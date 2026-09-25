Дома Марины Влади и Владимира Высоцкого: жилье у зоопарка, семейные гнезда в Подмосковье и во Франции, и кому достанется квартира актрисы в Париже

Не стало знаменитой актрисы Марины Влади. Широкой публике она известна как жена и Муза Владимира Высоцкого.
Пара жила на две страны: Россию и Францию, откуда Влади родом. И там, и там у влюбленных был свой дом.
Квартира Марины Влади и Владимира Высоцкого у зоопарка
Правда, в течение двенадцати лет отношений и последующего брака Владимир Высоцкий и Марина Влади не могли обзавестись собственной жилплощадью. Так, они проживали у друзей, снимали номера в гостиницах и кантовались в двухкомнатной квартире мамы Высоцкого Нины Максимовны.
Только в 1975 году пара смогла приобрести трехкомнатную кооперативную квартиру на Малой Грузинской улице в Москве.
Для этого Марина Влади написала личное письмо генеральному секретарю Леониду Брежневу, после чего пара ждала шесть лет и неоднократно обращалась в разные инстанции, чтобы собрать все необходимые подписи и разрешения.
Несмотря на не самое удачное расположение жилплощади, Высоцкий и Влади были безмерно рады новой квартире. Так, она находилась на восьмом этаже, недалеко от зоопарка и прямо рядом со студенческим общежитием. Поэтому летом из раскрытых окон пахло сеном и не только.
А из окна кабинета Высоцкого открывался вид на старое полуразрушенное здание плодоовощного склада.
Поэтому даже после переселения в собственную квартиру пара продолжала мечтать о доме в тихом уютном месте, где они смогут скрыться ото всех.
Однако с покупкой такого дома возникла проблема: Марине Влади как иностранке запрещалось выезжать за пределы Москвы дальше чем на 100 километров, а в ближайшем Подмосковье цены на недвижимость были слишком высокие.
Марина Влади и Владимир Высоцкий. Фото: Global Look Press
Дом раздора от Эдуарда Володарского
На помощь знаменитой паре пришел драматург Эдуард Володарский, предложивший супругам построить дом на его участке в кооперативе «Советский писатель».
Строительство дома длилось около двух лет, и к концу 1979 года оно наконец завершилось. Получился чудесный небольшой, но невероятно уютный дом с камином, сауной, спальней и большой кухней, предназначенной для посиделок с друзьями.
Пара обставила жилище современной английской мебелью, которую Марина Влади приобрела на предновогодней распродаже в Лондоне и привезла в Москву.
В этом доме Владимир Высоцкий и Марина Влади встретили свой последний Новый год в компании близких друзей и соседей по дачному поселку.
После смерти Высоцкого Влади лишилась этого семейного гнездышка.
По слухам, первая ссора между Мариной Влади и Эдуардом Володарским произошла всего через несколько дней после похорон Высоцкого.
Марина потребовала у жены Володарского Фариды рассказать, с кем приходил на дачу Владимир в ее отсутствие. Эдуард Володарский был возмущен таким вопросом и резко отрезал: «Какая теперь разница, когда его уже нет в живых».
Этот неприятный разговор стал началом долгого запутанного конфликта Володарского и Влади.
По версии Марины Влади, она хотела сохранить этот дом для сыновей Высоцкого, но Эдуард Володарский совсем не собирался делить его с другими членами семьи. Причина крылась в том, что дом на участке построили незаконно, поэтому у родственников не было на него никаких прав и документов.
Вероятно, в свое оправдание Володарский утверждал, что Марина Влади требовала продать дом, поскольку вложила в его строительство 40 тысяч рублей — огромную сумму для того времени.
В ответ он предложил ей разобрать дом на части и увезти их с собой в Париж. Это глубоко обидело Марину. Понимая, что закон не на ее стороне, она попрощалась с домом своей мечты и больше никогда не появлялась в Красной Пахре.
Дом Марины Влади и Владимира Высоцкого в Париже
Также у пары был старый дом под Парижем, в деревне Ульме, примерно в 25 километрах от столицы Франции. Он был окружен садом и виноградником.
В этом доме влюбленные чувствовали себя счастливыми: принимали гостей, ходили на рынок, сами готовили, жили как обычная пара. После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади продала этот дом. Ей было слишком сложно оставаться в месте, где они любили друг друга столько счастливых лет.
Свои последние дни Марина Влади провела в Париже, в своей трехкомнатной квартире. Она умерла в окружении родных и близких.
Вероятно, наследство между собой разделят трое ее сыновей: Игорь и Пьер от Робера Оссейна и Владимир от Жана-Клода Бруйе.
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