якобы уже «отправили» искать нового мужа. Причиной конфликта, по мнению Юлии, стало ее нежелание потакать требованиям родственников и подчиняться человеку, который на протяжении 15 лет оскорблял ее мужа в публичных выступлениях. Она имела в виду Александра Толмацкого.
Тогда Толмацкий – старший заявлял, что не понимает сути претензий со стороны невестки. В тот период он сослался на заявление компании SO/Era Music, которая с 2014 года по просьбе Кирилла приводила в порядок его авторские права.
Согласно документу, незадолго до гибели Кирилл Толмацкий распорядился, чтобы доходы от его творчества направлялись сыну Антонию, а права были защищены от недобросовестных действий. После смерти Децла родители попросили о том же.
Тогда Александр опроверг и обвинения в попытке отобрать внука.
«У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука!», - отмечал Александр Толмацкий.
Антоний Толмацкий. Фото: кадр видео
Как Тони переехал жить к бабушке
Первые годы после ухода отца Антоний жил с матерью. С бабушкой он не общался. Но три года назад решил переехать к ней и возобновил общение.
«У него была обида на меня... Как-то пришел и сказал: «Ир, прости», бабушкой начал называть. Видела, когда он переживал, волновался. Искренне. Это невозможно сыграть. Я обняла его и сказала: «Успокойся!» — признавалась СМИ в тот период Ирина Толмацкая.
В 2023 году Ирина рассказывала, что Антоний проживает вместе с ней на ее пенсию, которая составляет около 12 тысяч рублей, а также на авторские отчисления от песен Децла. Эти выплаты поступают раз в три месяца и равняются примерно 40 тысячам рублей.
В том году 18-летний сын рэпера объяснил, почему решил переехать к бабушке. По его словам, так ему гораздо спокойнее и комфортнее. Он учится, и ничто лишнее не давит на него. С мамой он видится нечасто, поскольку ему тяжело находиться в той квартире, особенно после ухода отца.
Молодой человек отмечал, что помогает бабушке по хозяйству: пылесосит полы, убирается в ванной. Как он рассказал, последние четыре года он приходил в себя после смерти отца, а мать тоже пытается справиться с этой утратой.
Антоний тепло вспоминал отца, который проводил с ним почти все свободное время и всегда отвозил его в школу.
Тогда Тони рассказывал, что со звездным дедушкой, Александром Толмацким, не общается. Они лишь изредка созваниваются по деловым вопросам.
У продюсера теперь своя семья: его вторая жена Анна — ровесница Децла. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Анфису и сына Федора.
Ну а теперь мы видим, в какой точке оказались все участники этой истории.
P.S Телеграм-канал Mash сообщил, что Антоний продает квартиру Децла за 90 миллионов рублей. Покупатель уже нашелся. Им стал один из московских миллионеров.
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