Данко о почерневшей руке Киркорова: "От одиночества"

Поклонники Филиппа Киркорова не на шутку встревожены его состоянием. Недавно поп-король выступил на свадьбе в Ташкенте и дал повод говорить о себе. Компанию певцу составили ведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, а также певицы Зиверт и Инстасамка.

50 миллионов рублей для звезд

В кулуарах поговаривают, что заказчик заплатил звездам 50 миллионов рублей. И львиная доля этих денег досталась Филиппу Бедросовичу.

Как пишут фанаты артиста, выглядел он не лучшим образом. Поп-король заметно похудел, а его рука показалась подписчикам почерневшей.

Последнее время в шоу-бизнесе много говорят о здоровье Киркорова.

Что произошло на выступлении Филиппа Киркорова в апреле

В апреле артист, славящийся своими зрелищными шоу, планировал эффектный номер с пиротехникой. Все выглядело так, будто у музыканта выросли огненные крылья.

Однако из-за возникших неполадок пламя вышло из-под контроля. И Киркоров чудом избежал серьезных травм, получив лишь ожог локтя. После этого певец продолжил свое выступление.

И вроде бы артист отделался легким испугом. Но это только на первый взгляд.

На некоторое время Филипп Бедросович исчез из публичного поля. Он вплотную занялся своим здоровьем.

Согласно сообщениям СМИ, Киркорову диагностировали ожог второй степени, воспаление суставов, некроз кожи и серьезные нарушения в лимфатической системе.