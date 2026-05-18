Дети Оксаны Акиньшиной от разных мужей: проблемы со здоровьем, воспитание бабушки, жизнь в Грузии

Новость о рождении сына Лео у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского вызвала бурную реакцию наших читателей. В комментариях люди не стесняются выражать свои эмоции.

Они обвиняют актрису в том, что она не занимается воспитанием трех детей от других мужей, а скинула их на маму и экс-супругов.

Что говорят читатели о детях Оксаны Акиньшиной

«Первого ребенка родителям сплавила, второго и третьего отцу отправила. Кому же четвертого подкинет эта кукушка?» - задается вопросом Татьяна П.

«Действительно, откуда взяться практике по воспитанию детей. Ни одного из трех сама не растит. Надеюсь, четвертому хоты бы повезет», - вторит ей Лариса Гоголева.

Возможно, в чем-то наши подписчики и правы…

Чем занимаются дети Оксаны Акиньшиной от разных мужчин

Старший сын Оксаны Акиньшиной от бизнесмена Дмитрия Литвинова, 16-летний Филипп практически не появляется в прессе. Актриса отдала его на воспитание своим родителям.

Сама артистка рассказывала, что у парня есть проблемы со здоровьем. И бабушка обеспечивает ему должный уход. Филипп живет в Санкт-Петербурге.

Сыну Константину от брака с продюсером Арчилом Геловани – 13 лет. СМИ писали, что он вместе с сестрой Эмми живет в Грузии. Но, как пишет Телеграм-канал «НеМалахов», выяснилось, что Константин учится в Москве.