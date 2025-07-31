Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли: родились в Майами, мечтают переплюнуть родителей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля задумываются о пополнении. Звездная пара уже воспитывает сына Роберта и дочь Софию. Но теперь они задумались и о третьем ребенке.

Об этом известные супруги рассказали в интервью Лауре Джугелии для канала Fame Time TV .

"Хочу, чтобы было трое. Уже у меня София — готовая няня. Роб меньше, а Софиюшка больше спрашивает про брата или сестренку. Она где-нибудь увидит пупсиков хороших и говорит: мама... Она не требует, не говорит, она не в позе, но смотрит так... мама! А я говорю, если суждено, то будет", — призналась Ляйсан.

Действительно ли дети Павла и Ляйсан могли бы стать хорошими няньками для будущих сестренки или братика? Вполне могли бы...

Дети Утяшевой и Воли родились в Майами

Оба ребенка родились в элитной клинике в Майами, где когда-то появился на свет Платон Шепелев, сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

Решение рожать в Америке Ляйсан объясняла не стремлением получить для детей двойное гражданство, а желанием скрыться от повышенного внимания прессы. Она опасалась, что на родине журналисты не дали бы ей покоя.

Чем увлекаются София и Роберт

Как пишет портал Parents.ru , одно время Роберт увлекался футболом, но в итоге отдал предпочтение другим видам спорта. Сейчас он с удовольствием занимается теннисом, катается на горных лыжах и преуспевает в плавании. Уже в три года Роберт умел нырять, владел техникой кроля и мог задерживать дыхание на минуту.

Однако, по словам Ляйсан, она не стремится сделать из своих детей профессиональных спортсменов. Сама гимнастка считает, что спорт важен в первую очередь для физического развития.

Судя по информации, которой Ляйсан делится в интервью и социальных сетях, ее сын рано научился читать и увлекается книгами о пиратах и космосе. Он также активно помогает маме, умеет забивать гвозди, а в пять лет принял решение отдать часть своих игрушек в детский дом.

София проявляет интерес к различным занятиям, таким как теннис, танцы, игра на фортепиано и актерское мастерство. Ляйсан считает, что у дочери есть все шансы стать актрисой. Но больше всего она любит танцевать.

Ляйсан уверена, что любовь к танцам у дочери появилась благодаря ее участию в шоу "Танцы", когда она была беременна.

Павел и Ляйсан стараются оградить своих детей от излишнего внимания общественности, поэтому в их социальных сетях практически нет их фотографий. А те, что есть, сняты со спины или сбоку.

Они тщательно охраняют частную жизнь Софьи и Роберта. По словам Ляйсан и Павла, они бы по возможности скрывали своих детей от публики еще дольше. И, возможно, даже не стали бы рассказывать об их рождении, если бы обстоятельства сложились иначе.