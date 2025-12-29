Что помогло Ренату Мухамбаеву победить в "Звездах в джунглях" и почему его участие напоминает сюжет "Миллионера из трущоб"

Шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" подошло к концу. Победителем проекта стал юморист и актер Ренат Мухамбаев. Это один из тех редких случаев, когда и соперники участника, и ведущие, и зрители уверены: на этот раз победил самый достойный. Настоящий мужчина!
Как проходили финальные испытания проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
Изначально в финал проекта прошли юморист Андрей Минин, актриса Анна Цуканова-Котт, юмористка Екатерина Шкуро, звезда шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и юморист Ренат Мухамбаев. Но первое испытание, по условиям которого нужно было пронести три мяча через полосу препятствий, вывело из игры Екатерину и Анну. И в суперфинале остались три человека.
На заключительной церемонии голосования ведущие напомнили финалистам об упущенных возможностях. Например, команда лишилась трех миллионов, потому что Андрей Минин не захотел расставаться со своим иммунитетом. Участники не получили миллион, потому что так и не научили попугая говорить. 3,5 миллиона рублей они потратили в мини-баре и 11 миллионов — на питание.
Перед финальным испытанием ведущие также учитывали голоса участников, выбывших из проекта. Больше всего голосов набрал Андрей Минин, что добавило бы миллион к призовому фонду в случае, если бы он победил… Но победу одержал Ренат Мухамбаев.
Финальное испытание заключалось в том, чтобы залезть на третий этаж башни и вывесить на нем флаг программы. Правда, на каждом этаже игрокам нужно было выполнить свое задание: провезти диски по трудным лабиринтам, открутить винты и развязать узлы. Быстрее всех с испытанием справился Ренат Мухамбаев.
Ренат Мухамбаев, Ирина Пинчук и Андрей Минин готовятся к финалу. Фото: телеканал ТНТ
Соперники Мухамбаева очень тепло приняли его победу. Так, Андрей Минин сказал, что Ренат — настоящий самурай, и что с таким человеком лучше не сражаться, а дружить. Ирина Пинчук также поздравила своего конкурента с триумфом.
Участники шоу признали, что сейчас Ренату Мухамбаеву победа действительно важнее.
"Отец попал в больницу, у него десятая операция за полгода. У родителей супруги сгорел дом, нужно его отстроить. Мой тесть строил его 11 лет. Я обещал родным, что сделаю все для их благополучия. И я смог", — сказал Ренат Мухамбаев.
Говоря о своей победе, артист не смог сдержать слез.
Как на победу Рената Мухамбаева отреагировали зрители
В комментариях под выпуском программы на Rutube — сплошь поздравления и восторги, посвященные Ренату. Многие уверены, что именно он и должен был одержать верх над соперниками. Пользователи Сети радуются, что в этот раз фраза "Добро побеждает зло" стала не только привычным девизом сказки, но и вошла в обычную жизнь.
На этом проекте Мухамбаев ничем не запятнал себя. Он не плел интриги, не покупал иммунитет, не обещал голосовать против одного, а на самом деле голосовал против другого, думал о команде, не ныл, что ему два раза подряд пришлось идти на испытание на вылет, вел себя скромно и достойно.
Кстати, Андрей Минин на протяжении всего сезона избегал таких испытаний и гордился тем, что ему не пришлось в них участвовать. Это был своеобразный рекорд для него. Ренат Мухамбаев же считал, что надо значит надо, и спокойно шел бороться.
После победы в проекте Ренат Мухамбаев не смог сдержать эмоций. Фото: канал ТНТ
Почему в финале шоу вспоминаешь фильм "Миллионер из трущоб"
Порой участие Мухамбаева в проекте "Звезды в джунглях. Карибский сезон" напоминало сюжет фильма "Миллионер из трущоб", где отвечать на вопросы главному герою помогал жизненный опыт. Навыки, полученные Ренатом в жизни, помогали ему проходить испытания.
Так, в испытании на вылет, где соперником юмориста стал актер Аристарх Венес, нужно было сбросить оппонента с бревна в воду с помощью мешка. Тут Ренату Мухамбаеву пригодилось его владение восточными единоборствами: он просчитывал будущий шаг соперника и опережал его действия.
В испытании на вылет в тандеме с Рамилем Хамитовым нужно было провести три мяча через полосу препятствий. Причем конкурс проходил на воде. В нем юмористу пришло на помощь его умение хорошо плавать. Отец и дед Рената также научили его рыбной ловле.
А в финале, где нужно было быстро орудовать отверткой, Ренату помогло то, что он работал в автосервисе. Ну и в том, что он сумел найти общий язык со всей команды, — заслуга родителей Мухамбаева, которые правильно его воспитали.
Зрители в комментариях признаются, что не смогли сдержать слез, услышав о победе Рената Мухамбаева. А почему? Может, потому что поверили в то, что достижения успеха не нужно идти по головам. А можно просто быть честным с самим собой и окружающими и поступать по совести.
А вы болели за Рената Мухамбаева? Или, быть может, у вас был свой фаворит в шоу "Звезды в джунглях"? Делитесь в комментариях!
Читайте также: