Друг мамы Александра Реввы Ержан Нургалиев об ее отношениях с сыном и его женой: "Это рикошетом било и по невестке"

В Сети обсуждают семейные тайны семьи Александры Реввы. В недавнем шоу "Макарена" юморист и певец обмолвился, что его мама Любовь Рачеева не ладит с его женой Анжеликой. Женщина якобы даже утверждала, что невестка родила детей не от ее сына. Но Ревва, конечно, опроверг этот факт.

Одно время СМИ писали, что на самом деле черная кошка между Александром Реввой и его матерью пробежала из-за ее чрезмерного внимания к певцу из Казахстана Ержану Нургалиеву. Сам Ержан уже больше десяти лет живет в Москве. Он участник казахстанского проекта "Голос", обладатель титула "Голос Евразии", победитель международных фестивалей и конкурсов. Артиста называют "золотым голосом Евразии".

Пресса утверждала, что Любовь Рачеева даже отдала половину своей квартиры под студию для Ержана. И якобы их связывают не только деловые отношения. Однако сам Ержан Нургалиев лишь смеется над этими предположениями и называет их журналистскими небылицами.

Любовь Николаевну он называет "мамой Любой". По словам артиста, женщина делится с ним своими переживаниями. И он в курсе ее некоторых семейных дел.

Подробнее о знакомстве с Любовью Рачеевой, ее отношениях с сыном и невесткой Ержан Нургалиев рассказал в интервью Teleprogramma.org.

"Любовь Николаевна предложила свою помощь"

— Ержан, как вы познакомились с Любовью Рачеевой?

— Я давал сольный концерт в Сочи. Мне позвонили и сказали, что на него придет мама Александра Реввы Любовь Николаевна с мужем. К сожалению, в мае этого года Олега Евгеньевича не стало. Этот прекрасный человек писал и пел свои песни, любил мое творчество.

Но вернемся в тот счастливый день, когда они пришли ко мне вдвоем. Увидев эту прекрасную женщину с палочкой в руке, я удивился ее энергии и жизнерадостности.

После первого концерта мы подружились. Она сказала, что почувствовала влияние на свое физическое состояние. И реально после концерта она ушла домой без палочки.

Человек, настолько одаренный, чувствующий музыку… Она прекрасно поет и сама ходила на все концерты.

После моего выступления вокруг Любови Николаевны собралась компания человек из 20. Мы обсуждали концерт, зрителей переполняли эмоции. Любовь Николаевна заинтересовалась, чем я занимаюсь, где даю концерты и кто мне помогает.

Но поскольку я двигался самостоятельно, то рассказал все как есть, что в Сочи я недавно. По мере возможности даю концерты, в том числе и благотворительные. Мне важна новая география и возможность поделиться творчеством.

Любовь Николаевна предложила свою помощь, поскольку является работником культуры, проработала в санаториях, знала все концертные площадки в Сочи.

Тут я прожил года полтора. Из них полгода общался с Любовью Николаевной, называл ее мамой Любой, поскольку она стала для меня как сочинская мама. Кстати, так ее назвал Филипп Киркоров, как она сама сказала.

Сочи — прекрасный город, но больше для отдыха. А в Москву я вернулся заниматься творчеством.

Уехав в столицу, я записывал свой альбом. Всего у меня их семь, в том числе и на казахском языке, много авторских произведений. Надеюсь, что тот проект из 40 релизов, который я создал, в ближайшее время даст о себе знать.

Мои песни постепенно становятся популярными не только в Сочи и Москве, но и за рубежом. С ними я выступил на нескольких федеральных каналах. В моем творчестве меня поддерживает бренд Walex.

Но мы с Любовью Николаевной тесно общаемся и сейчас. Она рассказывает о своих жизненных моментах, мы по телефону обсуждаем новые проекты, какие-то песни.

Так что я в курсе многих событий. Она тоже интересуется моей жизнью, очень за все переживает.

— У вас ведь даже были и совместные творческие проекты…

— В прошлом году Любовь Николаевна прилетала из Сочи на мой сольный концерт. И мы спонтанно записали дуэт на песню композитора Раймонда Паулса и поэта Роберта Рождественского "Любовь настала". Это композиция, которая ей очень нравится. У меня были переговоры с Розой Рымбаевой по поводу дуэтного исполнения кавера. И она дала свое согласие на наш дуэт.

У Любови Николаевны прекрасный голос и интересная подача. Нас записывал Николай Архипов, муж Любови Воропаевой, продюсера Жени Белоусова. Нам сказали, что у нас прекрасно сочетаются голоса. И песня обрела новое дыхание.

В Сочи Любовь Николаевна была ведущей моего концерта в одном из санаториев. Также она пела и сама. Из Казахстана прилетел мой сын Димаш - действующий профессиональный музыкант, работающий в Алматы.

Всего мы провели несколько благотворительных концертов. И мне было очень приятно работать вместе.