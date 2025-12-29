Что помогло Ренату Мухамбаеву победить в "Звездах в джунглях" и почему его участие напоминает сюжет "Миллионера из трущоб"

Шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" подошло к концу. Победителем проекта стал юморист и актер Ренат Мухамбаев. Это один из тех редких случаев, когда и соперники участника, и ведущие, и зрители уверены: на этот раз победил самый достойный. Настоящий мужчина!

Как проходили финальные испытания проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон"

Изначально в финал проекта прошли юморист Андрей Минин, актриса Анна Цуканова-Котт, юмористка Екатерина Шкуро, звезда шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и юморист Ренат Мухамбаев. Но первое испытание, по условиям которого нужно было пронести три мяча через полосу препятствий, вывело из игры Екатерину и Анну. И в суперфинале остались три человека.

На заключительной церемонии голосования ведущие напомнили финалистам об упущенных возможностях. Например, команда лишилась трех миллионов, потому что Андрей Минин не захотел расставаться со своим иммунитетом. Участники не получили миллион, потому что так и не научили попугая говорить. 3,5 миллиона рублей они потратили в мини-баре и 11 миллионов — на питание.

Перед финальным испытанием ведущие также учитывали голоса участников, выбывших из проекта. Больше всего голосов набрал Андрей Минин, что добавило бы миллион к призовому фонду в случае, если бы он победил… Но победу одержал Ренат Мухамбаев.

Финальное испытание заключалось в том, чтобы залезть на третий этаж башни и вывесить на нем флаг программы. Правда, на каждом этаже игрокам нужно было выполнить свое задание: провезти диски по трудным лабиринтам, открутить винты и развязать узлы. Быстрее всех с испытанием справился Ренат Мухамбаев.