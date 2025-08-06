Что на самом деле связывает маму Реввы и ее протеже Ержана Нургалиева, из-за которого она якобы поссорилась с сыном

Александр Ревва припомнил маме — Любови Рачеевой — старые обиды. Так, на шоу "Макарена" юморист заявил, что Любовь Николаевна называла его жену Анжелику падшей женщиной и утверждала, что внучки Алиса и Амелия — не от него. По его словам, это плод фантазии его матери. А с Анжеликой они не в ладах с самой первой встречи.
Что говорили о Ержане Нургалиеве пару лет назад
Кстати, в Сети припомнили историю, когда у Любови Николаевны появился свой протеже –— певец из Казахстана Ержан Нургалиев. На родине, да и в странах СНГ его называют "золотым голосом Евразии".
Пару лет назад в Сети много писали, что якобы Ержан жил у Любови Рачеевой в квартире. И половину своего жилья она выделила ему для студии. Сам Нургалиев отметил, что это все сплетни желтой прессы и пообещал рассказать Teleprogramma.org всю правду.
Также в кулуарах циркулировали слухи, что Александр Ревва приревновал маму к артисту и обиделся на нее. Мол, Александр пригласил маму в сочинский ресторан. А она не смогла приехать, поскольку в это время у Ержана Нургалиева проходил концерт. В ответ на это Александр обиделся и сказал: "Вот пусть Ержан тебе и помогает".
Как познакомились Ержан Нургалиев и Любовь Рачеева
Teleprogramma.org связалась с самим Ержаном Нургалиевым, чтобы узнать, как все было на самом деле. О нашем общении узнала и Любовь Николаевна. Она решила письменно рассказать нашему изданию об истории знакомства с артистом и не только.
Как пояснила Любовь Рачеева, у нее много друзей в шоу-бизнесе. И однажды ей позвонил один артист и рассказал, что в сочинском санатории "Светлана" будет петь казах с уникальным, магическим голосом, от которого женщина придет в восторг.
В общем, ей посоветовали посетить концерт, что Любовь Николаевна и сделала. На выступление певца из Казахстана она пошла вместе в мужем Олегом Рачеевым. И даже запомнила дату яркого события — 19 мая 2022 года.
"Мы не пожалели, что провели вечер на концерте Ержана Нургалиева и услышали его божественный голос! Мы восхитились! Такое было наше первое знакомство! – отметила Любовь Рачеева в комментариях Teleprogramma.org
- На свой день рождения я попросила Ержана выступить с концертом, и потом на наше 30-летие с супругом. Он тоже дал добро! Так и завязалась наша дружба".
Ержан Нургалиев вместе с Любовью Николаевной и ее мужем Олегом Рачеевым. Фото: из архива Ержана Нургалиева
Александр Ревва позвонил за час до концерта
Что же касается того приглашения Александра Реввы, на которое Любовь Николаевна не смогла приехать… В один из воскресных дней в Сочи у Ержана был благотворительный концерт в санатории. И Любови Рачеевой отдали ключи от зала, чтобы после выступления певца она проводила зрителей.
За час до начала мероприятия позвонил Александр Ревва и пригласил маму в Красную Поляну. А она ответила, что не может подвести Ержана и зрителей. Вот и вся история, переданная нашему изданию Любовью Рачеевой!
Всего Ержан прожил в Сочи год, а потом уехал в Москву. Но он регулярно созванивается с "мамой Любой", как называет артист Любовь Николаевну. По словам певца, она относится к нему как к родному сыну.
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