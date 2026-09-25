Дома Марины Влади и Владимира Высоцкого: жилье у зоопарка, семейные гнезда в Подмосковье и во Франции, и кому достанется квартира актрисы в Париже

Не стало знаменитой актрисы Марины Влади. Широкой публике она известна как жена и Муза Владимира Высоцкого.

Пара жила на две страны: Россию и Францию, откуда Влади родом. И там, и там у влюбленных был свой дом.

Квартира Марины Влади и Владимира Высоцкого у зоопарка

Правда, в течение двенадцати лет отношений и последующего брака Владимир Высоцкий и Марина Влади не могли обзавестись собственной жилплощадью. Так, они проживали у друзей, снимали номера в гостиницах и кантовались в двухкомнатной квартире мамы Высоцкого Нины Максимовны.

Только в 1975 году пара смогла приобрести трехкомнатную кооперативную квартиру на Малой Грузинской улице в Москве.

Для этого Марина Влади написала личное письмо генеральному секретарю Леониду Брежневу, после чего пара ждала шесть лет и неоднократно обращалась в разные инстанции, чтобы собрать все необходимые подписи и разрешения.

Несмотря на не самое удачное расположение жилплощади, Высоцкий и Влади были безмерно рады новой квартире. Так, она находилась на восьмом этаже, недалеко от зоопарка и прямо рядом со студенческим общежитием. Поэтому летом из раскрытых окон пахло сеном и не только.

А из окна кабинета Высоцкого открывался вид на старое полуразрушенное здание плодоовощного склада.

Поэтому даже после переселения в собственную квартиру пара продолжала мечтать о доме в тихом уютном месте, где они смогут скрыться ото всех.

Однако с покупкой такого дома возникла проблема: Марине Влади как иностранке запрещалось выезжать за пределы Москвы дальше чем на 100 километров, а в ближайшем Подмосковье цены на недвижимость были слишком высокие.