Сын Децла выгоняет маму из дома

Семейный конфликт разгорелся вокруг квартиры покойного рэпера Децла. Его сын Антоний потребовал от матери Юлии Киселевой покинуть жилплощадь, чтобы провести фотосъемку для продажи.

Киселева, в свою очередь, заявила, что не понимает причин такого отношения, и подчеркнула, что проживает в квартире законно.

Антоний Толмацкий – матери: «Нам надо продать квартиру»

«Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты здесь прописана, но по документам ты здесь не живешь», — сказал сын музыканта на видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

Стабильного заработка у сына Децла нет

Антоний рассказал, что стабильного заработка у него нет. Его содержит девушка, с которой они встречаются четыре года. Сейчас юноша живет у бабушки Ирины Толмацкой.

Кстати, сын Децла станет участником второго сезона реалити-шоу «Мастер игры». Интересно, как к нему отнесутся зрители после такой истории?

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