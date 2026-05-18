У Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын

В семье Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной - пополнение. 6 мая у пары родился сын Лео. Артисты поделились радостной новостью с подписчиками, сопроводив ее серией трогательных кадров.

Данила Козловский – Оксане Акиньшиной: «Спасибо тебе за это чудо»

В своем обращении они назвали мальчика «крохотным львенком» и «безусловной любовью», поблагодарив друг друга за это чудо.

Влюбленные признались, что теперь их дом стал одним из самых счастливых мест на земле, хотя воспитание ребенка сравнивают с «подарком без инструкции» — теперь им предстоит учиться на практике.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо», - написал Данила Козловский в соцсетях.

Сколько лет отношениям Козловского и Акиньшиной

Напомним, актеры встречались больше пяти лет. Слухи об их отношениях появились после совместных съемок в фильме «Чернобыль».

Сообщается, что в апреле этого года влюбленные тайно поженились.

