Что на самом деле связывает маму Реввы и ее протеже Ержана Нургалиева, из-за которого она якобы поссорилась с сыном

Александр Ревва припомнил маме — Любови Рачеевой — старые обиды. Так, на шоу "Макарена" юморист заявил, что Любовь Николаевна называла его жену Анжелику падшей женщиной и утверждала, что внучки Алиса и Амелия — не от него. По его словам, это плод фантазии его матери. А с Анжеликой они не в ладах с самой первой встречи.

Что говорили о Ержане Нургалиеве пару лет назад

Кстати, в Сети припомнили историю, когда у Любови Николаевны появился свой протеже –— певец из Казахстана Ержан Нургалиев. На родине, да и в странах СНГ его называют "золотым голосом Евразии".

Пару лет назад в Сети много писали, что якобы Ержан жил у Любови Рачеевой в квартире. И половину своего жилья она выделила ему для студии. Сам Нургалиев отметил, что это все сплетни желтой прессы и пообещал рассказать Teleprogramma.org всю правду.

Также в кулуарах циркулировали слухи, что Александр Ревва приревновал маму к артисту и обиделся на нее. Мол, Александр пригласил маму в сочинский ресторан. А она не смогла приехать, поскольку в это время у Ержана Нургалиева проходил концерт. В ответ на это Александр обиделся и сказал: "Вот пусть Ержан тебе и помогает".

Как познакомились Ержан Нургалиев и Любовь Рачеева

Teleprogramma.org связалась с самим Ержаном Нургалиевым, чтобы узнать, как все было на самом деле. О нашем общении узнала и Любовь Николаевна. Она решила письменно рассказать нашему изданию об истории знакомства с артистом и не только.

Как пояснила Любовь Рачеева, у нее много друзей в шоу-бизнесе. И однажды ей позвонил один артист и рассказал, что в сочинском санатории "Светлана" будет петь казах с уникальным, магическим голосом, от которого женщина придет в восторг.

В общем, ей посоветовали посетить концерт, что Любовь Николаевна и сделала. На выступление певца из Казахстана она пошла вместе в мужем Олегом Рачеевым. И даже запомнила дату яркого события — 19 мая 2022 года.