Друг мамы Александра Реввы Ержан Нургалиев об ее отношениях с сыном и его женой: "Это рикошетом било и по невестке"

В Сети обсуждают семейные тайны семьи Александры Реввы. В недавнем шоу "Макарена" юморист и певец обмолвился, что его мама Любовь Рачеева не ладит с его женой Анжеликой. Женщина якобы даже утверждала, что невестка родила детей не от ее сына. Но Ревва, конечно, опроверг этот факт.
Одно время СМИ писали, что на самом деле черная кошка между Александром Реввой и его матерью пробежала из-за ее чрезмерного внимания к певцу из Казахстана Ержану Нургалиеву. Сам Ержан уже больше десяти лет живет в Москве. Он участник казахстанского проекта "Голос", обладатель титула "Голос Евразии", победитель международных фестивалей и конкурсов. Артиста называют "золотым голосом Евразии".
Пресса утверждала, что Любовь Рачеева даже отдала половину своей квартиры под студию для Ержана. И якобы их связывают не только деловые отношения. Однако сам Ержан Нургалиев лишь смеется над этими предположениями и называет их журналистскими небылицами.
Любовь Николаевну он называет "мамой Любой". По словам артиста, женщина делится с ним своими переживаниями. И он в курсе ее некоторых семейных дел.
Подробнее о знакомстве с Любовью Рачеевой, ее отношениях с сыном и невесткой Ержан Нургалиев рассказал в интервью Teleprogramma.org.
"Любовь Николаевна предложила свою помощь"
— Ержан, как вы познакомились с Любовью Рачеевой?
— Я давал сольный концерт в Сочи. Мне позвонили и сказали, что на него придет мама Александра Реввы Любовь Николаевна с мужем. К сожалению, в мае этого года Олега Евгеньевича не стало. Этот прекрасный человек писал и пел свои песни, любил мое творчество.
Но вернемся в тот счастливый день, когда они пришли ко мне вдвоем. Увидев эту прекрасную женщину с палочкой в руке, я удивился ее энергии и жизнерадостности.
После первого концерта мы подружились. Она сказала, что почувствовала влияние на свое физическое состояние. И реально после концерта она ушла домой без палочки.
Человек, настолько одаренный, чувствующий музыку… Она прекрасно поет и сама ходила на все концерты.
После моего выступления вокруг Любови Николаевны собралась компания человек из 20. Мы обсуждали концерт, зрителей переполняли эмоции. Любовь Николаевна заинтересовалась, чем я занимаюсь, где даю концерты и кто мне помогает.
Но поскольку я двигался самостоятельно, то рассказал все как есть, что в Сочи я недавно. По мере возможности даю концерты, в том числе и благотворительные. Мне важна новая география и возможность поделиться творчеством.
Любовь Николаевна предложила свою помощь, поскольку является работником культуры, проработала в санаториях, знала все концертные площадки в Сочи.
Тут я прожил года полтора. Из них полгода общался с Любовью Николаевной, называл ее мамой Любой, поскольку она стала для меня как сочинская мама. Кстати, так ее назвал Филипп Киркоров, как она сама сказала.
Сочи — прекрасный город, но больше для отдыха. А в Москву я вернулся заниматься творчеством.
Уехав в столицу, я записывал свой альбом. Всего у меня их семь, в том числе и на казахском языке, много авторских произведений. Надеюсь, что тот проект из 40 релизов, который я создал, в ближайшее время даст о себе знать.
Мои песни постепенно становятся популярными не только в Сочи и Москве, но и за рубежом. С ними я выступил на нескольких федеральных каналах. В моем творчестве меня поддерживает бренд Walex.
Но мы с Любовью Николаевной тесно общаемся и сейчас. Она рассказывает о своих жизненных моментах, мы по телефону обсуждаем новые проекты, какие-то песни.
Так что я в курсе многих событий. Она тоже интересуется моей жизнью, очень за все переживает.
— У вас ведь даже были и совместные творческие проекты…
— В прошлом году Любовь Николаевна прилетала из Сочи на мой сольный концерт. И мы спонтанно записали дуэт на песню композитора Раймонда Паулса и поэта Роберта Рождественского "Любовь настала". Это композиция, которая ей очень нравится. У меня были переговоры с Розой Рымбаевой по поводу дуэтного исполнения кавера. И она дала свое согласие на наш дуэт.
У Любови Николаевны прекрасный голос и интересная подача. Нас записывал Николай Архипов, муж Любови Воропаевой, продюсера Жени Белоусова. Нам сказали, что у нас прекрасно сочетаются голоса. И песня обрела новое дыхание.
В Сочи Любовь Николаевна была ведущей моего концерта в одном из санаториев. Также она пела и сама. Из Казахстана прилетел мой сын Димаш - действующий профессиональный музыкант, работающий в Алматы.
Всего мы провели несколько благотворительных концертов. И мне было очень приятно работать вместе.
Ержан Нургалиев с Любовью Рачеевой и ее мужем Олегом Евгеньевичем. Фото: из архива Любови Рачеевой
"Я не то что не жил, но даже никогда не был в квартире мамы Любы"
— Но журналисты писали о вас разное, что якобы из-за вас в семье Александра Реввы и его мамы случился раздор…
— Это, конечно, преувеличение желтой прессы, пишущей разные небылицы. Это же их работа — выдавать желаемое за действительное, озвучивать свои фантазии. В том числе, что якобы я жил у Любови Николаевны дома.
А я не то что не жил, но даже никогда не был в ее квартире. Любовь Николаевна стеснялась приглашать гостей в свою однокомнатную квартиру. Она очень скромный человек и никогда никого не приглашала. Но это ее личное пространство.
А по поводу того, что якобы Любовь Николаевна разругалась с сыном, что он пригласил ее в ресторан в Красной Поляне, а она не приехала. Она сказала, что: "Cынок мог бы позвонить заранее, предупредить, чтобы я спланировала свое время. И хотелось бы, конечно, чтобы он пришел к маме домой, а не в ресторан".
А в тот момент, когда Александр звонил, она была на моем концерте. Я тогда даже не был в курсе этого звонка.
Но Любовь Николаевна не могла сразу сорваться. Позже я, конечно, сказал, что надо было поехать. Все-таки сын… И у него плотный график.
Но у Любови Николаевны свои взгляды, принципы и свои отношения, куда я не лезу. А то, что пишет пресса, они на этом зарабатывают. И не надо верить тем гадостям, которые пишут про артистов. Хотя это участь любого артиста.
Я спокойно воспринимаю самые страшные и смешные небылицы про себя.
"Мама Люба жаловалась на недостаток внимания со стороны сына"
— Какие у них на самом деле отношения с Александром Реввой?
— Я уверен, что Любовь Николаевна очень, даже чересчур любит своего сына и скучает по нему. Ну и как любая мать бывает недовольна теми, кто окружает ее детей. У Александра также есть сестра-двойняшка Наташа. Она рассказывала, как поднимала коляску с двумя детьми на верхний этаж. И таких маленьких материнских подвигов в ее жизни много.
(Сама Любовь Николаевна добавила, что поднимала и спускала коляску три раза в день. Два раза в день купала детей. Стирала 40 пеленок до 4 утра, а потом еще мыла полы и гладила).
Конечно, она хотела бы, чтобы сын чаще ее навещал, звонил. Мама Люба жаловалась на недостаток внимания с его стороны.
Поэтому она и стала относиться ко мне как к сыну. Для мамы Любы было ценно, когда я просто звонил и спрашивал: "Как ваше здоровье? Как ваше настроение?"
Любовь Рачеева с сыном Александром Реввой. Фото: предоставлено Любовью Рачеевой
— А как Любовь Николаевна относится к Анжелике Ревве?
— По поводу невестки… Повторюсь, ей не хватает внимания со стороны сына. И, конечно, это рикошетом било и по невестке. Прекрасная Анжелика! Я видел ее на фотографиях.
Считаю, что если сын счастлив, то это самое главное. Кстати, я с Александром не знаком, но очень уважаю его творчество. И понимаю, откуда берет истоки его талант. Конечно, Александру передались мамины гены.
В общем, Любовь Николаевна — уникальная личность. Я называю ее сочинской мамой. Она мне действительно напомнила родную маму, которую я потерял еще в 25 лет. Я чувствую с ее стороны заботу, внимание. Она способствовала организации моих гастролей на Северном Кавказе и участвовала в ряде благотворительных концертов в Сочи. И при этом никогда не брала денег за свою работу, поскольку считает, что "песня денег не берет".
Когда творческий человек, любящий музыку, так поддерживает тебя, это дорогого стоит. Я рад знакомству с этой великой женщиной!
Дай Бог ей крепкого здоровья! Конечно, здоровье ее подкачало, но надеюсь, что все будет замечательно!
