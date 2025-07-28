Утяшева и Воля планируют ребенка: "Хочу, чтобы было трое"

Ляйсан Утяшева в интервью Лауре Джугелии для канала Fame Time TV рассказала о том, что они с Павлом Волей собираются завести еще одного ребенка. У пары уже есть сын Роберт и дочка София. По словам гимнастки, весь их мир с мужем крутится вокруг детей. И им очень бы хотелось завести еще одного малыша.

"Хочу, чтобы было трое. Уже у меня София — готовая няня. Роб меньше, а Софиюшка больше спрашивает про брата или сестренку. Она где-нибудь увидит пупсиков хороших и говорит: мама... Она не требует, не говорит, она не в позе, но смотрит так... мама! А я говорю, если суждено, то будет", — заверила Утяшева.

Ляйсан дала понять, что они с Павлом всегда хотели иметь большую семью. Но после второй беременности гимнастка долго восстанавливалась.

"У меня со здоровьем было не очень. У меня, как и у многих девчонок после вторых родов, было слишком много нюансов, которые не позволяли. Даже этот гемоглобин сильно упавший. Я бы могла, наверное, забеременеть. Но это было бы ценой чего? Надо было вылечиться. Три-четыре года я поднимала железодефицит. И там еще был целый набор, букет. Плюс уже втянулась в работу. И этот график порой не совместим с тем, что говорили доктора. Но сейчас серьезно работаем над этим. Получится, значит получиться", — отметила гимнастка.

Она даже готова обратиться к ЭКО. Но пока Утяшева надеется на свой организм и уверена, что сможет забеременеть самостоятельно.