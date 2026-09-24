Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

Марина Влади (настоящее имя — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года в Клиши-ла-Гаренн во Франции в семье русских эмигрантов. Ее отец был оперным певцом, мать — балериной.

В кино она начала сниматься еще в детстве, а мировую известность ей принесла роль в фильме «Колдунья» (1955).

С Владимиром Высоцким Влади познакомилась в 1967 году, а в 1970-м они поженились. Их брак продлился до смерти поэта в 1980 году. Ради возможности чаще бывать в СССР актриса вступила в Коммунистическую партию Франции, а русский язык, забытый ею с шести лет, учила заново.

Жизнь на две страны стала тяжелым испытанием: она жила во Франции, он — в СССР. Влади не раз спасала Высоцкого, искала его по Москве и пыталась контролировать его зависимости.

После смерти Высоцкого Марина Влади написала автобиографическую книгу «Владимир, или Прерванный полет», ставшую бестселлером. Она также занималась музыкой, литературой и общественной деятельностью.

В последние годы актриса жила в Париже и вела затворнический образ жизни, редко общаясь с прессой.

В январе 2026 года стало известно, что Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив, выдвинув условие: письма станут доступны общественности только после ее смерти .

Подробности и причины смерти актрисы на данный момент не раскрываются.